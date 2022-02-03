Ми ще не отримали від Німеччини жодного підтвердження про передачу шоломів, - Резніков

Україні важливо, щоб Німеччина припинила блокувати постачання зброї іншими країнами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Що стосується міжнародної допомоги, яку Україна сьогодні активно отримує від наших міжнародних партнерів, то ми дуже дякуємо за цю підтримку від Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади, Данії, Польщі, Чехії, країн Балтії та інших країн. Ми або отримуємо грошову допомогу, або безпосередньо озброєння, системи захисту", - розповів Резніков.

Він повідомив, що 1 лютого було оновлене звернення Міністерства оборони через інститут аташе з питань оборони в посольствах України в інших країнах.

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"Ми звернулися ще раз із переліком потреб, які є в інтересах ЗСУ. Для того, щоб забезпечити відсіч, тримати стрій, захищати наших воїнів і зробити навіть ймовірне вторгнення дорогоцінним для агресора, і, відповідно, не допустити цього", - зазначив міністр.

Він уточнив, що Україна зверталась офіційно до всіх урядів країн, у тому числі до НАТО та Європейського Союзу, з проханням надати озброєння, системи захисту.

"І коли я коментував запит стосовно уряду Німеччини, я говорив про те, що самі тільки шоломи безпосередньо в Німеччини ми не просили. Лист із переліком потреб був направлений на Воєнно-дипломатичне управління МОУ для подальшої передачі аташе з питань оборони при посольствах України в державах-членах НАТО та ЄС", - зазначив Резніков.

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Проте, за його словами, перше, що вкрай потрібно від Німеччини - припинення практики блокування постачання зброї іншими країнами.

"Як приклад, це звернення уряду Естонії до уряду Німеччини, щоб дозволити поставити в Україну гармати виробництва часів Німецької Демократичної Республіки, аби підняти рівень обороноздатності наших Збройних сил. Але уряд Німеччини відмовляє уряду Естонії дати нам дозвіл на отримання тих гармат. Як ви знаєте, уряд Німеччини продовжує блокувати придбання нами летальної зброї через агентство NSPA. Воно дає можливість у прозорий, відкритий спосіб придбати ті чи інші засоби захисту або ураження. Тому, коли ми звертаємося публічно до уряду Німеччини, ми просимо насамперед: не блокуйте, будь ласка, можливість нам захищатися. Мається на увазі саме це", - наголосив очільник Міноборони.

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Він додав, що, станом на 3 лютого, окрім публічної заяви міністра оборони Німеччини на засіданні уряду про те, що вони готові надати 5000 шоломів, жодного письмового підтвердження щодо оприлюдненого Крістіне Ламбрехт рішення Україна наразі не отримала.

"Я безпосередньо комунікую з послом Німеччини в Україні пані Анкою Фельдгузен. У нас дуже хороші стосунки, я їй дякую за ту роботу, яку вона робить. Дякую за організацію лікування наших воїнів, починаючи з 2014 року в Німеччині. Дякую за госпіталь, який ми отримаємо 8-го числа від Естонії. Але ще раз повторюю: письмово жодного документа, в якому уряд Німеччини засвідчив, що навіть ті шоломи вони нам передадуть, ми офіційно ще не отримали. Пані посол каже, що такий документ готується, і ніби він має бути направлений. Тож ми - в режимі очікування. І як тільки це відбудеться - обов'язково повідомимо", - заявив Резніков.

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