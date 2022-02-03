Від початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС

Станом на 17:00 3 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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