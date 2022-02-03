Зеленський обговорив з Макроном активізацію переговорів у нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", – написав Зеленський.

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