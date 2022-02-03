Зеленський про формат перемовин з РФ: Не важливо, де поставити крапку у війні. Важливо, аби усі були до цього готові

Президент Володимир Зеленський подякував Реджепу Ердогану за готовність виступити посередником у переговорах з Росією.

Про це глава держави заявив під час підсумкової конференції після перемовин з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, передає Цензор.НЕТ.

"Я дякую президенту за тверду й послідовну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. За активну участь Туреччини в Кримській платформі задля звільнення Криму і захисту прав кримчан", - наголосив президент.

Також Зеленський подякував Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни.

"Для миру в України ми готові робити все можливо, на всіх майданчиках і усіх форматах. Не має значення, де саме можна поставити крапку у війні. Важливо, щоб щиро усі були до цього готові", - додав президент.

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