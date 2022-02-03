Ми підтверджуємо, що Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну, - спікер Пентагона Кірбі

Міноборони США підтвердило дані розвідки про те, що Росія готувала постановочний фільм про нібито "атаку" ЗСУ на російськомовне населення, аби виправдати агресію проти України

З відповідною заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дійсно маємо інформацію про те, що росіяни, очевидно, хотіли сфабрикувати привід для вторгнення (в Україну – ред.)", - зазначив Кірбі, додавши, що РФ уже використовувала подібну тактику в минулому.

Речник оборонного відомства США розповів про плани Кремля інсценувати атаку нібито українських спецпризначенців або розвідників на росіян чи російськомовних громадян. Це, за його словами, могли використати "для виправдання подальшої агресії проти України".

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"У контексті цієї фейкової атаки, ми вважаємо, Росія могла створити постановочне пропагандистське відео, яке могло включати кадри з трупами, а також акторами, які б зображали скорботних людей, так само кадри знищених населених пунктів і військової техніки", - уточнив представник Пентагону.

Військова техніка, додав він, мала виглядати як така, що належить ЗСУ або була поставлена Україні країнами Заходу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в четвер американські ЗМІ поширили інформацію, що Сполучені Штати отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну за допомогою фальшивого відеофільму. Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс та інші високопоставлені чиновники адміністрації ознайомили членів Конгресу з цими матеріалами. Відповідною інформацією американська сторона також поділилася з союзниками.