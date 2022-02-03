Немає жодного польського політика, готового піти на угоду з Путіним щодо України. - Кваснєвський

Незважаючи на внутрішній розкол серед польських політиків, підтримка територіальної цілісності України залишається незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це 3 лютого в ефірі суспільно-політичного токшоу "ГОРДОН" сказав президент Польщі (1995–2005) Александр Квасневський.

Ведучий токшоу Дмитро Гордон нагадав, що 2008 року ходили розмови про те, що Путін запропонував тодішньому прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску розділити сфери впливу на Україну. На що експрезидент відповів, що досі не знає, чи справді була така розмова.



"Мені здається, що це не може бути правдою. У Польщі є сильний розкол між політиками, народом. Але щодо України, то більшість поляків чудово розуміє, що треба зміцнювати суверенну Україну та допомагати їй. Я впевнений, що немає жодного політика, який був би готовий піти на таку угоду з Путіним. Це неможливо", – наголосив Квасневський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон ініціює перемовини із Німеччиною та Польщею щодо ситуації довкола України