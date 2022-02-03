Німеччина та Фінляндія вирішать, чи отримає Україна естонські гаубиці, - посол ФРН Фельдгузен

Німеччина разом з Фінляндією вирішуватимуть, чи отримає Україна гаубиці з Естонії в рамках сприяння в зміцненні обороноздатності на тлі загрози вторгнення Росії. Йдеться про "дуже старі гаубиці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в інтерв'ю посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен для "Радіо НВ".

За її словами, у Німеччині давно сформувався громадський консенсус не постачати зброю до зон гострого конфлікту. При цьому вона наголосила, що Берлін ніколи не блокував постачання нелетальної зброї через НАТО.

"Щодо гаубиць. Це наші досить жорсткі правила експорту. Ми продали ці гаубиці спочатку фінам, вони - естонцям. Фіни і ми вирішимо, чи можна передати ці дев'ять дуже старих гаубиць в Україну. Це рішення поки що не прийняте, і я теж не знаю, яким воно буде", - додала Фельдгузен.

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