Планів повернення військовим шляхом Криму і окупованого Донбасу не розроблялось, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спростував заяву президента РФ Володмира Путіна про те, що Україна нібито розробляє плани повернення військовим шляхом окупованого Криму і Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 1+1.

"Мушу заспокоїти і президента РФ, і жителів Росії - жодних розпоряджень, жодних розмов про те, щоб планувати військову операцію щодо входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області або тимчасово окупований Крим - не велося", - заявив Залужний.

