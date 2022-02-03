Засідання комісії з обрання керівника САП не відбулося через відсутність кворуму

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогла провести результативне засідання через відсутність кворуму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через відсутність кворуму ми не відкриваємо засідання конкурсної комісії", - сказала голова комісії Катерина Коваль.

Вона повідомила, що комісія досі не отримала документів від Офісу генпрокурора щодо перевірки кандидатів. "Поки що відповіді від Офісу генпрокурора на нашого листа від 23 грудня ми не отримали, очікуємо", - додала голова комісії.

"У нас є результати... але немає фінального рішення щодо затвердження результатів", - наголосила Коваль на зауваження членів комісії від міжнародних організацій.

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Крім того, за словами Коваль, комісія очікує на відкриття апеляційного провадження за скаргами комісії та Офісу генпрокурора на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо Порядку роботи конкурсної комісії.

Присутні на засіданні члени комісії домовилися зібратися наступного тижня, заздалегідь погодивши дату та час, коли зможуть зібратися всі її члени.

Нагадаємо, конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021 року, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Пізніше голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника Катерина Коваль заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.

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