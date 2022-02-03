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Новини Війна
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Віримо, що конфлікт між Росією та Україною буде врегульовано мирно. Готові прийняти саміт Зеленського та Путіна, - Ердоган

Віримо, що конфлікт між Росією та Україною буде врегульовано мирно. Готові прийняти саміт Зеленського та Путіна, - Ердоган

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що конфлікт довкола України можна буде вирішити мирним шляхом.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі із представниками ЗМІ, яку транслював Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щиро віримо, що кризу буде врегульовано мирними дипломатичними методами в рамках Мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права", - наголосив Ердоган.

Крім того, Ердоган вкотре зазначив, що "Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох дружніх сусідніх країн".

"Ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів двох країн, або перемовини на рівні технічних лідерів", - додав він.

Читайте також: Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) путін володимир (24136) Туреччина (3630) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+8
Це не конфлікт і не криза між двома державами. Це війна!!!
Хай ху-ло піде с Крима і добаса.
Зараз обговорювати нема чого. Посил має бути один - геть з Крима і донбаса.
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03.02.2022 17:53 Відповісти
+7
якщо навіть Пу здрисне з Донбасу миру не буде на десятиліття,кацапи не віддадуть Крим а ми з цим не змиримось ніколи,загиблих Українців теж ніхто не забуде,який може бути мир?
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03.02.2022 17:46 Відповісти
+5
Розглянемо коротеньку двадцятирічну "епоху тріумфу" Путіна... на предмет її тенденцій:

- Путін дуже швидко став відомим в світі і його приймали з радістю у всіх країнах світу - як їхні очільники, так і ... громадяни
-Путін "за особливі заслуги" навіть став представляти росію в Джі--8...
Але від " голокружєенія от успєхов" в його мізках та діях стався апокаліпсичний переворот...що почало розветати оцінку його дій міжнародною спільнотою майже на 180 градусів...

В результаті - він послідовно, але впевнено...:

- перестав бути "бажаним гостем" в багатьох цивілізованих країнах світу... як НЕцивілізований президент росії...

-далі... він за свої дії , був вигнаним з Джі--8, як НЕцивілізований президент НЕцивілізованої країни , і вона знову вернулася до нормального стану, тобто, - до ДЖІ-7...

-В зв'язку з його новим вибриком - з його недавніми ультиматумами США та НАТО.. - він перестав сприйматися вже... як адекватна людина...

-А в зв'язку з його впертим нагнітанням психозу планетарного масштабу щодо можливої війни.. і вже не лише з Україною, але й з країнами НАТО і штучного створення абсолютно реальної загрози замерзання людей в країнах ЄС (через майже повне припинення постачання газу) - перестає сприйматися ВЖЕ і як ... людиноподібна істота!

Його діям (з точки зору людських цінностей) вже не можна підібрати ЖОДНИХ оправдань.

З огляду на описане: - Путін ретельно вивчив тактику і наслідував дії Гітлєра-Геббельса, але не проаналізував причин їхнього безславного фіналу...,

І ігнорував засвоєння народних мудростей... Бо Путін вже пройшов більший відрізок шляху давно описаний в народній творчості ... в казці про золоту рибку, вередливу бабку і її фінал з розбитим коритом...
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03.02.2022 17:48 Відповісти
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Останній цвях в ешафот ЗЄкапітуляції. Рєзніков своєю заявою про 10 річні контракти в ЗСУ, знищує останній запобіжник капітулянтським планам ЗЄКманди - армію.

Їм і це знову вдалось зробити. Разом з вами.😡
І сьогоднішня заява президента Ердогана , тому підтвердження 😠
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03.02.2022 17:43 Відповісти
Не спіши перед батьки в пекло. Россія, а ще краще , її керівеництво
-- сінтез бандитів та НКВС ніколи без свого зиску нічого не вирішують.
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03.02.2022 17:45 Відповісти
Хорошее предложение , и ТКГ туда же , вместо Минска .
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03.02.2022 17:46 Відповісти
якщо навіть Пу здрисне з Донбасу миру не буде на десятиліття,кацапи не віддадуть Крим а ми з цим не змиримось ніколи,загиблих Українців теж ніхто не забуде,який може бути мир?
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03.02.2022 17:46 Відповісти
в тему !!!!!!!!!!!

Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року. Про це пише УНН із посиланням на QIRIM.News.
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03.02.2022 20:25 Відповісти
Ага, гарний конфлікт, відтяпав теріторію, вбиває українців і хоче ще більшого
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03.02.2022 17:48 Відповісти
Розглянемо коротеньку двадцятирічну "епоху тріумфу" Путіна... на предмет її тенденцій:

- Путін дуже швидко став відомим в світі і його приймали з радістю у всіх країнах світу - як їхні очільники, так і ... громадяни
-Путін "за особливі заслуги" навіть став представляти росію в Джі--8...
Але від " голокружєенія от успєхов" в його мізках та діях стався апокаліпсичний переворот...що почало розветати оцінку його дій міжнародною спільнотою майже на 180 градусів...

В результаті - він послідовно, але впевнено...:

- перестав бути "бажаним гостем" в багатьох цивілізованих країнах світу... як НЕцивілізований президент росії...

-далі... він за свої дії , був вигнаним з Джі--8, як НЕцивілізований президент НЕцивілізованої країни , і вона знову вернулася до нормального стану, тобто, - до ДЖІ-7...

-В зв'язку з його новим вибриком - з його недавніми ультиматумами США та НАТО.. - він перестав сприйматися вже... як адекватна людина...

-А в зв'язку з його впертим нагнітанням психозу планетарного масштабу щодо можливої війни.. і вже не лише з Україною, але й з країнами НАТО і штучного створення абсолютно реальної загрози замерзання людей в країнах ЄС (через майже повне припинення постачання газу) - перестає сприйматися ВЖЕ і як ... людиноподібна істота!

Його діям (з точки зору людських цінностей) вже не можна підібрати ЖОДНИХ оправдань.

З огляду на описане: - Путін ретельно вивчив тактику і наслідував дії Гітлєра-Геббельса, але не проаналізував причин їхнього безславного фіналу...,

І ігнорував засвоєння народних мудростей... Бо Путін вже пройшов більший відрізок шляху давно описаний в народній творчості ... в казці про золоту рибку, вередливу бабку і її фінал з розбитим коритом...
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03.02.2022 17:48 Відповісти
Отличная мысль , но я не верю .
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03.02.2022 17:51 Відповісти
Це не конфлікт і не криза між двома державами. Це війна!!!
Хай ху-ло піде с Крима і добаса.
Зараз обговорювати нема чого. Посил має бути один - геть з Крима і донбаса.
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03.02.2022 17:53 Відповісти
Эрдоган ничего не понял. Он думал, что он встречался с патриотом.
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03.02.2022 18:04 Відповісти
А встретился с идиотом
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03.02.2022 18:14 Відповісти
Я став поважати діктаторов якщо вони патріоти. А у нас і діктатор и певна шмаркля одночасно.
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03.02.2022 18:08 Відповісти
ага. даже в рамках слогана "о спорт, ты мир" - "сборная параши по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину на евро" (С)
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03.02.2022 18:15 Відповісти
Какой нафиг "конфликт между расией и Украиной"?

Есть страна агрессор, попирающая международное право - есть выводы ООН подтвердившие это.
пля...
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03.02.2022 18:20 Відповісти
Ну вот, перехвалили.
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03.02.2022 18:48 Відповісти
народ Украины разрешает Турции принять зеленского и больше не отпускать, оставить себе его насовсем
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03.02.2022 18:59 Відповісти
что зеля готов сдать чтобы не воевать
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03.02.2022 20:25 Відповісти
Зельоные кого не попросят им помочь то все равно получается у них все через жопу.
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03.02.2022 20:25 Відповісти
20 процентным эрдоган не друг, назвал Вовочку лидером страны. Не понимание, не знание о Вовочке, не освобождает от наказания.
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03.02.2022 20:27 Відповісти
***** просто потрібно із цієї ситуації красиво вийти,ось для цього і Ердоган пригодився.Тепер і почнеться відвід мокшанських військ завдячуючи Ердогану а не силі та згуртованості української армії,не влади а іменно армії,яка вже давно існує роздільно від української влади.Та і цілий світ вже не сприймає владу ЗЕ як українську та допомагає Україні,народу України а не українській владі.
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03.02.2022 20:27 Відповісти
Конфликт может быть улигурирован мирно,это восстановление границ Украины до 2013-го года.Или конфликт заморожен из признанием нынешних границ и сдачей окупированых територий мокшанам.
Так какой конфликт по мнению Эрдогана будет улажен?
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03.02.2022 20:45 Відповісти
УЛИГУРИРОВАН!!!!!!!! ЭтА пять! С плюсом!!!
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03.02.2022 20:51 Відповісти
...конфликт между Россией и Украиной...
Ага.. конфликт... Между Германией и СССР тоже был конфликтик небольшой в 1941 году..
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03.02.2022 21:16 Відповісти
 
 