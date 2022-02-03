Голова Єврокомісії фон дер Ляєн обговорила з Дудою російську загрозу стосовно України
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою про серйозне занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі, включно щодо тиску РФ на Україну.
"Гарна розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою про причини серйозного занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі, щодо Росії, яка загрожує нашому сусіду - Україні", - написала вона у твіттері, відзначає Цензор.НЕТ.
Також вона оголосила про запрошення польського президента до Брюсселя в понеділок.
"Європейська солідарність та єдність є надзвичайно важливими", - наголосила голова Єврокомісії.
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Aculov Grigoriy
показати весь коментар03.02.2022 21:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ivan Ivanov #432727
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Vitaliy Pavlov
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