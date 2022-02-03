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Голова Єврокомісії фон дер Ляєн обговорила з Дудою російську загрозу стосовно України

Голова Єврокомісії фон дер Ляєн обговорила з Дудою російську загрозу стосовно України

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою про серйозне занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі, включно щодо тиску РФ на Україну.

"Гарна розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою про причини серйозного занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі, щодо Росії, яка загрожує нашому сусіду - Україні", - написала вона у твіттері, відзначає Цензор.НЕТ.

Також вона оголосила про запрошення польського президента до Брюсселя в понеділок.

"Європейська солідарність та єдність є надзвичайно важливими", - наголосила голова Єврокомісії.

Також читайте: Єврокомісія схвалила надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Автор: 

Дуда Анджей (788) фон дер Ляєн Урсула (796)


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...йло прогнозований. Хоча всі кажуть, що не знають що там у голові ....йла. Він сумнівається в одному. Наскільки далеку підуть США з НАТО. Після санкцій. Вирішать вдарити високоточною зброєю чи ні ? Можливо помиляюсь, але чув, що у 2008 році Обама попередив ...йло, що вдарять, якщо танки попрямують до Тбілісі.
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03.02.2022 21:29 Відповісти
А от чомусь наші дурачки,які займають найвищі посади в країні,кажуть,що ніякої загрози нема.
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03.02.2022 21:34 Відповісти
А Володимир Невеликий каже ідіть на шашлики, всьо під контролем. Зуб даю.
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03.02.2022 21:39 Відповісти
да хватит уже обговаривать.... драть рашку давно пора начинать ставить в стойло! хватит с ней церемонится уже . вот это так да ... бомжи гопники отсталые в 140 миллионов населения нагнули весь цивилизованный миллиардный по населению богатый и сильный мир.... ганьба вам всем!(( над вами измываются и вас унижают,угрожают, ругают между собой..((
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03.02.2022 21:49 Відповісти
 
 