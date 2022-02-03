Трьом учасникам стрілянини біля пункту обміну валют у Києві повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція. ФОТО
2 лютого на вулиці Володимирській у центрі Києва сталася стрілянина біля пункту обміну валют. За фактом події слідчі повідомили про підозру трьом чоловікам за хуліганські дії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент коммунікації Національної поліції.
Тимчасово виконувач обов’язків начальника поліції Києва Андрій Гарастюк повідомив, що у рамках досудового розслідування правоохоронці провели невідкладні слідчі дії:
"Під час огляду місця події ми вилучили газовий балончик, гладкоствольну рушницю та набої до неї, пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них.
За хуліганські дії біля приміщення фінансової установи, 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного жителя міста Черкаси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також у рамках розпочатого кримінального провадження ми призначили відповідні експертні дослідження".
"За хуліганські дії біля приміщення банківської установи порушникам загрожує до семи років ув’язнення. Наразі досудове розслідування триває", - додав правоохоронець.
Нагадаємо, 2 лютого біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина.
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Яка має бути реакція? Альфа мала б перестріляти УСІХ учасників цього дійства без суда і слідства!
Але не в цій державі. Дякую зелебобіки!
С автоматами на целый отряд посреди столицы, где могли убить любого случайного, прохожего, ребенка - ***********, *****???!!!
МонастырскоТрухановые - вы там совсем от КОРРУПЦИИ И БАБЛА ЗАЖРАЛИСЬ? Детям же аукнется вашим, Бог так не оставляет такие плевки людям.
Хіба це зараз злочин?