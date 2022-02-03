США попередили Білорусь про наслідки за сприяння агресії РФ проти України
Помічниця державного секретаря США Карен Донфрід провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм, під час якої сторони обговорили нарощування російських військ у Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Донфрід висловила стурбованість з приводу запланованого введення 30 тисяч російських військовослужбовців до Білорусі для проведення військових навчань, особливо з урахуванням того, що понад 100 тисяч військовослужбовців РФ вже розміщені на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленн Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії.
Донфрід також наголосила, що Білорусь зіткнеться з відповідними наслідками, як і Москва, якщо стане частиною плану подальшого вторгнення військ РФ в Україну.
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