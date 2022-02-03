Вибори до відновлених районних рад у столиці відбудуться 30 жовтня, - Київрада

Київська міська рада на засіданні в четвер ухвалила рішення про надання додаткових повноважень структурним підрозділам міськради та Київській міській державній адміністрації.

За відповідне рішення проголосували 73 депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, депутати, зокрема, проголосували за утворення робочої підготовчої групи, яка має до кінця березня поточного року напрацювати повноваження майбутніх районних рад та чисельність їхнього складу. Вибори депутатів цих рад мають відбутися 30 жовтня.

До виборів самоврядні повноваження у районах виконуватимуть структурні підрозділи міського виконавчого органу, створення яких також підтримала Київрада.

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Кличко наголосив, що районні державні адміністрації в Києві збережуться і продовжать свою роботу. "Але питання життєзабезпечення міста мають керуватися і координуватися міською владою, а не зі сторони", - наголосив він.

У рішенні також є пункт про намір звернутися до Кабінету Міністрів України щодо фінансового забезпечення діяльності районних міських державних адміністрацій за рахунок держбюджету України та закріплення за ними комунального майна.

"Ніхто районні державні адміністрації у Києві не ліквідує. Вони залишаються. Більше того, вони і далі фінансуються за рахунок бюджету Києва до моменту, поки Кабінет Міністрів вирішить питання їх фінансування за рахунок державного бюджету", - сказав заступник міського голови - секретар Київради Володимир Бондаренко, представляючи проект рішення на пленарному засіданні.

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За словами Кличка, центральна влада намагається позбавити місцеву владу повноважень, перекладаючи водночас на неї відповідальність за багато питань, і саме тому десять великих районів столиці та їхні голови мають підпорядковуватися меру. "Він має подавати на затвердження кандидатури керівників районів. А вийшло так, що без погодження з мером голів районів звільнили, без погодження – призначили. І вони за тиждень навіть не прийшли, щоб обговорити свою подальшу роботу. Бо їхній керівник – не міський голова. Це, підкреслю, руйнування системи управління в столиці", – сказав мер Києва.

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