Німеччина та Фінляндія вирішать, чи отримає Україна естонські гаубиці, - посол ФРН Фельдгузен
Німеччина разом з Фінляндією вирішуватимуть, чи отримає Україна гаубиці з Естонії в рамках сприяння в зміцненні обороноздатності на тлі загрози вторгнення Росії. Йдеться про "дуже старі гаубиці".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в інтерв'ю посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен для "Радіо НВ".
За її словами, у Німеччині давно сформувався громадський консенсус не постачати зброю до зон гострого конфлікту. При цьому вона наголосила, що Берлін ніколи не блокував постачання нелетальної зброї через НАТО.
"Щодо гаубиць. Це наші досить жорсткі правила експорту. Ми продали ці гаубиці спочатку фінам, вони - естонцям. Фіни і ми вирішимо, чи можна передати ці дев'ять дуже старих гаубиць в Україну. Це рішення поки що не прийняте, і я теж не знаю, яким воно буде", - додала Фельдгузен.
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В окопах в окрестностях поселка Золотое служба украинских военнослужащих часто проходит скучно, но все же бойцы постоянно на чеку и готовы к любым возможным сценариям развития событий.
В ходе занятий по оттачиванию навыков стрельбы пользуются весьма специфической мишенью - распечатанной фотографией Путина.
На німців просто потрібно "забити" і навіть у в падку зміни їхнього рішення від цих гаубиць відмовитись. Якщо від них відмовились самі німці (тут ще можна ще зрозуміти, бо то не натівський калібр), а потім і фіни, які членами НАТО не є, а згодом і естонцям вони стали не потрібні, то ще питання, чи дуже ці гаубиці допоможуть ЗСУ. Хоча морально давити німчуру потрібно.
Фи́нляндия, Фи́нляндия,
Снова у Ивана туда путь,
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.
Финляндия, Финляндия,
Ответ на линию Маннергейма был резким.
Когда в Карелии начался страшный пожар,
разговор многих Иванов закончился.
Финляндия, Финляндия,
её боится непобедимая Красная Армия.
И Молотов сказал, что ты прекрасно выглядишь,
Чухна собирается навестить наши красивые места.
Урал, Урал,
Там ферма Молотова,
Сталин и прочие мошенники могут попасть туда,
политруки, комиссары и петросоветы.
Знімуть танки з музейних постаментів і віддадуть.
Турция сразу и полностью отказалась от них как только это увидела...
Лицеміри і нікчеми..!
Історія має властивість циклічності.
Саме зараз стає зрозумілим як свого часу ви , домовлялися і лизали сраку один одному із гнидою сталіним!
А как показала история единой страной которая без страха поднялась на мировое зло,мокшандию,оказалась нищая Украина.
мало того - они пердят за обеденным столом...
свиньи
Переходьте на сторону сильних, переходьте на сторону воїнів ЗСУ!
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Це - шлях до щасливого життя всіх народів Європи!
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Za wolność Naszą i Waszą🇵🇱
Yurtta barış - dünyada barış🇹🇷
Слава Україні🇺🇦
а вот всю цепочку продавцов чего спрашивать??? ))))
ну если продали финнам - значит немцы должны уже забыть о них
а если продали уже финны Эстонии, то и финны должны забыть а немцы и не вспоминать...
и только эстонцы могут решать, что им дальше делать с этим счастьем...
что такое нелетальное оружие ? оружие само по себе предназначено убивать .
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