Призначений через кнопкодавство Шкарлет вважає, що має право вирішувати, хто буде президентом Могилянки. Яке прикре самогубство, - "слуга народу" Гурін

Нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін наголосив, що лише Києво-Могилянська академія має право вирішувати, хто буде президентом НаУКМА.

Про це парламентар повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Плагіатор Шкарлет, призначений через кнопкодавство, вважає, що має право, порушуючи закон, вирішувати, хто буде президентом Могилянки — замість самої Могилянки. Яке прикре самогубство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

4 лютого біля стін Кабміну відбудеться акція протесту. Студенти Києво-Могилянської академії вимагатимуть відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студенти Києво-Могилянської академії оголосили страйк через відмову Міносвіти визнати Квіта президентом закладу. Шкарлета закликають піти у відставку