Пєсков заперечує плани РФ щодо підготовки провокації на Донбасі, про яку повідомили американські ЗМІ
Матеріали про плани вторгнення Росії в Україну публікуються в США не вперше, але після цього нічого не відбувалося.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схожі теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило", - сказав представник Кремля, коментуючи повідомлення ЗМІ про дані американської розвідки, що Москва планує "сфабрикувати" український напад як привід для вторгнення".
Нагадаємо, The Washington Post повідомила про розвіддані щодо плану РФ створити привід для вторгнення в Україну.
Топ коментарі
+30 Где-то там #445137
показати весь коментар03.02.2022 22:05 Відповісти Посилання
+27 vadym sestritsyn
показати весь коментар03.02.2022 22:03 Відповісти Посилання
+23 Igor Kalyuzhny
показати весь коментар03.02.2022 22:10 Відповісти Посилання
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Зрозуміло що Йорш заперечує..а що він має робити-підтвердити ці плани?
всего несколько стран в мире делают вид что вас там нет
но им это выгодно.
кацапня еще оухеет от новогибридных действий США..
Наступило время тебе рф постоянно оправдываться!
Раньше мы вечно: не распинали мы мальчика, не вырезали мы органы у пленных, не то... не то.. не это. Теперь уже их черёд, кацапов.
Это же ясно было от начала как будет.
Сейчас пока ещё многое из будущего не верится.