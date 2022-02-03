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Ми ще не отримали від Німеччини жодного підтвердження про передачу шоломів, - Резніков

Ми ще не отримали від Німеччини жодного підтвердження про передачу шоломів, - Резніков

Україні важливо, щоб Німеччина припинила блокувати постачання зброї іншими країнами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Що стосується міжнародної допомоги, яку Україна сьогодні активно отримує від наших міжнародних партнерів, то ми дуже дякуємо за цю підтримку від Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади, Данії, Польщі, Чехії, країн Балтії та інших країн. Ми або отримуємо грошову допомогу, або безпосередньо озброєння, системи захисту", - розповів Резніков.

Він повідомив, що 1 лютого було оновлене звернення Міністерства оборони через інститут аташе з питань оборони в посольствах України в інших країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми просили Німеччину припинити блокувати постачання зброї іншими країнами, - Резніков

"Ми звернулися ще раз із переліком потреб, які є в інтересах ЗСУ. Для того, щоб забезпечити відсіч, тримати стрій, захищати наших воїнів і зробити навіть ймовірне вторгнення дорогоцінним для агресора, і, відповідно, не допустити цього", - зазначив міністр.

Він уточнив, що Україна зверталась офіційно до всіх урядів країн, у тому числі до НАТО та Європейського Союзу, з проханням надати озброєння, системи захисту.

"І коли я коментував запит стосовно уряду Німеччини, я говорив про те, що самі тільки шоломи безпосередньо в Німеччини ми не просили. Лист із переліком потреб був направлений на Воєнно-дипломатичне управління МОУ для подальшої передачі аташе з питань оборони при посольствах України в державах-членах НАТО та ЄС", - зазначив Резніков.

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Проте, за його словами, перше, що вкрай потрібно від Німеччини - припинення практики блокування постачання зброї іншими країнами.

"Як приклад, це звернення уряду Естонії до уряду Німеччини, щоб дозволити поставити в Україну гармати виробництва часів Німецької Демократичної Республіки, аби підняти рівень обороноздатності наших Збройних сил. Але уряд Німеччини відмовляє уряду Естонії дати нам дозвіл на отримання тих гармат. Як ви знаєте, уряд Німеччини продовжує блокувати придбання нами летальної зброї через агентство NSPA. Воно дає можливість у прозорий, відкритий спосіб придбати ті чи інші засоби захисту або ураження. Тому, коли ми звертаємося публічно до уряду Німеччини, ми просимо насамперед: не блокуйте, будь ласка, можливість нам захищатися. Мається на увазі саме це", - наголосив очільник Міноборони.

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Він додав, що, станом на 3 лютого, окрім публічної заяви міністра оборони Німеччини на засіданні уряду про те, що вони готові надати 5000 шоломів, жодного письмового підтвердження щодо оприлюдненого Крістіне Ламбрехт рішення Україна наразі не отримала.

"Я безпосередньо комунікую з послом Німеччини в Україні пані Анкою Фельдгузен. У нас дуже хороші стосунки, я їй дякую за ту роботу, яку вона робить. Дякую за організацію лікування наших воїнів, починаючи з 2014 року в Німеччині. Дякую за госпіталь, який ми отримаємо 8-го числа від Естонії. Але ще раз повторюю: письмово жодного документа, в якому уряд Німеччини засвідчив, що навіть ті шоломи вони нам передадуть, ми офіційно ще не отримали. Пані посол каже, що такий документ готується, і ніби він має бути направлений. Тож ми - в режимі очікування. І як тільки це відбудеться - обов'язково повідомимо", - заявив Резніков.

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Автор: 

Німеччина (7496) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+10
Германия самое большое разочарование за последнее время-лживая,циничная и беспринципная. И это видят и понимают все,не только Украина.
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03.02.2022 23:44 Відповісти
+8
Свастику замальовують!
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03.02.2022 22:44 Відповісти
+5
Можливо адресою фріци помилилися? Відправили в ДиНиРу апалченцям. Ділов то.
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03.02.2022 22:47 Відповісти
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Свастику замальовують!
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03.02.2022 22:44 Відповісти
Можливо адресою фріци помилилися? Відправили в ДиНиРу апалченцям. Ділов то.
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03.02.2022 22:47 Відповісти
То надто нові для нас. Скоріше, піки з пікельхельмів зпилюють.
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03.02.2022 22:55 Відповісти
Путер не одобряэ... будущую должность в газпрёме для шольца. К тому моменту как одобрит шольц может признать шлемы вооружением и передумать.
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03.02.2022 22:46 Відповісти
І не отримаєте))) путєн не дозволяє)) канцлер їде у маскву до пахана отримати дозвіл бути канцлером німеччини...)))
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03.02.2022 22:47 Відповісти
я бы эти шоломы им взад засунул и ничего бы не просил.
Ну зачем унижаться перед фашистами??!
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03.02.2022 22:48 Відповісти
Ну зачем ,зачем же.это же очень и очень.😂
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04.02.2022 00:35 Відповісти
Їх ще мабуть не виготовили,бо не сказали саме коли дадуть...
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03.02.2022 23:03 Відповісти
А не простіше було їх просто заздалегідь закупити? А не принижуватися і щось випрошувати.
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03.02.2022 23:26 Відповісти
Так бюргеры запрещают продавать
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04.02.2022 07:15 Відповісти
я тут мало что понимаю, но раз есть страны, которые хотят помочь, то Германия им связала руки. Ну тогда значит - пусть дадут часть денег США и Америка нам передаст технику. Конвертирование такое себе. То есть, если не могу дать оружие, то пусть дадут денег Америке, и Америка всё купит и даст нам. Не надо упираться в упоротую Германию, не?
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05.02.2022 01:43 Відповісти
Так хто ж нам мобільний госпіталь дає - Естонія як Рєзніков нині каже чи Нємєція як він у січні говорив ?
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03.02.2022 23:32 Відповісти
Эстония.
Но, как я понимаю, все поставки по линии НАТО должны одобряться другими членами НАТО.
А бюргеры куплены с потрохами, потому поставок не будет никаких.
Только Англия и США, которые тех бюргеров в рот имели.
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04.02.2022 07:17 Відповісти
Германия самое большое разочарование за последнее время-лживая,циничная и беспринципная. И это видят и понимают все,не только Украина.
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03.02.2022 23:44 Відповісти
Дорого ей обойдется это двуличное *лядство. В желании сохранить любой ценой,что имеет,гораздо больше потеряет того,что могла бы иметь в будущем. И никто ее жалеть и становиться на ее сторону не будет--циничное и прагматичное отношение к циникам и прагматикам вполне закономерно.
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03.02.2022 23:53 Відповісти
Рога отпиливают.
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03.02.2022 23:56 Відповісти
Неправильно, що Німеччина не постачає зброю. Але Німеччина допомогла: з 2014 року Німеччина підтримала Україну на загальну суму понад 1,8 млрд євро. Більше, ніж будь-яка інша країна.
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03.02.2022 23:58 Відповісти
Німечина змусила підписати ганебні мінські угоди,Німечина змусила Україну створити 30км розмежування яке відразу окупували сепаратисти а мі немали права їм завадити згідно підписаних угод,Німечина останні два роки робить все щоб заморозити війну на сході чим розділити територію України та по тихому признала Крим мокшанським та посала поставляти обладнання Сіменс.
Так що білше вона допомагає чи намірено шкодить на користь *****?
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04.02.2022 07:05 Відповісти
лысый поц
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04.02.2022 00:14 Відповісти
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04.02.2022 00:18 Відповісти
Каски від Німетчіни на захист Європи в Україні від кацапо-московської навали на Європу аж 5 000 тисяч штук:

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04.02.2022 05:49 Відповісти
Гансы продолжают обкакиваться жиденьким.
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04.02.2022 06:12 Відповісти
А чи потрібно нам від Германії шоломи?Допомоги на копійку а гонору буде на 100 мокшанських деревяних.
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04.02.2022 06:58 Відповісти
нельзя принимать такой "щедрый дар" от Германии.Это стало бы позором.В следующий раз как "военная помощь" начнут поступать "носовые платки для солдат" или носки.тут необходимо показать,что нам нужна помощь.поскольку теперь мы,а не немцы времён Холодной войны находимся "на первой линии" и НАМ теперь как и ИМ тогда нужна крепкая военная помощь,а каски,тарелки или памперсы пусть предлагают кому другому.Когда ФРГ была на "передней линии" запада от " стран Варшавского договора" немцы постоянно ныли и просили у всего запада помощи.гарантировавшей именно ЗАЩИТУ и её получали.Теперь они забыли свои плачи??? А "ВД" просто стал чуть меньше и дальше от границ ФРГ,но агрессивность не только не утратил,но и увеличивает из года в год.И Украина сейчас "на передовой" и запад сечес прикрыт спиной Украины...Немцам нужно напоминать историю.Напоминать,как им помогали....
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04.02.2022 08:49 Відповісти
Это была шютка. Такой вот суровый тевтонский юмор.

"Мы пообещали Украине 5000 касок. И не дали! - Бугагашеньки."
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04.02.2022 09:06 Відповісти
а правда что золотой запас Германии находится на территории США? Может, можно кусочек его взять и помочь Украине?
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05.02.2022 01:38 Відповісти
 
 