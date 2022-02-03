Угода про ЗВТ дозволить довести товарообіг з Україною до 10 млрд дол., – Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що завдяки підписанню Угоди про зону вільної торгівлі Україна і Туреччина зможуть швидко досягти запланованого показника товарообігу в 10 млрд доларів.
Про це заявив Ердоган під час спільного з президентом Володимиром Зеленським спілкування зі ЗМІ у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Президент Туреччини поінформував, що під час сьогоднішніх перемовин сторони торкнулися всіх аспектів двосторонніх відносин. Окрім того, лідери двох країн розглянули кроки, щоб довести до рівня 10 млрд доларів товарообіг, який минулого року продемонстрував зростання на 60% і сягнув цифри 7, 5 млрд доларів.
"Щиро вірю, що Угода про вільну торгівлю, яка була щойно підписана, дозволить нам швидко досягти цієї мети", - сказав Ердоган.
Він додав, що одним з найважливіших стрижнів співробітництва між країнами є турецькі інвестори в Україні.
"Ми пишаємося тим, що турецькі компанії успішно виконували і виконують в Україні інфраструктурні проєкти. Хочу ще раз подякував пану Президенту (Зеленському) за довіру до наших компаній", - зазначив президент Туреччини.
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Иногда либерализации во внешней торговле лучше избегать
Турция - третий по величине рынок сбыта украинских товаров (после Китая и Польши), на который приходится около 5% нашего экспорта в год.
Однако за полтора последних десятилетия ситуация в наших торговых отношениях с Турцией успела коренным образом измениться. Но на протяжении 2008-2020 годов отечественный экспорт товаров в Турцию сократился почти вдвое - с 4,6 млрд долл. до 2,4 млрд, а доля сырья в нем выросла с 16,7 до 52,3%. Доля продукции машиностроения сократилась до мизерных 3%.
Действительно, в 2021 году объемы нашего экспорта в Турцию увеличились на 70%, достигнув 4,1 млрд долл., но это исключительно сырьевой рост, вызванный временной благоприятной конъюнктурой на мировых рынках зерновых и металлов. На долгосрочную динамику наших торговых отношений с Анкарой это значительного влияния не окажет.
При этом Турция сформировала диверсифицированную структуру экспорта на украинский рынок, в основе которой лежит системная и последовательная политика правительства по содействию турецким производителям на внутреннем и внешнем рынках. Как следствие, теперь Украина импортирует из Турецкой Республики в основном продукцию машиностроения (24,1%), легкой промышленности (16,1), овощи и фрукты (13,1%). С учетом торговли услугами Украина уже имела отрицательное сальдо торговли с Турцией в 2019-м и 2020 годах.
Принимая во внимание несравнимый масштаб государственной поддержки производства в Украине и Турецкой Республике, подавляющее большинство отечественных производителей не рассматривают турецкий рынок как перспективный рынок сбыта для своих товаров, учитывая объективную невозможность конкурировать с местными компаниями, пользующимися широким кругом преференций. Вместе с тем многие производители все больше обеспокоены экспансией субсидируемой турецкой продукции на внутренний рынок Украины (только в 2021 году введены две новые антидемпинговые пошлины на турецкий цемент, устройства для дверных и оконных блоков, на протяжении прошедших полутора десятка лет относительно Турции введены до десятка подобных защитных мер). Еще сильнее их волнует перспектива значительно большей экспансии при условии, если Украина полностью откроет свой рынок, подписав Соглашение о свободной торговле с Турецкой Республикой.
Внутренний рынок Турции надежно защищен также высокими ставками ввозных пошлин. Самые высокие ввозные пошлины сохраняются для сельхозпродукции, прежде всего животной продукции, где для 76 тарифных линий применяется наивысшая ставка в 225%. Это, в частности, свежее, охлажденное или замороженное мясо, съедобные субпродукты крупного рогатого скота, а также живой скот свиньи. Наибольшая ставка ввозной пошлины на молочную продукцию в Турции достигает 180%, на фрукты, овощи и орехи - 148, кофе и чай - 145, зерновые и изделия из них - 130, сахар и кондитерские изделия - 135%. Средняя ставка ввозной пошлины в Турции составляет 10% (для сельхозпродукции - 42,3%).
И это еще не предел, ведь при вступлении в ВТО Турция связала лишь около половины своих пошлин, поэтому для очень широкой номенклатуры продукции (в основном промышленной) она не ограничена обязательствами сохранять текущие ставки пошлин и может в любой момент их поднимать, если возникнет необходимость защитить внутренних производителей.
Более того, наряду с ввозной пошлиной в Турции взимаются и другие налоги с импорта, в частности муниципальный сбор (15% от объема уплаченной пошлины), транспортный сбор (3-4% от таможенной стоимости продукции) и сбор в Фонд массового жилья (35% от таможенной стоимости при импорте рыбы и морепродуктов).
Для сравнения, в Украине самая высокая ставка импортной пошлина установлена для сахара-сырца на уровне 50,0%. Средняя ставка пошлины составляет 4,5% (на продукцию сельского хозяйства - 9,2%). При вступлении в ВТО Украина связала все 100% своих пошлин и обязалась не использовать какие-либо другие налоги или сборы с импортной продукции.
Может показаться, что при описанном диспаритете во внешнеторговой и промышленной политике сторон соглашение о ЗСТ выгодно для Украины, поскольку для либерализации двусторонней торговли Турция будет вынуждена убрать намного большие торговые барьеры и отменить значительно более масштабное субсидирование экспорта. В теории, может, и так, но на практике Анкара никогда не идет на такие большие уступки. Турция имеет соглашения о ЗСТ с 20 странами мира и Таможенный союз с ЕС, и во всех указанных соглашениях (кроме соглашения о ЗСТ с Боснией и Герцеговиной) рынок переработанной сельхозпродукции исключен из режима либерализации. Партнерам по ЗСТ Турецкая Республика предоставляет лишь незначительные тарифные квоты на сельхозтовары. Часто в рамках тарифных квот ставки ввозных пошлин не нулевые, а лишь несколько сниженные по сравнению с первоначальным уровнем. Наряду с этим Турция, как правило, сохраняет в рамках ЗСТ и право увеличивать ввозные пошлины на металлургическую продукцию при неблагоприятных обстоятельствах.
Именно принципиальная позиция правительства Турции по поводу рынка сельхозпродукции и металлов является основной причиной, почему переговоры о создании ЗСТ с Украиной длятся так долго.
Для того чтобы оценить перспективы создания ЗСТ Украины с Турцией при нынешних условиях, аналитический центр CMD-Ukraine в сотрудничестве с Государственным научно-исследовательским институтом информатизации и моделирования экономики по заказу Федерации работодателей Украины определил соответствующие макроэкономические эффекты для отечественного хозяйства. Моделирование показало, что либерализация двусторонней торговли на турецких условиях приведет к сокращению ВВП Украины на 1,5%, перерабатывающей промышленности - на 8,8%. На ощутимый рост экспорта Украине в таком случае надеяться не стоит, тогда как импорт увеличится почти на 4,1%.
Вместе с тем рассмотрен и другой сценарий, согласно которому Украина может добиться, среди прочего, хотя бы частичной (но ощутимой) либерализации доступа на турецкий рынок сельхозтоваров и металлургической продукции. При этом наша страна сохраняет ряд своих пошлин на наиболее чувствительную продукцию. Такой по результатам исследования и опроса отечественных производителей определены цемент, удобрения, некоторые изделия из резины и пластмасс, широкий ассортимент продукции легкой промышленности, изделия из керамики, бытовые электроприборы, продукция автомобилестроения и другая. Также принципиально важно сохранить в рамках ЗСТ действующие ставки экспортных пошлин. Но даже если будут достигнуты взвешенные условия двусторонней либерализации торговли, соглашение о ЗСТ будет иметь незначительное и неустойчивое влияние для Украины. В частности, ВВП увеличится всего на 0,3%, промышленное производство - на 1,0%. Если принять во внимание динамичное наращивание Турецкой Республикой производственно-экспортного потенциала за последние годы, вскоре этот эффект будет с излишком перекрыт экспансией турецкой продукции на украинский рынок. При таких условиях влияние на экономику Украины будет негативным. В частности, существует большая вероятность исчезновения с экономической карты мира ряда украинских предприятий, потери десятков тысяч рабочих мест и сокращения налоговых поступлений.
Таким образом, Украине явно не следует форсировать заключение соглашения о свободной торговле с Турецкой Республикой. Даже при наиболее взвешенном учете интересов отечественного бизнеса и сохранении ряда исключений из либерализации, ЗСТ все равно сформирует существенные риски для дальнейшего развития украинской экономики.
https://zn.ua/macrolevel/vyhodna-li-ukraine-zona-svobodnoj-torhovli-s-turtsiej.html
оно не знает, что такое сальдо внешней торговли. даже не важно, что подписывать и с кем. важно количество камер и время проведенное перед ними.
неужели это еще кому-то непонятно?(
Турція це супер
https://youtube.com/shorts/_sYYylSi02k?feature=share