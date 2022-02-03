Угода про ЗВТ дозволить довести товарообіг з Україною до 10 млрд дол., – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що завдяки підписанню Угоди про зону вільної торгівлі Україна і Туреччина зможуть швидко досягти запланованого показника товарообігу в 10 млрд доларів.

Про це заявив Ердоган під час спільного з президентом Володимиром Зеленським спілкування зі ЗМІ у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президент Туреччини поінформував, що під час сьогоднішніх перемовин сторони торкнулися всіх аспектів двосторонніх відносин. Окрім того, лідери двох країн розглянули кроки, щоб довести до рівня 10 млрд доларів товарообіг, який минулого року продемонстрував зростання на 60% і сягнув цифри 7, 5 млрд доларів.

"Щиро вірю, що Угода про вільну торгівлю, яка була щойно підписана, дозволить нам швидко досягти цієї мети", - сказав Ердоган.

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Він додав, що одним з найважливіших стрижнів співробітництва між країнами є турецькі інвестори в Україні.

"Ми пишаємося тим, що турецькі компанії успішно виконували і виконують в Україні інфраструктурні проєкти. Хочу ще раз подякував пану Президенту (Зеленському) за довіру до наших компаній", - зазначив президент Туреччини.