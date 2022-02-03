Кабмін поки не робив висновків щодо дій Монстирського у справі з ДТП Трухіна, - Шмигаль
В Кабінеті Міністрів поки не обговорювали питання щодо дій міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського у справі народного депутата Олександра Трухіна.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Давайте дочекаємось рішень правоохоронних органів і тобі будемо робити всі висновки", - зазначив Шмигаль.
На уточнююче питання, чи уряд робив уже висновки щодо дій Монастирського у контексті справи Трухіна, прем'єр відповів: "На сьогодні ні".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/OksuMeD/status/1488828301737181185 2 февр.
Арсен Борисович не вилазить з телевізора, гонить на Зелю.
Зеля таке не любить.
Появляється відео з Трухіним.
В Зелі немає питань до Арсена Борисовича.
Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра
Вообще не удивительно
Депутати переконані, що з огляду на останні ситуації, пов'язані з МВС, Монастирський неналежно виконує свої обов'язки та "зловживає владою". Для прикладу ініціатори постанови наводять "скандал" з Олександром Гогілашвілі, коли той "ображав поліцію", перешкоджання з боку Нацполіції мирним протестувальникам 17 і 19 січня й справу про ДТП за участі Олександра Трухіна.
"Наведене засвідчує, що Міністр не може забезпечити формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах діяльності міністерства, адже покриває злочини, зловживає владою і службовим становищем, у зв'язку з чим підлягає звільненню із займаної посади",- зазначено у повідомленні.
Наразі постанову скерували на розгляд до комітетів Верховної Ради України.
Окрім того, "Європейська Солідарність" https://bykvu.com/ua/bukvy/sprava-trukhina-ievropeiska-solidarnist-vymahaie-provesty-pozacherhove-zasidannia-verkhovnoi-rady/ отримала підписні листи для проведення позачергового засідання парламенту, щоб розглянути питання "бездіяльності правоохоронної влади".
Тепер питання номер один- ХТО злив інфу???
https://www.youtube.com/watch?v=0zSDTTK-JLw&t=96s&ab_channel=VladimirZavgorodny
У меня в багажнике есть сумка с чудесами.
Сейчас тебя бабло накроет как цунами.
Ты только знай: я спал на сиденьи пассажирском,
Сейчас вам позвонит и подтвердит всё Монастырский...