Пєсков заперечує плани РФ щодо підготовки провокації на Донбасі, про яку повідомили американські ЗМІ

Матеріали про плани вторгнення Росії в Україну публікуються в США не вперше, але після цього нічого не відбувалося.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схожі теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило", - сказав представник Кремля, коментуючи повідомлення ЗМІ про дані американської розвідки, що Москва планує "сфабрикувати" український напад як привід для вторгнення".

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Нагадаємо, The Washington Post повідомила про розвіддані щодо плану РФ створити привід для вторгнення в Україну.