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Новини Нормандські переговори
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Зеленський обговорив з Макроном активізацію переговорів у нормандському форматі

Зеленський обговорив з Макроном активізацію переговорів у нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", – написав Зеленський.

Читайте: Сьогодні Макрон проведе телефонні перемовини із Путіним та Зеленським

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1518)


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Топ коментарі
+4
обидва знову, вчергове таки не назвали ***** агресором та окупантом Криму і частини українського Донбасу.
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03.02.2022 22:26 Відповісти
+1
Обмінялися рецептами національних блюд
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03.02.2022 22:25 Відповісти
+1
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03.02.2022 22:28 Відповісти
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Обмінялися рецептами національних блюд
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03.02.2022 22:25 Відповісти
это касательно ЗЕ-жаб ?
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04.02.2022 00:16 Відповісти
обидва знову, вчергове таки не назвали ***** агресором та окупантом Криму і частини українського Донбасу.
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03.02.2022 22:26 Відповісти
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03.02.2022 22:28 Відповісти
Бедный клоун! Каждый день кто то едит говорит спрашивает. И все время без отпуска!!
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03.02.2022 22:31 Відповісти
Лише Слуги народу іОПЗЖ вКиївраді НЕ голосували за звернення до президента і парламента щодо зміцненння обороноздатності.При тому,що зараз наКиївраду тисне цілий десант слуг-нардепів від єрмаковського кумаТищенка і до хабарника Юрченка.Двоє слуг навіть натиснули ПРОТИ
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03.02.2022 22:37 Відповісти
Про що ти з жабоїдами говориш,як здати Україну?
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03.02.2022 22:51 Відповісти
Коронавирус подхватил Ермака. Или наоборот. Кстати, если вирус успешно переболеет Ермаком, из крови последнего можно сделать лекарство.
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03.02.2022 22:54 Відповісти
Предлагаю в Стамбуле собрать подписантов Будапештского меморандума и там решить кто вернёт Украине ядерное оружие или 100 млрд евро.

а рашу в Гаагу !!
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04.02.2022 00:44 Відповісти
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04.02.2022 00:44 Відповісти
 
 