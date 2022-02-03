Розвідка США розсекретила план можливого вторгнення Росії в Україну, - The Washington Post

Офіційні особи США кажуть, що мають докази того, що Росія розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоб створити привід для вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє The Washington Post.

Деталі плану були розсекречені американською розвідкою і, як очікується, будуть розкриті адміністрацією Байдена в четвер, повідомили виданню троє людей, знайомі з цим питанням.

За інформацією співрозмовників видання, можлива операція включатиме трансляцію зображень жертв серед цивільного населення на сході України — і, можливо, за кордоном у Росії — для широкої аудиторії, щоб викликати привід для вторгнення в Україну.

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За словами одного американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, поки неясно, чи будуть ці втрати реальними чи фейковими.

Люди, знайомі з планом, кажуть, що його було розроблено російськими спецслужбами і він перебуває на завершальній стадії підготовки.

WP уточнює, що цей план пов'язаний з іншими змовами, розкритими західною розвідкою, але відокремлений від них.

"Звичайно, всі вони пов'язані, але це конкретна операція, призначена для створення потенційного приводу", — заявив один з американських чиновників, який знайомий із цим питанням.

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14 січня видання The Guardian, посилаючись на джерела, повідомляло, що Росія вже розмістила на території України диверсантів для спецоперації, яка може стати приводом для військового вторгнення.

Того ж дня CNN із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляло, що Росія готується провести спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб створити привід для вторгнення. У США є інформація, яка вказує на те, що Росія вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації, передавало джерело.

CNN зазначало, ця інформація співзвучна із раніше зробленими заявами Міністерства оборони України та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

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