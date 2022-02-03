Захід має підготуватися до помсти РФ у разі запровадження санкцій, - Financial Times

Не бажаючи загострювати ризик військового зіткнення з Росією, Захід значною мірою покладається на загрозу економічних санкцій, щоб стримати Москву від вторгнення в Україну.

Хороша новина полягає в тому, що США розробляють потужний пакет санкцій і переконують деяких "непокірних" союзників ЄС підтримати їх. Але погана новина така — навряд чи цього буде достатньо, щоб переконати президента РФ Володимира Путіна просто відступити. Тому Захід має приготуватися до наслідків як власних санкцій, так і помсти Кремля. Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Якщо Росія почне вторгнення в Україну, США та європейські союзники готуються заборонити своїм кредиторам конвертувати рублі в долари. Хоча домовленість відключити Росію від міжбанківської платіжної системи SWIFT виглядає недосяжною, інші заплановані кроки можуть завдати значної шкоди банкам і фінансовій системі РФ.

Вашингтон також погрожує блокуванням експорту деяких важливих технологій, що містять американські компоненти, до Росії. Це може вдарити військову та авіаційну промисловість, а також навіть деякі споживчі товари в РФ.

Доступ до західних технологій і капіталу може бути заблокований для нових російських енергетичних проектів. Схоже, що газопровід "Північний потік-2", швидше за все, буде зупинений.

Вашингтон також погрожує запровадити санкції проти магнатів і чиновників, наближених до Путіна. Санкції явно вплинуть на їхні особняки та банківські рахунки на Заході.

Це спонукало Велику Британію, чия підтримка є життєво важливою, враховуючи роль Лондона як "центру циркуляції російських грошей", підготувати подібні кроки.

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Однак Росія досить добре захищала себе від санкцій після того, як Захід покарав РФ після анексії Криму у 2014 році. У 2015 році Кремль тиснув на своїх олігархів, щоб вони "привезли гроші додому", і заборонив високопоставленим чиновникам володіти закордонними активами.

Москва накопичила золотовалютні резерви, що перевищують 620 мільярдів доларів; лише одна шоста частина наразі у доларах. Надлишок доходів від нафти та газу був накопичений у Фонді національного багатства на суму 190 мільярдів доларів. Державний борг РФ становить лише 20% ВВП.

У Москви також є невійськові способи завдати удару у відповідь, і вона посилила важелі впливу завдяки тому, що Європа покладається російський газ. Утримуючись від продажу додаткового газу в результаті недавнього скорочення поставок, Росія змогла зменшити запаси у європейських газових сховищах до менш ніж 40 відсотків потужності, що є найнижчим показником за всю історію в цю пору року.

Зрідженого природного газу від таких постачальників, як Катар, може бути недостатньо, щоб компенсувати навіть часткові обмеження постачання з боку Росії. Москва також може відповісти на кроки Заходу, захопивши іноземні активи в Росії або обмеживши репатріацію прибутків.

І хоча Кремль може бути впевненим, що витримає короткостроковий шок, західні санкції завдадуть ще більшої шкоди російській економіці в довгостроковій перспективі. Ціна як самих санкцій, так і захисту від них з 2014 року, призвела до стагнації зростання та рівня життя, політичний удар для президента Росії з часом може стати серйозним.

Загроза санкцій залишається важливою частиною стратегії Заходу, яка включає дипломатичні переговори та зусилля щодо збільшення ціни вторгнення для Росії. Західним країнам слід розширити поставки оборонної зброї до Києва.

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Військові м’язи Москви також підкреслюють необхідність вжити давно назрілих кроків. Велика Британія, зокрема, має посилити контроль за незаконними російськими грошима, не тільки в межах санкцій, пов’язаних із Україною, а й для запобігання спробам підірвати її демократію.

А Європа повинна перетворити розмови про те, щоб зробити себе менш залежною від російської енергетики, в реальність. Сьогоднішню кризу можна погасити. Але західні лідери більше не можуть дозволити собі сумніватися в агресивній природі Кремля, з яким вони мають справу, резюмує видання.