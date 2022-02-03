Макрон обговорив із Дудою деталі можливої зустрічі щодо України в Берліні

Можливість проведення тристоронньої зустрічі між керівниками Польщі, Німеччини та Франції в Берліні щодо України обговорив у четвер президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з польським колегою Анджеєм Дудою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я обговорив із президентом Анджеєм Дудою тему можливої зустрічі з керівниками Польщі та Німеччини в Берліні щодо ситуації навколо України найближчими днями", - наводить Польське радіо витяги з повідомлення Єлисейського палацу.

"Анджей Дуда та Еммануель Макрон обговорили проблеми гарантування безпеки в Європі, Україну", - написав, у свою чергу, керівник Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

Польське радіо з посиланням на джерело в дипломатичному відомстві країни зазначає, що деталі можливої зустрічі лідерів Німеччини, Польщі та Франції наразі опрацьовують.

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