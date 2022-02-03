УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11079 відвідувачів онлайн
Новини Війна
776 2

Від початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС

Від початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС

Станом на 17:00 3 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: За добу війська РФ чотири рази порушували "тишу" на Донбасі: обстрілювали Водяне з 82-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эрдоган с визитом в Украине. Но на самом деле обстрелы были. Из пуканов ихтамнетов в свои окопы и у бункерфюрера в своем мавзолее со всеми удобствами.
показати весь коментар
03.02.2022 18:12 Відповісти
пердакосалют обдроченцам
показати весь коментар
03.02.2022 18:15 Відповісти
 
 