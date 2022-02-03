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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Кабмін поки не робив висновків щодо дій Монстирського у справі з ДТП Трухіна, - Шмигаль

Кабмін поки не робив висновків щодо дій Монстирського у справі з ДТП Трухіна, - Шмигаль

В Кабінеті Міністрів поки не обговорювали питання щодо дій міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського у справі народного депутата Олександра Трухіна.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Давайте дочекаємось рішень правоохоронних органів і тобі будемо робити всі висновки", - зазначив Шмигаль.

На уточнююче питання, чи уряд робив уже висновки щодо дій Монастирського у контексті справи Трухіна, прем'єр відповів: "На сьогодні ні".

Дивіться: ДБР має допитати міністра МВС Монастирського та голову Нацполіції Клименка через приховування доказів у справі Трухіна, - Бутусов. ВIДЕО

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Автор: 

ДТП (4483) цензура (363) Монастирський Денис (392) Трухін Олександр (159) Шмигаль Денис (4652)


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Топ коментарі
+15
ПОЗОР !!! Начальник полиции и глава ДБР ОТМАЗЫВАЮТ ублюдка в деле где есть видео-доказательства и свидетели !!!!!!!!!!! ПОЛНЫЙ АБСУРД !!! ПОЛНЫЕ ИДИОТИ !!!
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03.02.2022 18:50 Відповісти
+13
Петр Петров

Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра
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03.02.2022 18:49 Відповісти
+11
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03.02.2022 18:46 Відповісти
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уряд не побачив, як моня стирський тихенько пішов у ліс.
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03.02.2022 18:42 Відповісти
Ещё пол года ждать ? 🐲🦠зеУБЛЮДКИ 🤮🤮🤮
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03.02.2022 21:01 Відповісти
Кабмин даже не видит как украинские журналисты на ютубе пропагандонят русский мир - канал ДНК занимается за деньги Путина откровенной прокремлевской пропагандой, приглашает путинских пропагандистов и ничего, Шмыгаль и Зеленский и не шмыгают как и все украинские службы. Ужас что происходит.
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03.02.2022 21:15 Відповісти
Рос. бот, вали отсюда и быстро.
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03.02.2022 21:33 Відповісти
Спочатку не було відео... Тепер почекаємо на рішення правоохоронних органів... А ще Ермак захворів...
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03.02.2022 18:45 Відповісти
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03.02.2022 18:49 Відповісти
Ще півроку почекають рішень ЗЕ-правоохоронних органів.
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03.02.2022 18:45 Відповісти
Поки хтось не викладе відео, де Монастирський з Сухачовом та блаЗЄнський переглядають запис камери поліціянта...
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03.02.2022 20:08 Відповісти
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03.02.2022 18:46 Відповісти
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03.02.2022 18:47 Відповісти
Лисуня@OksuMeD

https://twitter.com/OksuMeD/status/1488828301737181185 2 февр.



Арсен Борисович не вилазить з телевізора, гонить на Зелю.
Зеля таке не любить.
Появляється відео з Трухіним.
В Зелі немає питань до Арсена Борисовича.
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03.02.2022 19:32 Відповісти
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03.02.2022 21:06 Відповісти
Петр Петров

Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра
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03.02.2022 18:49 Відповісти
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03.02.2022 18:51 Відповісти
ПОЗОР !!! Начальник полиции и глава ДБР ОТМАЗЫВАЮТ ублюдка в деле где есть видео-доказательства и свидетели !!!!!!!!!!! ПОЛНЫЙ АБСУРД !!! ПОЛНЫЕ ИДИОТИ !!!
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03.02.2022 18:50 Відповісти
Так они не знали, что остались доказательства - они думали, что все уже давно порешали. Именно потому, что, как вы правильно заметили, являются полными идиотами.
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03.02.2022 18:56 Відповісти
висновки суд повинен робити.
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03.02.2022 18:52 Відповісти
А СУДЬИ КТО ?? Чаус ? Вовк ?………😂
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03.02.2022 21:24 Відповісти
Э нет,торопиться не нада.
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03.02.2022 18:52 Відповісти
Давайте дочекаємось САМОУБІЙСТВА Монастирського та Бенядіктовой по прикладу мера Кривого Рогу та його сім'ї, депутата Полякова та інших... Ніхто навіть плакати не буде.
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03.02.2022 18:53 Відповісти
На уточнююче питання, чи уряд робив уже висновки щодо дій Монастирського у контексті справи Трухіна, прем'єр відповів: "На сьогодні ні"т.
Вообще не удивительно
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03.02.2022 18:53 Відповісти
До чого тут кабмін? Висновок має зробити слідчий у кримінальній справі!!!! 😬
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03.02.2022 18:54 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/ievropeiska-solidarnist-i-razumkov-vymahaiut-zvilnyty-monastyrskoho-z-mvs/ Представники фракції "Європейської солідарності" та ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков зареєстрували проєкт постанови щодо звільнення Дениса Монастирського з посади міністра внутрішніх справ . Відповідний https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38937 документ опубліковано на сайті ВР.

Депутати переконані, що з огляду на останні ситуації, пов'язані з МВС, Монастирський неналежно виконує свої обов'язки та "зловживає владою". Для прикладу ініціатори постанови наводять "скандал" з Олександром Гогілашвілі, коли той "ображав поліцію", перешкоджання з боку Нацполіції мирним протестувальникам 17 і 19 січня й справу про ДТП за участі Олександра Трухіна.
"Наведене засвідчує, що Міністр не може забезпечити формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах діяльності міністерства, адже покриває злочини, зловживає владою і службовим становищем, у зв'язку з чим підлягає звільненню із займаної посади",- зазначено у повідомленні.
Наразі постанову скерували на розгляд до комітетів Верховної Ради України.
Окрім того, "Європейська Солідарність" https://bykvu.com/ua/bukvy/sprava-trukhina-ievropeiska-solidarnist-vymahaie-provesty-pozacherhove-zasidannia-verkhovnoi-rady/ отримала підписні листи для проведення позачергового засідання парламенту, щоб розглянути питання "бездіяльності правоохоронної влади".
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03.02.2022 19:56 Відповісти
Молодці полісмени, шо не відпустили його в ліс...Бо не ровен час, він ще й ліс спалив би.)))
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03.02.2022 20:01 Відповісти
Впевнений, що зелені потвори свого касира не здадуть. Чому? А тому що всі ці пів року його прикривало не МВС, не ДБР а ОСОБИСТО Зеленський.Дані з камери патрульних зберігаються на сервері пів року. Зелені думали що все, споава зам'ята, як кажуть заіграно. І тут раптом БАЦ- і щось пішло не так..
Тепер питання номер один- ХТО злив інфу???
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03.02.2022 20:47 Відповісти
Какая разница ?😂 ДЕЛО СДЕЛАНО ✅ ДАЖЕ СЛАБОУМНЫЕ выбоРЦЫ узнали ,ЧТО Украиной правит ОПГ !
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03.02.2022 21:31 Відповісти
Вывод на выход
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03.02.2022 20:56 Відповісти
А не кажется ли вам уроды что выводы должны,нет обязаны делать правоохранительные органы согласно законам страны а не Кабмину решать что и как делать правоохранительным органам нарушая УК Украины?
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03.02.2022 21:00 Відповісти
При ДИКТАТУРЕ ОПГ Какие органы ?🤢🐲Урод на уроде🦠 и уродом 🐛погоняет ?
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03.02.2022 21:36 Відповісти
Заметьте я не упоминал ни о каких политических принадлежностях.Злодей Порошенко или нет должны решать соответствующие органы.Но в политическом плане ЗЕбилы просто ноль без палочки по сравнению из Порошенко.
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03.02.2022 21:46 Відповісти
ограны уже показали что пол года покрывали его
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03.02.2022 21:00 Відповісти
Дело Шмыгаля шестое. За всех отвечает ЗЕЛЕНСКИЙ
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03.02.2022 21:01 Відповісти
я тихонечко в лес уйду...
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03.02.2022 21:04 Відповісти
Заказное политическое дело.
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03.02.2022 21:06 Відповісти
точно - сам ЗЕнеЛох заказал...
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03.02.2022 22:30 Відповісти
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03.02.2022 21:07 Відповісти
Все как всегда , сплошньіе *********.
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03.02.2022 21:09 Відповісти
Эти зелено-гнойные твари ждут когда их начнут вытаскивать из ихних уютных кресел и упаковывать в мусорные баки ?
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03.02.2022 21:12 Відповісти
их упаковывать не в мусорные баки,а вдеревянные бушлаты.
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03.02.2022 21:32 Відповісти
Сильно жирно, нема ще дерев стілько посаженних. З них досить целафанавих пакетів, і в картонні коробки втор.сирья.
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03.02.2022 21:45 Відповісти
зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ ! Давно пора ,пока ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА НЕ ПОДПИСАЛИ ! ГЕТЬ зеУБЛЮДКОВ !
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03.02.2022 21:40 Відповісти
Твої слова да Богу у вуха...
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03.02.2022 21:46 Відповісти
а пора отправить его на ....юг....
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03.02.2022 21:47 Відповісти
Я уйду тихонько в лес
https://www.youtube.com/watch?v=0zSDTTK-JLw&t=96s&ab_channel=VladimirZavgorodny

У меня в багажнике есть сумка с чудесами.
Сейчас тебя бабло накроет как цунами.
Ты только знай: я спал на сиденьи пассажирском,
Сейчас вам позвонит и подтвердит всё Монастырский...
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03.02.2022 23:29 Відповісти
Ну нет выводов--прощайтесь с остатками рейтинга
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04.02.2022 00:17 Відповісти
Так зробіть висновки! Чи теж будете тягнути півроку, як Монастирський і ДБР з Трухіним, до чергового скандалу...
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04.02.2022 12:04 Відповісти
 
 