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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми підтверджуємо, що Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну, - спікер Пентагона Кірбі

Ми підтверджуємо, що Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну, - спікер Пентагона Кірбі

Міноборони США підтвердило дані розвідки про те, що Росія готувала постановочний фільм про нібито "атаку" ЗСУ на російськомовне населення, аби виправдати агресію проти України

З відповідною заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дійсно маємо інформацію про те, що росіяни, очевидно, хотіли сфабрикувати привід для вторгнення (в Україну – ред.)", - зазначив Кірбі, додавши, що РФ уже використовувала подібну тактику в минулому.

Речник оборонного відомства США розповів про плани Кремля інсценувати атаку нібито українських спецпризначенців або розвідників на росіян чи російськомовних громадян. Це, за його словами, могли використати "для виправдання подальшої агресії проти України".

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"У контексті цієї фейкової атаки, ми вважаємо, Росія могла створити постановочне пропагандистське відео, яке могло включати кадри з трупами, а також акторами, які б зображали скорботних людей, так само кадри знищених населених пунктів і військової техніки", - уточнив представник Пентагону.

Військова техніка, додав він, мала виглядати як така, що належить ЗСУ або була поставлена Україні країнами Заходу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в четвер американські ЗМІ поширили інформацію, що Сполучені Штати отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну за допомогою фальшивого відеофільму. Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс та інші високопоставлені чиновники адміністрації ознайомили членів Конгресу з цими матеріалами. Відповідною інформацією американська сторона також поділилася з союзниками.

Автор: 

вторгнення (380) Пентагон (1439) росія (66193) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+62
Молодці американці!)) требе не давати москальні час на на вигадування брехні...)))
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03.02.2022 22:52 Відповісти
+47
Достойный ученик двух мерзавцев людоедов.

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03.02.2022 22:58 Відповісти
+43
Було б смішно,як би не було б так сумно.Кацапи реально збиралися нападати,нас врятувала (поки що)американська та англійська розвідки,які це взнали і виставили так щоб кацапи нічого не могли вдіяти.
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03.02.2022 23:02 Відповісти
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Молодці американці!)) требе не давати москальні час на на вигадування брехні...)))
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03.02.2022 22:52 Відповісти
Якщо лапатнік припинив брехати,бухати,красти,бикувати,срати навкруги тощо-він точно іздох...
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03.02.2022 23:12 Відповісти
Я уявляю цей лапатний фарш з мальчікав в трусіках,рускаязичних снігірєй,ізнасілаваних бабушєк с епілепсієй...
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03.02.2022 22:56 Відповісти
я бы тоже посмотрел с удовольствием. Учитывая уровень свинособачей рукожопости, там треш и угар должен быть на максималках
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03.02.2022 23:13 Відповісти
Тем не менее, учитывая уровень интеллекта люмпена в Раше, этого будет вполне достаточно для "казус белли" в их мозгах. Снегирей и мальчика в трусиках же схавали, и это проглотят.
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03.02.2022 23:19 Відповісти
саме так-лапатніків постійно годують лайном,а вони його жеруть та проять щє...
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03.02.2022 23:23 Відповісти
а вы считаете, что жители Украины имеют иммунитет от клеветы?
Напомню, у нас президент - ЗЕЛЕНСКИЙ.. 73%.
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03.02.2022 23:36 Відповісти
Я несколько раз сдерживался, чтобы здесь этого не написать.
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03.02.2022 23:39 Відповісти
Рашен-люмпен понятно, схавает что угодно, благо обучен этому. Но вот кроме рашен-люмпен это никто не схавает, особого восторга даже у украинской ваты не будет. Одно дело пистеть про адиннаротъ и лить кракадильи сльозки па бирозкам, а совсем другое это сидеть в погребе и ждать когда к тебе прилетит. Украину ***** не возьмёт, экономический просер от вторжения равносилен самоубийству. Очень надеюсь, что это всё лишь надувание понтов.
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04.02.2022 01:56 Відповісти
что за удовольствие - любоваться на очередную клевету на Украину?
к сожалению, пропаганда работает. И не только на россиян и жителей ОРДЛО.
Пример - у нас президент - клоун. в худшем смысле этого слова.
причем во время войны...
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03.02.2022 23:35 Відповісти
Достойный ученик двух мерзавцев людоедов.

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03.02.2022 22:58 Відповісти
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04.02.2022 08:49 Відповісти
Було б смішно,як би не було б так сумно.Кацапи реально збиралися нападати,нас врятувала (поки що)американська та англійська розвідки,які це взнали і виставили так щоб кацапи нічого не могли вдіяти.
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03.02.2022 23:02 Відповісти
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03.02.2022 23:03 Відповісти
ага.. закупил вместе с расчетами, экипажами и операторами
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03.02.2022 23:14 Відповісти
а розраховуватись мабуть буде власною дупою,бо воно постійно просить грошей у лапатного сцаря...
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03.02.2022 23:15 Відповісти
Путлеру его дупа не нужна, а вот Беларусью расплатится, это точно.
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04.02.2022 08:51 Відповісти
А обслуговувати і навчати користуватись будуть "ввічливі зелені чоловічки"
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03.02.2022 23:30 Відповісти
зачем кого-то обучать, время тратить? Сами справятся
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04.02.2022 10:26 Відповісти
Оприлюдення розвідданих по імовірним діям ворога, це один зі способів ускладнення або недопущення цих дій. Так було завжди! "Зелені" це розуміють і продовжують працювати на ворога відвертаючи Захід від України.
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03.02.2022 23:03 Відповісти
Такое ощущение что где-то пропагандоны вам выдали методички на случай если будут вопросы по странным секретным данным, в этот раз про планы сьемок распятого мальчика 2. Это просто смешно разворачивать контрпропаганду на таком идиотизме. Вот главный вопрос, зачем устраивать эвакуации и сеять панику на основе спама подобными не совсем адекватными сообщениями для 2022 года. Первый раз мальчика распяли в 2014 году, за 8 лет пропаганда продвинулась дальше, можно было придумать и действовать более адекватно, а не втупую манипулировать людьми как папуасами. Это похоже на передел сфер влияния, а не спасение от агрессии, которая уже множество раз проходила через кровавые фазы на глазах этих глубоко озабоченных партнеров. После этого выводы сделаны, чего можно ожидать в долгосрочной перспективе. Наверно поэтому вой про зраду западных партнеров поднимается еще громче.
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04.02.2022 00:58 Відповісти
С каццапо-фашисто не слазят. То в под дых, то по зубам, то по пузу ВВ Пуйлу зарядят.
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03.02.2022 23:07 Відповісти
Не дарма Ху#ло з конякою в істериці,хтось зливає інформацію,і вони не знають хто кріт.Вони вже допекли захід,і ті самі почали діяти.Зверніть увагу на реторику,вони взагалі не слухають,про що кацапи брешуть.
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03.02.2022 23:16 Відповісти
Може алєнєвод Шлангу зливає?
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03.02.2022 23:35 Відповісти
Маю думку,що англійці пригрозили ближчому оточенню Ху#ла,повикидувати їх з нащадками в скрєпную і всі рахунки заморозити,а на нерухомість накласти арешт.Вони почали один поперед одним зливати свого вошдя.Як кажуть "Нічого особистого,бізнес".
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04.02.2022 09:35 Відповісти
красавцы, играют на опережение! Зеля проснись!
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03.02.2022 23:12 Відповісти
зеро в долі.
Бо на волі він зможе залишитись тільки якщо Україну завоюють.
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03.02.2022 23:16 Відповісти
Не будите спящую собаку…
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04.02.2022 01:08 Відповісти
И ведь, причем, именно так и делали мрази, когда создавали поводы в Крыму.

Вот та кругломордая "одесситка-беженка", рассказывающая на камеру бандеровские ужасы, тому яркий пример.

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03.02.2022 23:13 Відповісти
А сколько безмозглых кацапов в свое время поехали мстить фашистам за распятого мальчика
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03.02.2022 23:14 Відповісти
Они поехали не потому что поверили, а просто появился повод пострелять кого-нибудь. Они это любят - людей убивать. Будь то Украина, Сирия или Балканы - главное себя показать.
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03.02.2022 23:30 Відповісти
Они поехали реализовывать свои садисткие наклонности плюс удовлетворить потребность в наркотиках и "лёгких" денег
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04.02.2022 00:07 Відповісти
тварюка косорылая..
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03.02.2022 23:21 Відповісти
а узнали эту с..ку ? кто и от куда ?
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04.02.2022 07:24 Відповісти
Мария Ципко, из Кривого Рога.
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04.02.2022 08:56 Відповісти
от же бл...дь .за Кривий -ріг стидно . я там колись народився ((((правда виріс в другому місті .))))
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04.02.2022 18:03 Відповісти
валодьке не доходит,что пластинку перевернули..
снимай "SWATy" ,diatel..
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03.02.2022 23:23 Відповісти
Когда еще в период перестройки штаты создали аналогичный художественный фильм о том что необходимо вести войну в Албании...
Жаль не помню точно как называется...
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03.02.2022 23:15 Відповісти
Хвост виляет собакой или Плутовство. И это 1997 год.
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03.02.2022 23:28 Відповісти
"Wag the dog"..1997
Но это удачная сатира на методы инфообработки...
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03.02.2022 23:32 Відповісти
Ты нихуа не помнишь, ты только лгать не забываешь ,рашистский негодяй..
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04.02.2022 08:33 Відповісти
Это их методы, без сомнений, "распятый мальчик" и прочая муйня тому подтверждение...
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03.02.2022 23:15 Відповісти
У Зелоха літачок прогрітий стоїть, от летіти куди буде?
Ростов?
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03.02.2022 23:38 Відповісти
а зелох скажет кушайте шашлыки и не беспокойтесь, мобилизации не будет (а порох несколько волн провел)
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03.02.2022 23:18 Відповісти
вот соус, если кому интересно - https://www.defense.gov/Multimedia/Videos/videoid/830098/
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03.02.2022 23:19 Відповісти
Все это было . Так Польша в 1939 году "напала" на бедную Германию.. а Финляндия "обстреляла" несчастный СССР. Путин использовал этот метод при подрыве домов что бы начать 2 ю чеченскую войну, или мнимый обстрел грузинами " миротворцев" для нападения на Грузию, или подставил под обстрел свой вертолет что бы вынудить Азербайджан согласиться на оккупацию РФ Карабаха. Методы известны и апробированы.
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03.02.2022 23:21 Відповісти
господи Сейчас можно и по Крьіму ******* все равно кацам никто не поверит))
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03.02.2022 23:22 Відповісти
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04.02.2022 00:13 Відповісти
вы прям стратег)) и хозяйственник))
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04.02.2022 00:14 Відповісти
Обязательно так и будет,только попозжее...
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04.02.2022 08:37 Відповісти
Проснись! Сейчас это легко фиксируется со спутников. Ты думаешь, что у параши нет таких средств? Твое предложение будет только наруку путлеру!
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04.02.2022 08:56 Відповісти
Так кто тут фашисты и неонацисты. Параша под копирку повторяет гитлеровскую германию - аншлюс Австрии (Белоруссия в наше время), оккупация Чехословакии и акция немецкого спецназа переодетого в польскую форму как повод начала войны против Польши.
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03.02.2022 23:24 Відповісти
не удивлюсь, если это видео готовил 95й квартал
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03.02.2022 23:27 Відповісти
Звідки ж ви тоді знаєте?
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04.02.2022 09:03 Відповісти
Один нормальний українець на весь Квартал.
І Квартал - це Зеленський з шоблою, яка реготала над Україною.
Героям слава!
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04.02.2022 09:08 Відповісти
Як же тоді репортаж на 1+1 про мільйон гривень і виступ на військовій базі в 2014? І про швидку в 2017. Піар був далеко не тихий. Ну потрати ли гроші за два концерти, зате яка реклама.
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04.02.2022 09:12 Відповісти
ты дебил кацапский, когда все помогали армии в 14м твой ЗЕ фюрер давал концерты сепарам в горловке и катался в москву к врагу зарабатывал там и говорил что никакой войны нет... сам погуглишь или научить? Зе фюрер ни одной копейкой не помог армии, откосил от 4к повесток тоже есть видео на ютубе и теперь армию систематически уничтожает как это делал янык.
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04.02.2022 16:47 Відповісти
...скорее, так выглядит твой "коммент", вася
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03.02.2022 23:38 Відповісти
"Россия готовила постановочный фильм о якобы "атаке" ВСУ на русскоязычное население..."
В Говноквартале сняли- к гадалке не ходи.
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03.02.2022 23:43 Відповісти
Дело тут в том, русский, шо Миру давно стало понятно, шо дикая руснявая орда способна на любую подлость.
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04.02.2022 00:08 Відповісти
Никто тебя ничего не заставляет, можешь дальше жрать говно с первого канала.
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04.02.2022 00:09 Відповісти
"Вам" предлагают лососнуть тунца! 🙂
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04.02.2022 00:13 Відповісти
не совсем так кремль имеет достаточно бабла чтоби нанять любого сценариста или режисера из голивуда и я уверен что и у нас 70% поверило бы в такую лапшу - зе все таки выбрало 73%
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04.02.2022 00:52 Відповісти
в том то и дело, бабла имеют, нанять хоть спилбергов 5 штук и трех камеронов хоть Федерико Феллини достать с того света, но нанимают пробники михалкова из мухосранска, хотя скорее всего за те же деньги, потому как украсть надо всенепременно...... И нанятые ими "Вяликие ряжыссёры" снимаю такую срань и липу, что даже пингвинов из антарктики таким не проймешь, засмеют.... Такое вот у них сейчас "искусство"
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14.02.2022 12:11 Відповісти
Снимут видосик как в Грузии типа Саакашвили напал на Грузию....,и застрелил из миномета взвод рюсских баранов...,ну типа Финляндия напала на деревню Майнила и застрелилв взвод советских Шариковіх и Швондеров....
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04.02.2022 01:59 Відповісти
Очумелая страна, россия...где каждый десятый как говорит статистика готов идти захватывать и воевать на чужой территории, а каждый пятый считает это нормально и их поддерживает….а уж воровство…. Так это вообще норма..

"Пугая внешними врагами, нас истребляют изнутри, но не меняется ВЕКАМИ девиз царя: воруй и ври"(С)



война и воровство-одна из лапотных духовных скреп...ворованные ими унитазы , б/ушное белье и матрасы не дадут соврать....

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04.02.2022 06:25 Відповісти
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04.02.2022 08:48 Відповісти
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04.02.2022 08:58 Відповісти
Было бы удивительно, если бы Расия НЕ готовила пропагандистский трюк для начала активных действий.
Все эти планы давно готовы и ждут своего часа в сейфах расийского генштаба.
Вы думаете захват Крыма они произвели с чистого листа?
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04.02.2022 17:02 Відповісти
 
 