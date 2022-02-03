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Зеленський обговорив з Макроном активізацію переговорів у нормандському форматі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.
"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", – написав Зеленський.
Топ коментарі
+4 Ан Мур
показати весь коментар03.02.2022 22:26 Відповісти Посилання
+1 Где-то там #445137
показати весь коментар03.02.2022 22:25 Відповісти Посилання
+1 Sav UA
показати весь коментар03.02.2022 22:28 Відповісти Посилання
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а рашу в Гаагу !!