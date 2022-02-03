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Новини
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"Слуга народу" Кузьміних не з'явився на допит в НАБУ через хворобу, - адвокат

Адвокат народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних Лариса Криворучко заявила, що її клієнта ніхто офіційно на допит не викликав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Адвокат віззначила: "Народний депутат України Кузьміних С.В. перебуває на лікуванні. Народний депутат України Кузьміних С.В. був викликаний детективом НАБУ на 31.01.2022 в якості - свідка - у кримінальному провадженні . Однак, у зв’язку з перебуванням його на лікуванні в закладі охорони здоров’я за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад на виклик не прибув, про що було письмово проінформовано орган НАБУ через канцелярію та телефоном детектива НАБУ Глудзура О.М. Він вчинив всі дії, які на нього покладено законом.

В розумінні пункту 5 ч.1 ст.138 КПК України перебування особи на лікуванні в закладі охорони здоров’я за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад є поважною причиною неприбуття особи на виклик. Орієнтовний строк лікування за прогнозами лікарів 10 днів.

Будь-яких інших викликів з датуванням повісток після дати 31.01.2022 - ні Клієнт, ні Адвокат - не отримували".

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"Перебування на лікуванні Клієнта станом на дату даного документу триває. За необхідності виклику Кузьміних С.В. – прошу дотримуватись встановлених процесуальним законом належних правових процедур виклику особи згідно вимог статті 135 – 137 КПК України щодо порядку виклику та змісту повістки про виклик особи.

Звертаю Вашу увагу, що, відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, викладеної, зокрема у рішенні по справі "Лучанінова проти України", неналежне повідомлення/виклик у кримінальному провадження, порушення їх порядку з боку слідчих та судових органів є порушенням права особи на захист, гарантованого як нормами Конституції України та Кримінального процесуального кодексу України, так і Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод", - підкреслила Криворучко. .

Вона додала: "Прошу орган НАБУ, САП виконувати взяті Україною міжнародні зобов"язання та нагадую: ч.5 ст.9 КПК України "Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини"... Зважаю на публікації у ЗМІ про здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами можливих порушень Клієнтом вимог чинного законодавства України, він висловлює свою готовність надати органам досудового розслідування необхідні покази, документи".

"Як адвокат, доктор юридичних наук - я не розумію з точки зору дотримання вимог закону НАБУ і САП. Оскільки саме ці правоохоронні органи зобов"язані свято дотримуватись вимог закону, але маємо протилежне. Не дамо НАБУ порушити закон. Закон один для всіх", - підкреслила Криворучко.

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Адвокат також нагадала, "що всі активні дії НАБУ щодо Клієнта розпочалися з моменту виявлення Кузьміних С.В. корупційних схем у онкологічному диспансері в Житомирській області, гучні затримання по ст.208 КПК і документування лікарів працівниками СБУ, з вилученням грошових коштів, інших доказів. Але як виявилося після затримання до даного злочину причетні гучні прізвища чиновників. Кузьміних С.В. взяв цю справу на депутатський контроль . Саме з цього моменту розпочалися погрози і натяки.

Народний депутат України Кузьміних С.В. завжди сумлінно виконував покладені на нього обов’язки, займав активну позицію щодо законності, не боявся йти проти системи, приймав активну участь у боротьбі з корупцією у медичних закладах у Житомирській області. Багатократно отримував погрози від працівників правоохоронних органів та чиновників, реагував в межах повноважень до керівництва МВС України, Генеральної прокуратури України, тощо.

Політична складова кримінальної справи в НАБУ очевидна.. Це навіть не невдала спроба з ознаками провокації, а спланований механізм політичної розправи. Це зрозуміло".

"Повертаючись до політичної справи щодо Кузьміних С.В. в НАБУ, -- Стверджую: зі мною як адвокатом Клієнта, з Клієнтом -- ніхто з представників НАБУ і САП станом на 03.02.2022 - не зв"язувався та не повідомляв про необхідність повторного виклику Клієнта в НАБУ, САП. Готова надати всі документи на підтвердження вказаних обставин. Поважайте закон", - резюмувала Криворучко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гривнами, хоть тугриками. Как вам удобно, девушка", - НАБУ опублікувало відео отримання хабаря "слугою народу" Кузьміних. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Слуга народу Кузьміних не зявився на допит в НАБУ через хворобу, - адвокат 01
Слуга народу Кузьміних не зявився на допит в НАБУ через хворобу, - адвокат 02

Автор: 

НАБУ (5098) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+20
Кого то он мне напомнил.
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03.02.2022 18:54 Відповісти
+15
Хворает бедный? Передайте ему, должно помочь!
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03.02.2022 18:53 Відповісти
+10
В буцегарні чудово лікують.... Он Юліі Владіміровні як гарно спину підлікували , на підборах як молода бігає ....
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03.02.2022 18:56 Відповісти
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03.02.2022 18:50 Відповісти
КАК БАБКИ ВЫМОГАТЬ так здоров -- как за сраку взяли так совсем больной
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03.02.2022 19:55 Відповісти
Хворает бедный? Передайте ему, должно помочь!
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03.02.2022 18:53 Відповісти
Кого то он мне напомнил.
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03.02.2022 18:54 Відповісти
Какие они все болезненные, оказывается. Правда, только тогда, когда их судить собираются.
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03.02.2022 18:54 Відповісти
Как взятки брать здоровые как к прокурору сразу болячка на обе ноги руки и два полушария одна проктология работает....рефлекторно....
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03.02.2022 18:54 Відповісти
на росії хазу зеленському підготовлює.
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03.02.2022 18:54 Відповісти
+ 6 месяцев - повторный вызов
+12 месяцев - вызов для уточнения данных
+2 года - ожидается передача запроса в парламент для снятия неприкосновенности
+3 года - комитет парламента для снятия неприкосновенности не набрал кворум
+4 года - "кто такой Кузьминых"?
+5 лет - Кузьминых получил из бюджета миллион гривен в качестве компенсации за моральный ущерб

Было уже - с депутатом Порошенко Розенблатом.
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03.02.2022 18:55 Відповісти
Діагноз Хвороби : - "тихонєчко в лес"
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03.02.2022 18:55 Відповісти
В буцегарні чудово лікують.... Он Юліі Владіміровні як гарно спину підлікували , на підборах як молода бігає ....
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03.02.2022 18:56 Відповісти
ну да... в неї такий видатний задній міст, що легко могла бути чемпіонкою в формулі 1.
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03.02.2022 18:58 Відповісти
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03.02.2022 19:28 Відповісти
Цікаво куди завіявся щирий фанатик Юльки Сулима Ванюха? Хутко зник!
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03.02.2022 20:40 Відповісти
та і х... з ним.
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03.02.2022 21:01 Відповісти
Та от жінку-політика тільки і "лікували" таким способом декілька років! А наші мужички- трудівники-крадівники щось аж занадто швидко виліковуються. Як тільки загроза арешту пройде, відразу здорові, як племінні бики!
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03.02.2022 20:07 Відповісти
Хабар брати-здоровий,відповідати-хворий, ета савпадєніє...
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03.02.2022 19:00 Відповісти
...чергове з породи-хряк ненажерливий...
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03.02.2022 19:08 Відповісти
хвороба "картата ковдра"
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03.02.2022 19:01 Відповісти
Вот если эту мразь посадят - буду за Зеленского голосовать на следующих выборах, а если нет - то не буду
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03.02.2022 19:04 Відповісти
Вже раз проголосував, Їж не обляпайся!
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03.02.2022 19:07 Відповісти
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03.02.2022 21:35 Відповісти
Всі хапуги такі вразливі...))) Одразу на лікарняний...
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03.02.2022 19:11 Відповісти
Я в захваті від писанини адвокатеси доктора юридичних наук Криворучко.Ось витяг з її писанини: "Народний депутат України Кузьміних С.В. завжди сумлінно виконував покладені на нього обов'язки, займав активну позицію щодо законності, не боявся йти проти системи, приймав активну участь у боротьбі з корупцією у медичних закладах у Житомирській області. Багатократно отримував погрози від працівників правоохоронних органів та чиновників, реагував в межах повноважень до керівництва МВС України, Генеральної прокуратури України, тощо". Складається враження що темою докторської дисертації цієї Криворучко було:" Як довести що то божа роса коли вам мочаться наголову".
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03.02.2022 19:13 Відповісти
Така робота в адвоката! Що тут дивного?
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03.02.2022 20:10 Відповісти
Це ж не адвокат Медведчук!
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03.02.2022 20:12 Відповісти
Незрозуміло, так НАБУ оголосило розшук самого Кузьміних чи місце розшташування лікарні, в якій, по словам адвоката, він лікується?
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03.02.2022 19:15 Відповісти
Ві нєпанімаєте, лікарня в другом ізмєрєнії... В измєрєнії слуг урода ЗЕ!
Ска Нарнія блєт.
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03.02.2022 21:37 Відповісти
Нехай бере приклад з Порошенка, той не хворіє.
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03.02.2022 19:21 Відповісти
Хворіють судді і БеняДіктоваль...
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03.02.2022 21:38 Відповісти
их бин больной !!! дайте ему селедки !!!!
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03.02.2022 19:53 Відповісти
Идиотизм какой-то. Человек хворает, а его по допросам таскают! Полный беспредел в квадрате!
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03.02.2022 19:55 Відповісти
Замерз у лісі. Тихонєчко.
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03.02.2022 19:56 Відповісти
Диарея на почве нежелания сидеть?
Не ссы, гавнина чумазая, ЗЕгном тебя отмажет!
Сам по самые гланды в гавно изгваздается, но *****, отмажет...
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03.02.2022 20:00 Відповісти
А де вони такі ковдри дістають коли "хворіють". Вони ж залишилися десь у далекому совку? Не яких сумнівів не залишаєься коли людина лежи в такий ковдрі.
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03.02.2022 20:43 Відповісти
Медвежья болезнь.
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03.02.2022 20:48 Відповісти
А в чому річ?Он як Януковича весело вже роками судять без його присутності і нічого.
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03.02.2022 20:51 Відповісти
нардеп делает операциюпо расширению очка, на нарах пригодится
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03.02.2022 20:52 Відповісти
Взял под личный контроль ...... Единственное правдивое умозаключение адвокатессы , остальное бред сивой кобылы .
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03.02.2022 20:54 Відповісти
іди сюди, розбійник. усех найдем и бу больно (как дальнобойщикам)
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03.02.2022 21:05 Відповісти
Ну хоть бы один чиновник вызвал скорую до получения взятки.
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03.02.2022 21:07 Відповісти
еще один колясочник Бл..дь.... весь этот ваЗЕлиновский Сброд нужно лечить током на стуле, а для бени с малоПИД,,роским Нариком что то поинтересней, они уже "наработали"....
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04.02.2022 07:32 Відповісти
Яка дохла у нас влада аж смердить дохлятиною.
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04.02.2022 08:34 Відповісти
вот-вот, сидел бы в кпз - не болел бы
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04.02.2022 08:53 Відповісти
 
 