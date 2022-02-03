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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США попередили Білорусь про наслідки за сприяння агресії РФ проти України

США попередили Білорусь про наслідки за сприяння агресії РФ проти України

Помічниця державного секретаря США Карен Донфрід провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм, під час якої сторони обговорили нарощування російських військ у Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Донфрід висловила стурбованість з приводу запланованого введення 30 тисяч російських військовослужбовців до Білорусі для проведення військових навчань, особливо з урахуванням того, що понад 100 тисяч військовослужбовців РФ вже розміщені на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленн Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії.

Донфрід також наголосила, що Білорусь зіткнеться з відповідними наслідками, як і Москва, якщо стане частиною плану подальшого вторгнення військ РФ в Україну.

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Автор: 

Білорусь (7972) США (23483) Донфрід Карен (15)


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Топ коментарі
+30
Ауу, Білорусі як країни більше не існує, досить х"рню нести!
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03.02.2022 20:53 Відповісти
+10
Губернатор росийской губернии Белорусии Лукашенко уже обкакался. А теперь беднягу вобще кондрашка хватит
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03.02.2022 20:56 Відповісти
+10
Щира подяка нашим американським друзям.
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03.02.2022 21:25 Відповісти
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Ауу, Білорусі як країни більше не існує, досить х"рню нести!
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03.02.2022 20:53 Відповісти
А її і не існовало ще від часу референдуму,просто мокшандії тоді вона була не потрібна.А бульбаші свій законний вибір зробили.
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03.02.2022 21:28 Відповісти
Такой же выбор как луганда с крымом ?
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03.02.2022 23:07 Відповісти
Губернатор росийской губернии Белорусии Лукашенко уже обкакался. А теперь беднягу вобще кондрашка хватит
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03.02.2022 20:56 Відповісти
я думаю что он не обкакался .он рагуль колхозник .... он готов на всё ради неответственности перед народом и за крышу россии . россия прикроет его всем и деньгами и военными...и поэтому он разпетушился так дерзко на запад....((он в лучшем положении чем всякие там приднестровья и осетии донбасята ... здесь целая страна 10 миллионов и земля и граничит с нато от куда можно пакостить..
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03.02.2022 21:10 Відповісти
Простите но там походу предупреждать уже некого..... там уже должен работать беспилотник по главной цели...
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03.02.2022 21:23 Відповісти
Щира подяка нашим американським друзям.
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03.02.2022 21:25 Відповісти
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03.02.2022 21:29 Відповісти
Ніби Білорусь сама вирішує.
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03.02.2022 21:32 Відповісти
Может, уже надо не «попереджати», а что-то серьезное предпринимать? Или США все еще надеются, что старый плешивый таракан образумится
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03.02.2022 21:37 Відповісти
Штати так введуть, що і бульба рости не буде.
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03.02.2022 21:44 Відповісти
Забомбити колорадським жуком і бульбафюреру пісець.
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03.02.2022 23:28 Відповісти
Сяброиды думали, что им не прилетит.
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03.02.2022 22:00 Відповісти
продались гады, аэродромы открыли для десантной авиации парашки. мы вспомним
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03.02.2022 22:02 Відповісти
украинцы не злые люди,просто у них память хорошая..
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03.02.2022 22:25 Відповісти
Я думаю при наказании рабов из болотного микромордора помощь госдепа не понадобится.
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03.02.2022 23:06 Відповісти
"Сябры" должны догнать, что если кацапня попрет через их кордон к нам, то наши ракеты будут ложиться у них под Гомелем, разваливая кацапскую военную технику вместе со всем, что будет рядом. И Украину за это обвинять потом будет не в чем, поскольку это вынужденный ответный ход и самозащита
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03.02.2022 23:23 Відповісти
Сябры (без кавычек) и без комментариев в стиле "продались, гады" это знают. Проблема в том, что они ничего не решают. А вам не помешало бы научиться отличать белорусов от лукашистов, а то так и до бел. добровольцев, воюющих за Украину, грязные рты дойдут.
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04.02.2022 02:25 Відповісти
Я "сябрами" не бел. добровольцев, воюющих за Украину, называю. Вы сами это поняли. А проблема тех, кто ничего не решает у себя в стране, не должна становиться проблемой граждан другой страны. И если начнётся то, что я написал, то кто там под Гомелем лукашист или ничего не решающий беларус, определять будет некогда. Пострадать могут все
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04.02.2022 03:26 Відповісти
Всё так.
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04.02.2022 05:03 Відповісти
Лукашенко и вместе с ним Беларусь уже не куда не денутся " с подводной лодки". К 2024 году они войдут уже официально в состав единого государства ПуХу "великолепного" на правах провинции.
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03.02.2022 23:26 Відповісти
заскринил))
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04.02.2022 02:26 Відповісти
Дорогой Цензор.нет! У вас опечатка в заголовке. Больше нет никакой Беларуси.

Белоруссия.
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04.02.2022 08:54 Відповісти
 
 