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Макрон обговорив із Дудою деталі можливої зустрічі щодо України в Берліні

Макрон обговорив із Дудою деталі можливої зустрічі щодо України в Берліні

Можливість проведення тристоронньої зустрічі між керівниками Польщі, Німеччини та Франції в Берліні щодо України обговорив у четвер президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з польським колегою Анджеєм Дудою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я обговорив із президентом Анджеєм Дудою тему можливої зустрічі з керівниками Польщі та Німеччини в Берліні щодо ситуації навколо України найближчими днями", - наводить Польське радіо витяги з повідомлення Єлисейського палацу.

"Анджей Дуда та Еммануель Макрон обговорили проблеми гарантування безпеки в Європі, Україну", - написав, у свою чергу, керівник Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

Польське радіо з посиланням на джерело в дипломатичному відомстві країни зазначає, що деталі можливої зустрічі лідерів Німеччини, Польщі та Франції наразі опрацьовують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон ініціює перемовини із Німеччиною та Польщею щодо ситуації довкола України

Автор: 

перемовини (3014) Дуда Анджей (788) Макрон Емманюель (1516)


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Репетиция предстоящего Нормандского формата , где Польша представляет Украину , чтобьі проверить позицию Германии с Шольцем ?
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04.02.2022 07:31 Відповісти
 
 