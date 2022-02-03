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Новини Війна
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Пєсков заперечує плани РФ щодо підготовки провокації на Донбасі, про яку повідомили американські ЗМІ

Пєсков заперечує плани РФ щодо підготовки провокації на Донбасі, про яку повідомили американські ЗМІ

Матеріали про плани вторгнення Росії в Україну публікуються в США не вперше, але після цього нічого не відбувалося.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схожі теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило", - сказав представник Кремля, коментуючи повідомлення ЗМІ про дані американської розвідки, що Москва планує "сфабрикувати" український напад як привід для вторгнення".

Також читайте: Росія раніше не допомагала зброєю "ДНР" та "ЛНР", це щось нове, - Пєсков

Нагадаємо, The Washington Post повідомила про розвіддані щодо плану РФ створити привід для вторгнення в Україну.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1693) США (23483)


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Топ коментарі
+30
" Раніше схожі теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило" повідомили вуса путіна. Так тому і нічого і не виходило ,що ваші щурячі задумки викривались
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03.02.2022 22:05 Відповісти
+27
Да и Зелю спросите. Он все подтвердит ,что это американская провокация!!
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03.02.2022 22:03 Відповісти
+23
Американцы молодцы, бьют заранее на всякий случай...и, что бедным кацапам, такое придумать...,?
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03.02.2022 22:10 Відповісти
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Да и Зелю спросите. Он все подтвердит ,что это американская провокация!!
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03.02.2022 22:03 Відповісти
ну, ясно, снова Зинка
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03.02.2022 22:05 Відповісти
Пєсков заперечує плани РФ щодо підготовки провокації на Донбасі
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Зрозуміло що Йорш заперечує..а що він має робити-підтвердити ці плани?
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03.02.2022 22:26 Відповісти
" Раніше схожі теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило" повідомили вуса путіна. Так тому і нічого і не виходило ,що ваші щурячі задумки викривались
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03.02.2022 22:05 Відповісти
ваше настамнет зае....ало уже весь цивилизованный мир.
всего несколько стран в мире делают вид что вас там нет
но им это выгодно.
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03.02.2022 22:07 Відповісти
Американцы молодцы, бьют заранее на всякий случай...и, что бедным кацапам, такое придумать...,?
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03.02.2022 22:10 Відповісти
да,янки быстро учатся..
кацапня еще оухеет от новогибридных действий США..
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03.02.2022 22:21 Відповісти
Ага. Я бы удивился если бы Письков согласился и признал.
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03.02.2022 22:11 Відповісти
А должен был подтвердить? Это брехло, врать - его профессия.
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03.02.2022 22:11 Відповісти
Я не думаю что он знает. Песков был поставлен на свою должность просто как говорящая голова, чтобы Путина не трогали. Типа, связь со СМИ и с народом. Короче, он ничего не знает, но иммитирует. Решают другие люди.
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03.02.2022 22:12 Відповісти
Піськов,для цього й є Розвідка щоб потім через ЗМІ вас виводити на чисту воду! Вас щурів ганяють шваброю по хаті і в один прекрасний день таки "пришпилять у темному кутку, а потім вишвирнуть на "смітник"!
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03.02.2022 22:13 Відповісти
На самом деле это ничего не изменит. Это называется эпоха пост-правды.
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03.02.2022 22:15 Відповісти
письков всегда опровергает правду
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03.02.2022 22:15 Відповісти
А шо ему нужно было подтвердить ..? 3 ха-ха !!! Даже если это деза, то очень нужная ...
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03.02.2022 22:19 Відповісти
Кремлівській рашистській хунті не вперше вбивати своїх громадян, щоб розпочати агресивну війну. Створити казус Белі - це стиль нацистів та фашистів.

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03.02.2022 22:19 Відповісти
Брехливому кацапу ніхто нічого давати не буде. Проси у свого х#йла, хай він тобі дає)))))
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03.02.2022 22:34 Відповісти
почему у лахты все время коля-коля вася-вася, иван-иван... ну тупые ))
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03.02.2022 23:01 Відповісти
Це найбрехливійши лапатні вуса...
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03.02.2022 22:26 Відповісти
ну да,ну да,100тис... так просто яйця морозять біля кордонів України.
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03.02.2022 22:33 Відповісти
Генералов в нас,як нерізаних псів - добути язика і все в нього допитати до завтрашнього вечора.
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03.02.2022 22:36 Відповісти
тот письков который постоянно не знает что у куйла и других на уме, а теперь знает...
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03.02.2022 22:37 Відповісти
Наконец-то наступил перелом, если заметили граждане.

Наступило время тебе рф постоянно оправдываться!

Раньше мы вечно: не распинали мы мальчика, не вырезали мы органы у пленных, не то... не то.. не это. Теперь уже их черёд, кацапов.

Это же ясно было от начала как будет.

Сейчас пока ещё многое из будущего не верится.
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03.02.2022 22:47 Відповісти
зелох всех переиграл, что ты скажешь когда он сепаров с особыми правами и милицией парашки сделает
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03.02.2022 22:53 Відповісти
И на чём базируется такая версия будущего у простого народа, так сказать? Просто интересно.
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03.02.2022 23:09 Відповісти
Дивлюсь, мокшанське оточення ***** досить оперативно починає зливати інформацію операцій. Це говорить про те, що є наявні признаки тонучого корабля і в самому високому оточенні починаються зради.
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03.02.2022 23:00 Відповісти
Россия требующая гарантий своей безопасности и кричащая на всех углах о готовящейся агрессии Украины против РФ и народов ОРДЛОвщины должна в экстренном порядке обратиться в НАТО с просьбой разместить на границах между Украиной и РФ ( включая Крым и ОРДЛО) миротворческий контингент НАТО ( с танками и воздушным прикрытием) численностью не менее 80 тысяч человек за счет бюджета РФ, дабы избежать "агрессивных" действий Украины и спасти глубинный народ он нашествия "бЕндеровских полчищ". Украина согласна !!!
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03.02.2022 23:33 Відповісти
Ну так ничего и не получалось,потому что все гнилые кацапские планы озвучивались. Письков как обычно брешет,а сам в а#уе. Кто сливает американцам инфу?
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03.02.2022 23:36 Відповісти
На РАБссии Ольга ********* не успеет перднуть,а ЦРУ и АНБ уже в курсе....,типа радиоактивній пепел Киселева не пролех...
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04.02.2022 02:08 Відповісти


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04.02.2022 06:57 Відповісти
 
 