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Немає жодного польського політика, готового піти на угоду з Путіним щодо України. - Кваснєвський

Немає жодного польського політика, готового піти на угоду з Путіним щодо України. - Кваснєвський

Незважаючи на внутрішній розкол серед польських політиків, підтримка територіальної цілісності України залишається незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це 3 лютого в ефірі суспільно-політичного токшоу "ГОРДОН"  сказав президент Польщі (1995–2005) Александр Квасневський.

Ведучий токшоу Дмитро Гордон нагадав, що 2008 року ходили розмови про те, що Путін запропонував тодішньому прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску розділити сфери впливу на Україну. На що експрезидент відповів, що досі не знає, чи справді була така розмова.

"Мені здається, що це не може бути правдою. У Польщі є сильний розкол між політиками, народом. Але щодо України, то більшість поляків чудово розуміє, що треба зміцнювати суверенну Україну та допомагати їй. Я впевнений, що немає жодного політика, який був би готовий піти на таку угоду з Путіним. Це неможливо", – наголосив Квасневський.

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Автор: 

Кваснєвський Олександр (35) Польща (8639)


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Топ коментарі
+16
А в Украине полно политиков, готовых ***** в жопу целовать.
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03.02.2022 23:25 Відповісти
+2
Є там один запроданець...

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03.02.2022 23:27 Відповісти
+2
А таки да. Русские гуманисты уничтожили самолет с польским руководством и мир это проглотил.
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04.02.2022 00:09 Відповісти
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А в Украине полно политиков, готовых ***** в жопу целовать.
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03.02.2022 23:25 Відповісти
Є там один запроданець...

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03.02.2022 23:27 Відповісти
Только имя "Януш" - польское, а всё остальное - неизвестно какое.
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04.02.2022 04:22 Відповісти
Кваснєвському-а ще лапатнікі не збили літак з польским урядом та досі не видають уламки...
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03.02.2022 23:27 Відповісти
если не считать войны в Грузии, уничтожение польского руководства в 2010 году было первой пробой пу изменения сферы влияния в европе
и тогдашний премьер туск был при этом вполне себе соучастником, пассивным, но был
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03.02.2022 23:38 Відповісти
А таки да. Русские гуманисты уничтожили самолет с польским руководством и мир это проглотил.
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04.02.2022 00:09 Відповісти
мир официозный - проглотил
но на специализированных форумах была реально жуткая война,
посмотрите уже историю смоленского форума, и израилького варонлайн орг - там реально война небезразличных
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04.02.2022 00:14 Відповісти
кстати, именно инетные волонтеры разкопали очень много из тех событий, там годы и тысячи людей учавствовали
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04.02.2022 00:17 Відповісти
Туск и Квасьневский - леваки про кремлевские, пусть не пздт!
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04.02.2022 00:51 Відповісти
А праваки европейские за Украину аж писец..Про Ле Пен слышал?
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04.02.2022 08:30 Відповісти
Лепенша - не правая, а левая, почитай её экономическую программу, это чистый коммунизм
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06.02.2022 21:56 Відповісти
C гопотой Путлера может договорится только Гитлер или Риббентроп...надо крысам кремля вернуться в 1939 год....
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04.02.2022 01:02 Відповісти
Путин быстро помирил украинцев и поляков.
Тут двух мнений быть не может.
Историки пусть себе работают, а мы союзники, и это факт.
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04.02.2022 04:24 Відповісти
Поляки розуміють, що якщо впаде Україна... Наступною впаде Польща!
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04.02.2022 08:02 Відповісти
 
 