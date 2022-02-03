Немає жодного польського політика, готового піти на угоду з Путіним щодо України. - Кваснєвський
Незважаючи на внутрішній розкол серед польських політиків, підтримка територіальної цілісності України залишається незмінною.
Як інформує Цензор.НЕТ, по це 3 лютого в ефірі суспільно-політичного токшоу "ГОРДОН" сказав президент Польщі (1995–2005) Александр Квасневський.
Ведучий токшоу Дмитро Гордон нагадав, що 2008 року ходили розмови про те, що Путін запропонував тодішньому прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску розділити сфери впливу на Україну. На що експрезидент відповів, що досі не знає, чи справді була така розмова.
"Мені здається, що це не може бути правдою. У Польщі є сильний розкол між політиками, народом. Але щодо України, то більшість поляків чудово розуміє, що треба зміцнювати суверенну Україну та допомагати їй. Я впевнений, що немає жодного політика, який був би готовий піти на таку угоду з Путіним. Це неможливо", – наголосив Квасневський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и тогдашний премьер туск был при этом вполне себе соучастником, пассивным, но был
но на специализированных форумах была реально жуткая война,
посмотрите уже историю смоленского форума, и израилького варонлайн орг - там реально война небезразличных
Тут двух мнений быть не может.
Историки пусть себе работают, а мы союзники, и это факт.