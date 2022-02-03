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Засідання комісії з обрання керівника САП не відбулося через відсутність кворуму

Засідання комісії з обрання керівника САП не відбулося через відсутність кворуму

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогла провести результативне засідання через відсутність кворуму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через відсутність кворуму ми не відкриваємо засідання конкурсної комісії", - сказала голова комісії Катерина Коваль.

Вона повідомила, що комісія досі не отримала документів від Офісу генпрокурора щодо перевірки кандидатів. "Поки що відповіді від Офісу генпрокурора на нашого листа від 23 грудня ми не отримали, очікуємо", - додала голова комісії.

"У нас є результати... але немає фінального рішення щодо затвердження результатів", - наголосила Коваль на зауваження членів комісії від міжнародних організацій.

Також читайте: У Венедіктової заявляють, що не проводять спецперевірку кандидатів на голову САП, через яку нібито конкурсна комісія не оголошує переможця

Крім того, за словами Коваль, комісія очікує на відкриття апеляційного провадження за скаргами комісії та Офісу генпрокурора на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо Порядку роботи конкурсної комісії.

Присутні на засіданні члени комісії домовилися зібратися наступного тижня, заздалегідь погодивши дату та час, коли зможуть зібратися всі її члени.

Нагадаємо, конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021 року, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Пізніше голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника Катерина Коваль заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.

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Автор: 

конкурс (1295) САП (2239)


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Топ коментарі
+47
США - введіть уже САНКЦІЇ проти Катерини КОВАЛЬ.... по іншому вони не розуміють.
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03.02.2022 18:59 Відповісти
+38
Зелена влада сором України.
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03.02.2022 19:00 Відповісти
+29
Да на Гиляку всех саботажников - хватит страну позорить !!
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03.02.2022 19:01 Відповісти
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США - введіть уже САНКЦІЇ проти Катерини КОВАЛЬ.... по іншому вони не розуміють.
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03.02.2022 18:59 Відповісти
коваль марионетка татарова и коломойского, нужно татарова в международный розыск
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03.02.2022 20:32 Відповісти
Зелена влада сором України.
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03.02.2022 19:00 Відповісти
так зачем ты её выбрал...?
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03.02.2022 19:12 Відповісти
эти суки должны сесть в первую очередь
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03.02.2022 19:18 Відповісти
Аналогічні повноваження має лише Майдан.
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03.02.2022 19:00 Відповісти
Да на Гиляку всех саботажников - хватит страну позорить !!
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03.02.2022 19:01 Відповісти
Правильно, лепи очередную оплеуху Байдену,

бей своих, чтобы чужие боялись(с)
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03.02.2022 19:01 Відповісти
Госпідарі продовжують госпідарювати...
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03.02.2022 19:02 Відповісти
шут гороховый зеленский так хочет бороться с коррупцией, уже который месяц срывает избрание независимого главу сап.
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03.02.2022 19:04 Відповісти
Беспощадная борьба балаболов с коррупцией во всей красе....
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03.02.2022 19:10 Відповісти
как шут он вполне соответствует своей сущности. что нового? шута избрали - шута имеем, а шут имеет всех нас
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03.02.2022 22:48 Відповісти
Коваль обязательно нужно посадить вместе с ЗЕленой швалью! Целую страну **** сорит с Западом! Эти скоты принесли вреда не меньше путина!
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03.02.2022 19:06 Відповісти
Блін, ЗЕбіли вже не смішно
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03.02.2022 19:06 Відповісти
Йде 100-500 серія українського блокбастеру "Вибори голови САП"
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03.02.2022 19:07 Відповісти
Шо, опять?
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03.02.2022 19:08 Відповісти
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03.02.2022 19:08 Відповісти
діяльність Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні є не що інше,як одна із видів російської гібридної війни проти України і її народу
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03.02.2022 19:08 Відповісти
Катя, Катя. Катерина ну какая же ты..
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03.02.2022 19:09 Відповісти
****...
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03.02.2022 20:51 Відповісти
Зеленько ДОБ'Є СТАРИКА БАЙДЕНА !
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03.02.2022 19:12 Відповісти
Герман Аксьом


Агонія шарікових. Це сміття сьогодні влаштовуло істерики в київраді. Блокували трибуни. Хай свого ублюдочного трухіна блокують в сізо. ЕС і Удар все одно проголосували пртрібні постанови і викинули це лайно на смітник. Як Кличко стримується?

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03.02.2022 19:15 Відповісти
Кличко може це лайно одним пальцем в нокаут відправити, вони його бояться, тому і намагаються обмежити у всьому.
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03.02.2022 19:19 Відповісти
Ох, и доиграется преЗе..
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03.02.2022 19:17 Відповісти
По ходу, отсутствующие члены по-тихому ушли в лес.....
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03.02.2022 19:17 Відповісти
мабудь ми дочекаємось коли наші партнери пошлють нас нах...й
і мабудь янелоху, тільки цього й треба.
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03.02.2022 19:18 Відповісти
Мне как то по ........................., будет, не будет руководитель, мне интересно контора есть и получает кто то зарплату, и за что? Например другие, типа НАБУ и...................................., с руководителями и получают за не х................. делать. Как тут дела обстоят.?
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03.02.2022 19:18 Відповісти
На НАБУ та Антикорсуд не варто накидати. По трохи роблять.
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03.02.2022 19:26 Відповісти
А дела обстоят так - НАБУ ловит коррупционеров, последний пример Кузьминых, а нелох с ручным ДБР их отмазывают.
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03.02.2022 20:07 Відповісти
Эту спортивную рыбалку я наблюдаю долго, все они мазаны одним миром. 13, точно не могу сосчитать и один бардак, друг другу перекидают и никакого толка, миллиончики только летят. попробуй разберись, кто лучше.
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03.02.2022 20:16 Відповісти
От же ж сучища. Вони зараз під мікроскопом, а продовжують чудити, наче їх ніхто не бачить.
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03.02.2022 19:19 Відповісти
Крім матюків нічого з даного приводу сказати неможливо.
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03.02.2022 19:21 Відповісти
Вот просто тупо ох@@ли зе-коломойские бл@ди! Ой скоро отгребут!.. По самые гланды.
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03.02.2022 19:26 Відповісти
Шабунин крайне возбужденный и нетерплячий! Ножками и ручками топает,слюной брызгает. А нужно все делать по закону.Не все судебные тяжбы закончены,как и по Чаусу и другим фигурантам з высоких щаблив.
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03.02.2022 19:32 Відповісти
Це відверте знущання. Треба якось діяти.
Треба якимось чином примушувати владу виконувати свої обов'язки. Не можна допускати, щоб вони з таким відвертим цинізмом знищували країну.
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03.02.2022 19:32 Відповісти
через відсутність клована?
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03.02.2022 19:46 Відповісти
Зе-твари , вы доиграитесь,мало не покажется !!!!
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03.02.2022 19:52 Відповісти
Вже б не ганьбилася!
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03.02.2022 20:48 Відповісти
зелох использует все грязные методы, вот вам конкурсы-шмонкурсы, и эпоха прозрачности...
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03.02.2022 21:07 Відповісти
При владі вороги нашої країни. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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03.02.2022 21:36 Відповісти
ото гобліни! а попробуй я не прийти на роботу?! - дохрена геморою. а цим вилупкам все жир!
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03.02.2022 22:43 Відповісти
 
 