Віримо, що конфлікт між Росією та Україною буде врегульовано мирно. Готові прийняти саміт Зеленського та Путіна, - Ердоган

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що конфлікт довкола України можна буде вирішити мирним шляхом.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі із представниками ЗМІ, яку транслював Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щиро віримо, що кризу буде врегульовано мирними дипломатичними методами в рамках Мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права", - наголосив Ердоган.

Крім того, Ердоган вкотре зазначив, що "Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох дружніх сусідніх країн".

"Ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів двох країн, або перемовини на рівні технічних лідерів", - додав він.

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