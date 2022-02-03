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Новини Війна
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Зеленський про формат перемовин з РФ: Не важливо, де поставити крапку у війні. Важливо, аби усі були до цього готові

Зеленський про формат перемовин з РФ: Не важливо, де поставити крапку у війні. Важливо, аби усі були до цього готові

Президент Володимир Зеленський подякував Реджепу Ердогану за готовність виступити посередником у переговорах з Росією.

Про це глава держави заявив під час підсумкової конференції після перемовин з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, передає Цензор.НЕТ.

"Я дякую президенту за тверду й послідовну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. За активну участь Туреччини в Кримській платформі задля звільнення Криму і захисту прав кримчан", - наголосив президент.

Також Зеленський подякував Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни.

"Для миру в України ми готові робити все можливо, на всіх майданчиках і усіх форматах. Не має значення, де саме можна поставити крапку у війні. Важливо, щоб щиро усі були до цього готові", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно із окупованим Кримом, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) росія (66175) Туреччина (3630) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+65
Да никакой разницы нет: будет ли Украина независимым государством, или протекторатом параши, с конченным наркоманом в качестве губернатора.
Главное, что бы все были готовы к этому.
Выродок конченный.
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03.02.2022 18:01 Відповісти
+32
Мудак последовательный.
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03.02.2022 18:01 Відповісти
+26
коротко про брифінги ЗЕленського
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03.02.2022 18:08 Відповісти
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НЕОБХОДИМО ПРОСТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ МНОГОИМУЩИЕ ТО ЧТО ГОТОВЫ ОТДАТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ РОССИЯНАМ УЖЕ ОТДАЛИ ЭТО УКРАИНЦАМ !)
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04.02.2022 01:50 Відповісти
Неважливо... Посередине Днепра, ага, слышали
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04.02.2022 21:38 Відповісти
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