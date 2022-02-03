Призначений через кнопкодавство Шкарлет вважає, що має право вирішувати, хто буде президентом Могилянки. Яке прикре самогубство, - "слуга народу" Гурін
Нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін наголосив, що лише Києво-Могилянська академія має право вирішувати, хто буде президентом НаУКМА.
Про це парламентар повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Плагіатор Шкарлет, призначений через кнопкодавство, вважає, що має право, порушуючи закон, вирішувати, хто буде президентом Могилянки — замість самої Могилянки. Яке прикре самогубство", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.
Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.
4 лютого біля стін Кабміну відбудеться акція протесту. Студенти Києво-Могилянської академії вимагатимуть відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.
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Чи не прийшло, а 73% кретинів привело. Маладая ******* ***.
для наук - сумна година.
В Мінносвіти ця наруга
Зветься шкарлетина.
А Шкарлет, звісно, покидьок.
Шкарлета, экс-регионала и коллегу Табачника, на должность главы миносвиты старательно, через не могу, проталкивали такие же экс-регионалы, "лучшие люди" из СН, вкупе со старой гвардией руководства вышей, которой хотелось сохранить контроль за бюджетными потоками в МО и коррупцию на вступительных экзаменах.
У Шкарлета - личные счеты с Кмитом, который правильно оцениивал наличие плагиата в диссере нынешнего главы МО
"Шкарлет нужный человек-нужник-для воровской мафии Коломойского. Через него пойдут деньги из казны на большую стройку. Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн, - заявил Шкарлет. "
Тепер він - рижемразівський разумковський
але і в його "докторській дисертації".
А це означає, що він увів в оману спецраду, яка приймала захист його "дисертації" і в шахрайській спосіб отримує надбавки за цей незаслужений науковий ступінь,
тобто наносить фінансову шкоду державі.
Потрібна не тільки відставка Шкарлета, але й позбавлення його наукового ступеня "доктор наук" та вченого звання "професор".
Шкарлет має повернути державі кошти - надбавки за фальшивий науковий ступінь, отриманий у шахрайський спосіб.
Сколько времени прошло? Год? Больше? И тишина! зелене кривосуддя!
Он незаконно занимает должность министра!
Доколе будет творится этот зеленый беспредел????