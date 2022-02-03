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Розвідка США розсекретила план можливого вторгнення Росії в Україну, - The Washington Post

Розвідка США розсекретила план можливого вторгнення Росії в Україну, - The Washington Post

Офіційні особи США кажуть, що мають докази того, що Росія розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоб створити привід для вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє The Washington Post.

Деталі плану були розсекречені американською розвідкою і, як очікується, будуть розкриті адміністрацією Байдена в четвер, повідомили виданню троє людей, знайомі з цим питанням.

За інформацією співрозмовників видання, можлива операція включатиме трансляцію зображень жертв серед цивільного населення на сході України — і, можливо, за кордоном у Росії — для широкої аудиторії, щоб викликати привід для вторгнення в Україну.

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За словами одного американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, поки неясно, чи будуть ці втрати реальними чи фейковими.

Люди, знайомі з планом, кажуть, що його було розроблено російськими спецслужбами і він перебуває на завершальній стадії підготовки.

WP уточнює, що цей план пов'язаний з іншими змовами, розкритими західною розвідкою, але відокремлений від них.

"Звичайно, всі вони пов'язані, але це конкретна операція, призначена для створення потенційного приводу", — заявив один з американських чиновників, який знайомий із цим питанням.

Також читайте: Зеленський про формат перемовин з РФ: Не важливо, де поставити крапку у війні. Важливо, аби усі були до цього готові

14 січня видання The Guardian, посилаючись на джерела, повідомляло, що Росія вже розмістила на території України диверсантів для спецоперації, яка може стати приводом для військового вторгнення.

Того ж дня CNN із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляло, що Росія готується провести спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб створити привід для вторгнення. У США є інформація, яка вказує на те, що Росія вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації, передавало джерело.

CNN зазначало, ця інформація співзвучна із раніше зробленими заявами Міністерства оборони України та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Також читайте: Путін поскаржився Джонсону на Україну і НАТО, прем'єр Британії застеріг РФ від трагічного прорахунку

Автор: 

вторгнення (380) росія (66193) США (23483)


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Топ коментарі
+125
Да перестаньте вы так пужать "величайшего" недонаполеона. Он уже ясно сказал "Не мешайте мне пилить бабло на дорогах. На армию ничего не отдам. Все. "
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03.02.2022 20:00 Відповісти
+98
Не шатайте крысу. Она злится.

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03.02.2022 20:03 Відповісти
+92
опять панику нагнетают буржуи. Каждому зебилу понятно шо кацапы, ордой в 150 тыщ рыл, собрались на границе на пикник.
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03.02.2022 20:03 Відповісти
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Поводом будут очередные взорвавшиеся кондиционеры 🤣
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03.02.2022 21:28 Відповісти
В очередной раз напоминаю, что США НЕ ХОЧЕТ, чтобы Россия напала на Украину. Все конспирологи, которые думают что США хочет нападения России подумайте об этом, что если бы они этого хотели, то они сейчас бы сидели тихонько вместо того что они делают.
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03.02.2022 21:18 Відповісти
«пока неясно, будут ли эти потери реальными или фейеовыми» - а тут похер нужнопомнить на чём туПин пришёл к власти - на резанском сахаре в подвалах .... а уходит на распятом мальчике..... так что плевать как начнут.... если начнут должны понимать что отгребут....
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03.02.2022 21:20 Відповісти
Потери будут реальными.
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03.02.2022 21:20 Відповісти
Хотя это ничего не изменит, так как большинство никаких новостей не читают, а когда нападение произойдет, то они пойдут читать русские помойки и русских троллей, которые будут показывать распятых мальчиков в трусиках и говорить "что не всё так однозначно".
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03.02.2022 21:20 Відповісти
Чекаємо на заяву хламідії, що це все криваві НАТОвці хочуть війни, бажають посварити нас з братським народом
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03.02.2022 21:26 Відповісти
таки этой "разведке" пора давно на пенсию. для оккупации и аннексии Крыма никаких "казусов Белли" не понадобилось. для обстрелов с границы и Илловайска - тоже, 14 000 человек по-сути беспричинно расстреляли. когда Хйло в самом начале еще рисовал танковые армии и оккупацию Украины вместе со своими хенералами, тоже причин не надо было. с чего бы вдруг сейчас что-то изменилось? рецессия болезни? - не похоже.
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03.02.2022 21:46 Відповісти
так и сталин говорил 21 июня... Перебежчики врут..свои разведчики врут...один путин тьфу...гитлер... правду говорит и честно в глаза смотрит...
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03.02.2022 21:58 Відповісти
У 2014 році "казусом беллі" був "нацистський державний переворот".
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04.02.2022 07:12 Відповісти
в том то и дело, что нет. войну никто не объявил, но территории оккупировали и людей поубивали, ну и продолжают. согласно норм международного права (да и конституции той же рф) это все равно является агрессивной войной. так что никаких причин Хйлу и ко не понадобилось. а кацапопропаганда может говорить что угодно. да и вообще госпереворот это как бы внутренние дела, на казус белли не тянут по определению. вот захват крымского парламента кацапотеррористами - это казус белли.
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06.02.2022 03:25 Відповісти
Ну, для відмазки, вони використовують захист російськомовного населення від укронацистів. Дехто на це ведеться не лише в немитій, згадайте наїзди на Романа Зозулю в Іспанії або суд над Віталієм Марківим в Італії.
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06.02.2022 06:54 Відповісти
Тому що до 2
014 януковичі просто закінчили нищити ЗСУ . По-друге , тоді ху.лу та його кацапам не загрожували ніякі санкції .
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04.02.2022 07:52 Відповісти
Ще додам : "на пенсію" пора кацапським ідеологам з їхньою риторикою ("запад"і тому подібне) та тим малоросам-совкам , що це повторюють .
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04.02.2022 07:55 Відповісти
Оснований для паники, бегства и спаковывания каких-то чемоданов нет, - Резников об угрозе вторжения РФ
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03.02.2022 21:56 Відповісти
Зеленій істоті віри вже немає! Готуймося - зброю змастити, набої протерти, споряду приготувати, припаси підготувати, ліками запастися, воду закатати.
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03.02.2022 21:58 Відповісти
Чим далі в ліс, тим жірніше партизани
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04.02.2022 01:00 Відповісти
а шо...ствій істоті є довіра????? Після чотрих котлів і відправки кєша в той тераріум????
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04.02.2022 07:57 Відповісти
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03.02.2022 22:36 Відповісти
Это ж насколько у тебя мозг атрофировался
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06.02.2022 13:13 Відповісти
Обамисты опозорились с Крымом, а это просто посттравматический психоз.
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03.02.2022 22:42 Відповісти
Запад будет пугать войной годами
Дядьку, війна вже йде, восьмий рік як
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03.02.2022 23:01 Відповісти
Мова йде про відкрите протистояння бовдуре
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04.02.2022 08:16 Відповісти
В плане забыли дату наступления указать - 23 февраля как раз в этот день расеянская армия получает очередной удар в морду , а потом празднует как свой день рождения .
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03.02.2022 23:05 Відповісти
СЕЙЧАС ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ СТРАНАМ ЕВРОПЫ С МНОГОВЕКОВОЙ И ДАЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ ИЗВИНИТЬСЯ И ПОМИРИТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ !!! В ТОМ ЧИСЛЕ, ЧТОБЫ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ ОДОЛЕТЬ ВРАГА !!! И ВМЕСТЕ ПОДУМАТЬ О КОНТРАТАКЕ !)
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04.02.2022 01:26 Відповісти
Донбас захопили. Агресією. А Україну ми самі віддали. 73% подали на блюді. Тепер бидлу розкривають зашиті баньки, а зе їх змилками заливає
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04.02.2022 02:47 Відповісти
Бидло в твоїй Роіссі, а в на ЛЮДИ.
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04.02.2022 04:57 Відповісти
...у винторогих таких планов наверно с десяток имеется, но Пу у Си в гостях..ему подобное во время олимпиады уж сильно не правится, прикажет пороть..
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04.02.2022 03:49 Відповісти
та нє, в москалів завжди було туго з фантазією і уявою, тому вони прикинули, що якщо вісім років назад "узкаязичниє снєгірі в трусіках" прокатило і вони успішно вкрали крим і частину сходу України, то чому запарюватись і видумувати щось нове?.. "і так сайдьот"!
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04.02.2022 05:54 Відповісти
Чем помешает нападение Олимпиаде?
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04.02.2022 07:48 Відповісти
...весь мир должен Олимпиаду смотреть и восхищаться достижениями Китая, а не перелючать каналы в поисках руцке -украинской войны, позабыв о Китае))..только это.. китайцы понты любят..))
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04.02.2022 12:15 Відповісти
А до этого поводов не было🤔
По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в ходе военных действий в Уураине погибли почти 4 тысячи гражданских лиц. Были ранены 7-9 тысяч мирных жителей.
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04.02.2022 08:31 Відповісти
Об этом https://www.radiosvoboda.org/a/news-oon-kst-gertv-boyovyh-donbas/31110937.html сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
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04.02.2022 08:40 Відповісти
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04.02.2022 08:39 Відповісти
А ті,що так вірять в чергову агресію пу та вважають,що Зе брехун,ви вже вивезли сім'ї,вивезли майно, втікли самі? Чи ви сидите десь в Польші,Німеччині,чи ще десь і строчите всіляку муйню,чи преспокійненько в Києві з пляшечкою пива обсираєте все і всіх навколо? Почніть з себе,покажіть приклад евакуації!!!
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04.02.2022 09:11 Відповісти
Напугали ёжика голой жопой. Дебилы, ***..
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04.02.2022 18:25 Відповісти
Звісно, диверсанти вже тут. Їх ще Аваков влаштував в охорону стратегічних об'єктів. Сергій Коротких (малюта, боцман)- білоруський кгб-ст і російський неонацист, акий під виглядом опозиционера воював в Азові і потім через Авакова і Білецького зробив кар'єру в нацгвардії
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04.02.2022 21:45 Відповісти
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