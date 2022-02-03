УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5909 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
5 423 32

Трьом учасникам стрілянини біля пункту обміну валют у Києві повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція. ФОТО

2 лютого на вулиці Володимирській у центрі Києва сталася стрілянина біля пункту обміну валют. За фактом події слідчі повідомили про підозру трьом чоловікам за хуліганські дії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент коммунікації Національної поліції.

Трьом учасникам стрілянини біля пункту обміну валют у Києві повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція 01

Тимчасово виконувач обов’язків начальника поліції Києва Андрій Гарастюк повідомив, що у рамках досудового розслідування правоохоронці провели невідкладні слідчі дії:

"Під час огляду місця події ми вилучили газовий балончик, гладкоствольну рушницю та набої до неї, пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них.

Трьом учасникам стрілянини біля пункту обміну валют у Києві повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина, є травмовані та затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Трьом учасникам стрілянини біля пункту обміну валют у Києві повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція 03

За хуліганські дії біля приміщення фінансової установи, 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного жителя міста Черкаси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також у рамках розпочатого кримінального провадження ми призначили відповідні експертні дослідження".

Трьом учасникам стрілянини біля пункту обміну валют у Києві повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція 04

"За хуліганські дії біля приміщення банківської установи порушникам загрожує до семи років ув’язнення. Наразі досудове розслідування триває", - додав правоохоронець. 

Нагадаємо, 2 лютого біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина.

Автор: 

Київ (19694) Нацполіція (15292) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) стрілянина (1797)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
А не розбійний напад!? Не порушення зберігання і використання зброї? Не намагання вбити? Саме фулюгани? От же мусарня.
показати весь коментар
03.02.2022 18:10 Відповісти
+8
Так это ж не София Федина и не Маруся Зверобой.
показати весь коментар
03.02.2022 18:13 Відповісти
+6
***********, *****, вменяют?
С автоматами на целый отряд посреди столицы, где могли убить любого случайного, прохожего, ребенка - ***********, *****???!!!

МонастырскоТрухановые - вы там совсем от КОРРУПЦИИ И БАБЛА ЗАЖРАЛИСЬ? Детям же аукнется вашим, Бог так не оставляет такие плевки людям.
показати весь коментар
03.02.2022 19:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо это стремный обменный пункт ещё не закрыли? Это уже второй такой случай.
показати весь коментар
03.02.2022 18:09 Відповісти
хто ж його закриє? там обнал видають, а це рівень ОП і Єрмака.
показати весь коментар
03.02.2022 18:32 Відповісти
А не розбійний напад!? Не порушення зберігання і використання зброї? Не намагання вбити? Саме фулюгани? От же мусарня.
показати весь коментар
03.02.2022 18:10 Відповісти
Так это ж не София Федина и не Маруся Зверобой.
показати весь коментар
03.02.2022 18:13 Відповісти
і не Лерос з середнім пальцем...
показати весь коментар
03.02.2022 20:13 Відповісти
Ось уявіть ви і я з аналогічними стволами так "************" біля обмінника десь в Луцьку на проспекті Волі? Після цього що з нами було б? 5-7 років зони. Курви! Вони там живуть в паралельній реальності.
показати весь коментар
03.02.2022 18:52 Відповісти
Хто живе в паралельній реальності? Кому за що 5-7 років? Нічого не зрозуміло.
показати весь коментар
03.02.2022 19:17 Відповісти
Та ніби киівська поліція.Спитайте чи почитайте пост Rozak_Vasil.
показати весь коментар
03.02.2022 19:53 Відповісти
А статтю прочитати? За ********* зі зброєю якраз 5-7 років і світить охоронцю цього обмінника.
показати весь коментар
03.02.2022 20:15 Відповісти
Не дочитав. Винуватий. Каюсь.
показати весь коментар
03.02.2022 20:35 Відповісти
А что такого,тому бешенному порохоботу с пистолетом можно было стрелять по киевлянам,а этим хлопчикам в воздух нельзя,где справедливость.
показати весь коментар
03.02.2022 18:17 Відповісти
Ти про що?
показати весь коментар
03.02.2022 18:39 Відповісти
Наверное про https://ukranews.com/news/471560-pashynskyy-strelyal-v-khymykusa-yz-oruzhyya-podarennogo-avakovym это .
показати весь коментар
03.02.2022 18:49 Відповісти
С каких это пор пашинский стал порохоботом?
показати весь коментар
03.02.2022 19:25 Відповісти
це зелєбобік. воно як найвеличніший, ляпає що у пусту макитру прийде
показати весь коментар
03.02.2022 19:52 Відповісти
дуня, ти знов косплей монікі ввімкнула? ляпаєш болталом, як вона. аби ляпнути
показати весь коментар
03.02.2022 19:50 Відповісти
Тобто якщо я завтра, скажімо, розстріляю з кулемету офіс презЕдента, це буде ***********? 🤣
показати весь коментар
03.02.2022 19:06 Відповісти
Ну давайте серйозно, стрілянина в самому центрі Києва, в 100 метрах від СБУ...
Яка має бути реакція? Альфа мала б перестріляти УСІХ учасників цього дійства без суда і слідства!
Але не в цій державі. Дякую зелебобіки!
показати весь коментар
03.02.2022 19:19 Відповісти
Сім років за такі жарти світять.
показати весь коментар
03.02.2022 19:23 Відповісти
Вы ни панимаити, этв другое!
показати весь коментар
03.02.2022 19:14 Відповісти
***********, *****, вменяют?
С автоматами на целый отряд посреди столицы, где могли убить любого случайного, прохожего, ребенка - ***********, *****???!!!

МонастырскоТрухановые - вы там совсем от КОРРУПЦИИ И БАБЛА ЗАЖРАЛИСЬ? Детям же аукнется вашим, Бог так не оставляет такие плевки людям.
показати весь коментар
03.02.2022 19:19 Відповісти
Так вони ж у добровольців стріляли, що прийшли зафіксувати на відео як вони гроші на Московію переводять.
Хіба це зараз злочин?
показати весь коментар
03.02.2022 19:26 Відповісти
Преступление в том, что шальная пуля могла убить ребёнка или чью-то мать
показати весь коментар
03.02.2022 19:28 Відповісти
Ну я так і зрозумів - добровольці то не люди....
показати весь коментар
03.02.2022 19:32 Відповісти
Добровольці на фронті, а це мразота, яка на патріотичній хвилі та гаслах вирішує питання рекету
показати весь коментар
04.02.2022 07:26 Відповісти
Мразота поливає тут брудом реальних добровольців які зараз протистоять російській навалі всередині країни.
показати весь коментар
04.02.2022 11:21 Відповісти
І як добровольці- комсомольці хотіли це фіксувати? Рушницями?
показати весь коментар
03.02.2022 21:48 Відповісти
Якби в них були рушниці - вони б у той же день були б за г'ратами.
показати весь коментар
03.02.2022 21:52 Відповісти
Ачётакова,пля... Слєдсвіє ведуть прафесіАнали.
показати весь коментар
03.02.2022 19:29 Відповісти
Во хулиганы пошли, не то, что раньше.
показати весь коментар
03.02.2022 20:09 Відповісти
какое государство, такие хулиганы!
показати весь коментар
03.02.2022 20:13 Відповісти
Ручний,кішеньковий міністр Монастирський.
показати весь коментар
03.02.2022 21:50 Відповісти
 
 