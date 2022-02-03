"Слуга народу" Кузьміних не з'явився на допит в НАБУ через хворобу, - адвокат

Адвокат народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних Лариса Криворучко заявила, що її клієнта ніхто офіційно на допит не викликав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Адвокат віззначила: "Народний депутат України Кузьміних С.В. перебуває на лікуванні. Народний депутат України Кузьміних С.В. був викликаний детективом НАБУ на 31.01.2022 в якості - свідка - у кримінальному провадженні . Однак, у зв’язку з перебуванням його на лікуванні в закладі охорони здоров’я за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад на виклик не прибув, про що було письмово проінформовано орган НАБУ через канцелярію та телефоном детектива НАБУ Глудзура О.М. Він вчинив всі дії, які на нього покладено законом.

В розумінні пункту 5 ч.1 ст.138 КПК України перебування особи на лікуванні в закладі охорони здоров’я за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад є поважною причиною неприбуття особи на виклик. Орієнтовний строк лікування за прогнозами лікарів 10 днів.

Будь-яких інших викликів з датуванням повісток після дати 31.01.2022 - ні Клієнт, ні Адвокат - не отримували".

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"Перебування на лікуванні Клієнта станом на дату даного документу триває. За необхідності виклику Кузьміних С.В. – прошу дотримуватись встановлених процесуальним законом належних правових процедур виклику особи згідно вимог статті 135 – 137 КПК України щодо порядку виклику та змісту повістки про виклик особи.

Звертаю Вашу увагу, що, відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, викладеної, зокрема у рішенні по справі "Лучанінова проти України", неналежне повідомлення/виклик у кримінальному провадження, порушення їх порядку з боку слідчих та судових органів є порушенням права особи на захист, гарантованого як нормами Конституції України та Кримінального процесуального кодексу України, так і Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод", - підкреслила Криворучко. .

Вона додала: "Прошу орган НАБУ, САП виконувати взяті Україною міжнародні зобов"язання та нагадую: ч.5 ст.9 КПК України "Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини"... Зважаю на публікації у ЗМІ про здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами можливих порушень Клієнтом вимог чинного законодавства України, він висловлює свою готовність надати органам досудового розслідування необхідні покази, документи".

"Як адвокат, доктор юридичних наук - я не розумію з точки зору дотримання вимог закону НАБУ і САП. Оскільки саме ці правоохоронні органи зобов"язані свято дотримуватись вимог закону, але маємо протилежне. Не дамо НАБУ порушити закон. Закон один для всіх", - підкреслила Криворучко.

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Адвокат також нагадала, "що всі активні дії НАБУ щодо Клієнта розпочалися з моменту виявлення Кузьміних С.В. корупційних схем у онкологічному диспансері в Житомирській області, гучні затримання по ст.208 КПК і документування лікарів працівниками СБУ, з вилученням грошових коштів, інших доказів. Але як виявилося після затримання до даного злочину причетні гучні прізвища чиновників. Кузьміних С.В. взяв цю справу на депутатський контроль . Саме з цього моменту розпочалися погрози і натяки.

Народний депутат України Кузьміних С.В. завжди сумлінно виконував покладені на нього обов’язки, займав активну позицію щодо законності, не боявся йти проти системи, приймав активну участь у боротьбі з корупцією у медичних закладах у Житомирській області. Багатократно отримував погрози від працівників правоохоронних органів та чиновників, реагував в межах повноважень до керівництва МВС України, Генеральної прокуратури України, тощо.

Політична складова кримінальної справи в НАБУ очевидна.. Це навіть не невдала спроба з ознаками провокації, а спланований механізм політичної розправи. Це зрозуміло".

"Повертаючись до політичної справи щодо Кузьміних С.В. в НАБУ, -- Стверджую: зі мною як адвокатом Клієнта, з Клієнтом -- ніхто з представників НАБУ і САП станом на 03.02.2022 - не зв"язувався та не повідомляв про необхідність повторного виклику Клієнта в НАБУ, САП. Готова надати всі документи на підтвердження вказаних обставин. Поважайте закон", - резюмувала Криворучко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.



