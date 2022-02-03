УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6642 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території Війна
7 259 94

Планів повернення військовим шляхом Криму і окупованого Донбасу не розроблялось, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спростував заяву президента РФ Володмира Путіна про те, що Україна нібито розробляє плани повернення військовим шляхом окупованого Криму і Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 1+1.

"Мушу заспокоїти і президента РФ, і жителів Росії - жодних розпоряджень, жодних розмов про те, щоб планувати військову операцію щодо входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області або тимчасово окупований Крим - не велося", - заявив Залужний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін: Якщо Україна вступить до НАТО, це може створити загрозу війни через Крим. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14239) Донбас (22366) Залужний Валерій (740)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Якщо Україна таких планів не розробляє і не втілює щодня, крок за кроком то ця держава взагалі не має права на існування. Це недодержава як і казало *****. Робити такі заяви, тобто виправдовуватися перед *****м, це не дипломатія і не стратегія - це лити воду на млин *****. Як то кажуть "мовчи язичку будеш їсти кашку"...
показати весь коментар
03.02.2022 23:44 Відповісти
+17
Хреново, що не розробляли, це мінус.
У москалів купа різних варіантів..
показати весь коментар
03.02.2022 23:46 Відповісти
+13
Мосейчучка сегодня пробила очередное дно и ясно показала на кого работает она и ее хозяин Беня. Она пригласила к себе в передачу гниду Мураева.

показати весь коментар
03.02.2022 23:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мосейчучка сегодня пробила очередное дно и ясно показала на кого работает она и ее хозяин Беня. Она пригласила к себе в передачу гниду Мураева.

показати весь коментар
03.02.2022 23:33 Відповісти
"Мову на хліб не намажеш"©
показати весь коментар
03.02.2022 23:45 Відповісти
Полвареника ей в сраку ...
показати весь коментар
04.02.2022 08:44 Відповісти
Скабейчучка вже давно ні до аналітики, ні до дискусій, ні до новин не має ніякого відношення. Такий собі український Гебельс на мінімалках
показати весь коментар
03.02.2022 23:55 Відповісти
Для чего?
показати весь коментар
04.02.2022 08:49 Відповісти
Молодець, заспокоїв кацапів. Можеш перед ними ще й на місток стати .Звісно, що планувати це будуть інші
показати весь коментар
03.02.2022 23:33 Відповісти
Можеш..... стоя в штани собі наваляти
показати весь коментар
04.02.2022 08:30 Відповісти
самое время испросить пу о крыме
показати весь коментар
03.02.2022 23:40 Відповісти
Якщо Україна таких планів не розробляє і не втілює щодня, крок за кроком то ця держава взагалі не має права на існування. Це недодержава як і казало *****. Робити такі заяви, тобто виправдовуватися перед *****м, це не дипломатія і не стратегія - це лити воду на млин *****. Як то кажуть "мовчи язичку будеш їсти кашку"...
показати весь коментар
03.02.2022 23:44 Відповісти
Так, так! За його словами він з раннього дитинства марив маршальським жезлом і засинав тільки після читання "Книги юних полководців".
показати весь коментар
04.02.2022 01:58 Відповісти
Ні. Таких планів за відсутністю боєздатної і відповідно озброєної армії тоді не було. І не могло бути. Війну "заморозили" щоб виграти час для створення боєздатної армії. На жаль цей процес сьогодні блокує "зелене" гівно яке скоро опиниться в каналізації. Процес вбуде відновлено. Тим часом ********* вже став агресором на міжнародній арені, що додало нам прихильників, а самого ***** зневажають у всьому світі, що вже позначилось на ставленні до кацапів в усіх без винятку країнах. Так що не тільки в нас "щось пішло не так". Насамперед це сталось з планами ***** який за 8 років успішно перетворив свою країну в ********* на який очікує скорий економічний крах. І "ніжок Буша" (на 43 халявних мільярда доларів (програма "Забезпечити надію") кацапам більше ніхто не пришле...
показати весь коментар
04.02.2022 02:50 Відповісти
Меня всегда удивляют коменты типа "На жаль цей процес сьогодні блокує "зелене" гівно яке скоро опиниться в каналізації" - 1) просто высер, 2) без подтверждения, 3) который призван деморализовать. Обычно такие действия проводят враги. Поэтому - ты враг Украины.

Если нет - по пунктах, пожалуйста, "як блокує"? Только не нужно высеров о 17% дизтоплива в армии.
показати весь коментар
04.02.2022 09:17 Відповісти
А чому "висер" , реально пального невистачає. Ти або бот на з/п або ідіот, або родичь/друг янєлоха, бо більше ніхто його не захищає вже крім цих категорій населення.
показати весь коментар
04.02.2022 11:15 Відповісти
Якщо Ви не бачите очевидного, того що бачать всі, то Ви політично сліпий або маєте дуже обмежений світогляд (освіта). Тому читайте статті, коментарі до них і можливо (якщо не страждаєте на деменцію)знайдете відповіді на всі Ваші питання.
показати весь коментар
04.02.2022 13:48 Відповісти
З окопів пишеш "розумник" ?
Щоб забрати війсковим шляхом треба армія у тричі більше за кацапську. А хто тут сходив на лайно про військовий облік жінок?
Усе вірно він каже. Теріторії повернути можно й політично-дипломатичним шляхом, без втрати тисячі життів, бо Українці не кацапи- "бабьі ісчо наражают" . Засрашка розвалится й усе поверне.
P. S. Такі усі "вояки" з дивану....
показати весь коментар
04.02.2022 11:13 Відповісти
********* сам по собі не розпадеться. Цьому потрібно сприяти і створювати ситуацію кінця 80-х коли СРСР здох від того що ніхто його не захищав, а навпаки - всі прагнули втекти з "тюрми народів". ******* армія не потребує "гарматного мяса". Перемоги здобуваються за рахунок технологій і високоточних ударів а не завалюванням трупами, як це традиційно звикли робити кацапи. Санкції та міжнародна ізоляція вже гарантують зростаючу відсталість ********** у всіх військово-технічних галузях. Таким чином питання якості (а не кількості) армії та її оснащення стає головним фактором. Але територію все одно доведеться зачищати живою силою від залишків свинособак. І вводити наші війська потрібно лише тоді коли можливість активного спротиву уже повністю зруйновано.
показати весь коментар
04.02.2022 13:42 Відповісти
Хреново, що не розробляли, це мінус.
У москалів купа різних варіантів..
показати весь коментар
03.02.2022 23:46 Відповісти
План простий, нахер з човна - упокоители
показати весь коментар
03.02.2022 23:50 Відповісти
У США є план нападу на Канаду. На Канаду. Ще раз: на КАНАДУ!
А у нас нема плану військової операції в Криму і Донбасі?
Або брешуть, що нема (брехати не завжди - погано), чи дійсно такі недолугі?
показати весь коментар
03.02.2022 23:52 Відповісти
У нас немає ядерної зброї, але якщо буде потрібно ми її застосуємо.
показати весь коментар
03.02.2022 23:57 Відповісти
ужас! снять с этого чувырла хаки и рясу поповскую одеть!
показати весь коментар
03.02.2022 23:56 Відповісти
В ходе уничтожения параши войсками США и НАТО Украина освободит и Крым, и Донбасс, и Кубань.
показати весь коментар
04.02.2022 00:06 Відповісти
зачем кубань? Русня еще в 30 х годах основную часть этнических украинцев там голодом заморила. а на их место так же завезла мордву и удуртов.
показати весь коментар
04.02.2022 00:09 Відповісти
Мордва и удмурты поедут в свои ******. А украинцы вернутся в свою Кубань.
Кстати, и основание Москвы киевскими князьями пора аннулировать...
показати весь коментар
04.02.2022 00:12 Відповісти
с мацквабадам не так все просто. русня там давно ничего не решает и на счет основания этого угрюмого поселения нужно будет сразу говорить с азербайджаном или узбекистаном.
показати весь коментар
04.02.2022 00:17 Відповісти
НАТО це оборонний союз тому знищувати (нападати на) ********* не збирається. Можливий лише удар у відповідь. Але ********* дає безліч приводів до ізоляції. І цього досить. Ізольовані кацапи успішно почнуть винищувати самі себе, що призведе до розвалу федерації зсередини. Перегляд повоєнних кордонів теж ніхто не дозволить. Ми не звільняємо "понаєхавших" в Крим кацапів сталінсько-брєжнєвского штибу від окупантів *****, а маємо лише повернути окуповані території (бажано без кацапів).
показати весь коментар
04.02.2022 02:14 Відповісти
Поводов для "удара в ответ" по параше мало? Теракты, химоружие, пока только ядерного не было...
показати весь коментар
04.02.2022 14:03 Відповісти
буду краток - плохо что не разрабатывалось...очень плохо !!!!
показати весь коментар
04.02.2022 00:07 Відповісти
да! какого хрена тогда на каждом углу пи..еть "временно оккупированные территории"??? вероятно нет и плана обороны!
показати весь коментар
04.02.2022 00:13 Відповісти
Військовий повинен зїсти свого картуза, а потім застрелитися, після такої заяви

(((

На отаке ідуть наші податки?!
показати весь коментар
04.02.2022 00:10 Відповісти
А не можна було сказати."Ми роздивлюємся будь які варіанти повернення окупованих територій".
показати весь коментар
04.02.2022 00:33 Відповісти
Невже, вирішив летіти одним літаком із Зе?
показати весь коментар
04.02.2022 00:49 Відповісти
Крым вернётся после того, как произойдет переворот на расее, когда рухнет в очередной раз экономически, построенная на грабеже народа, пренебрежения международным правом и агрессии, система. Всё вернётся на свои места, как при развале совка. Нам вместе с Западом надо наращивать военную мощь и укрепляться экономически, чтобы кремлёвские преступники гавкали только на своей территории, пока сами себя не обглодают.
показати весь коментар
04.02.2022 01:10 Відповісти
До речі там вже зовсім не просто. Кадирівці творять шо хочуть по всій рашці, останнє відкрите викрадення дружини колишнього судді після публічних погроз Невзоров назвав не інакше як перемогою кадирова у третій чеченській війні. ***** відверто втрачає позиції і останні його безглузді ультіматуми нагадують передсмертні конвульсії в намаганнях утримати владу.
показати весь коментар
04.02.2022 08:34 Відповісти
Если сейчас ***** решится на полномасштабную войну с Украиной, то развал *****рейха произойдет быстрее и иметь на этот случай план военного освобождения своей территории необходимо.
показати весь коментар
04.02.2022 01:22 Відповісти
Завтра китайские товаристчи встретят фюрера кремля в Пекине и скажут....вова не делай нервы Маодзедуну он был плохим коммунистом...напал на остров Даманский....
показати весь коментар
04.02.2022 01:29 Відповісти
судячи по коментарям - кутузових хватає....от би ще солдат трішки....
показати весь коментар
04.02.2022 01:45 Відповісти
Судя по коменту, ты терпило.
показати весь коментар
04.02.2022 03:23 Відповісти
Аргументи в студію! Диванних героїв хватає, а от виконавців - катма. Не кажу що зовсім не має, але катма...язиком повітря струшувати - не камні перевертати....
показати весь коментар
04.02.2022 12:44 Відповісти
То нє Кутузови..Бєрі више - Наполєони!!!
показати весь коментар
04.02.2022 06:53 Відповісти
ТЫПИЛ!!!
У хорошего командующего должны быть планы на любой случай.
Даже на случай нападения инопланетян!
показати весь коментар
04.02.2022 03:22 Відповісти
Дали вказівку так заявити, але насправді розроблялось. За Порошенко звісно
показати весь коментар
04.02.2022 04:28 Відповісти
Почему такое возмущение в комментариях? Так вам Залужный всё и расскажет. Где,что и какие операции. Наивные ребята.)) А кацапне нужно по губам водить любыми способами.
показати весь коментар
04.02.2022 06:19 Відповісти
Фейк, так той кацапне уже 8 лет по губам водят покупая у них металл, газ, електричество , нефть и уголь. А чтобы кацапня еще и не напрягалась, то продают им конфеты, масло и гастарбайтеров. А планы если и будут, то только за океаном. Залужному в этих планах разрешат только провести строевой смотр.
показати весь коментар
04.02.2022 08:29 Відповісти
"В огороде бузина,а в Киеве дядя...")
показати весь коментар
04.02.2022 08:33 Відповісти
Дядя Петя вы дурак? (с)
показати весь коментар
04.02.2022 09:20 Відповісти
Не хами родне.
показати весь коментар
04.02.2022 09:36 Відповісти
Ніт. Так кацапні поводили по губах що й досі незгадують про "новососсію" . Гарно отримали кацапи. Слава ЗСУ та Добровольцям!
показати весь коментар
04.02.2022 11:29 Відповісти
А ты мне напомни только, где кацапы отримали по-губах???? Может под Иловайском??? Или под Дебальцево??? А может когда сдали донецкий и луганский аэропорты??? Я так понимаю, что погубах получил шоколадный главком-мародер, когда за него на выборах проголосовали только рабочие кондитерской фабрики и барыги типа свинарчуков,турчинова и пашинского.
показати весь коментар
04.02.2022 12:04 Відповісти
Й під Іловайском кацапів натрощили нормально, аж ***** засекретив втрати, й у Дебальцево кацапів теж немало натрощили, а у аеропорті там взагалі наші молодці й аеропорт кацапи так й не взяли його просто розбомбили й там вже нічого обороняти. А ти чого так за кацапів печешся, хохол? Чи сам кацап, папка/мамка з Чєляби ?
А "новососсія " де , а хто ж зруйнував мрії ***** про "новососсію" ..... не знаєш?
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *****путина на швабре.
показати весь коментар
04.02.2022 15:30 Відповісти
Слышь, дебил, мне пох... на тех кацапов как и на такого же дебила как ты. В идеале конечно хотелось бы, чтобы вы не песдели друг на дружку в инете, а перебили друг-дружку в чистом поле. А холоп похоже твою мамку жарил, пока папанька в РФ на заработках ишачил.
показати весь коментар
04.02.2022 15:41 Відповісти
https://youtu.be/rtUYYJkAcHc
показати весь коментар
04.02.2022 17:42 Відповісти
Розрив твого п3рдака зараховано. Вільний.
показати весь коментар
04.02.2022 17:43 Відповісти
Генерал розписується у власній профнепридатності?
План завжди має бути, навіть за розуміння, що зелений говнокомандувач його ніколи не підпише 😬
показати весь коментар
04.02.2022 08:24 Відповісти
Але, министры и главкомы, Вы ж 24 часа в сутки песдите с ТВ только про то , что 8 лет война. И шо, до сих пор нет пляну???? Залужный сходи к Шиферу, он тебе сценарий в духе Сватов нарисует, как путен отдаст Севастополь даже в смешном стиле.
показати весь коментар
04.02.2022 08:26 Відповісти
Зазвичай, такі заяви свідчать про те, що все навпаки.
показати весь коментар
04.02.2022 08:50 Відповісти
Ідіоти це не розуміють й зразу виявили себе тут.
Залужний норм.👍
показати весь коментар
04.02.2022 11:27 Відповісти
Может и навпаки, но делать такие заяви во всеуслышанье - это позор
показати весь коментар
04.02.2022 13:27 Відповісти
А починати потрібно буде з Криму, тоді з Донбасу самі позбігають і відвойовувати не потрібно буде.
показати весь коментар
04.02.2022 08:53 Відповісти
И шо, ты пойдешь воевать за Крым???? А можь лучше пусть америкосы с японами пойдут воевать за Сахалин и Куриллы, Немцы за Калининград, а финны за Костамукшу??? А мы уже в конце и на белом верблюде с Эрдоганом???
показати весь коментар
04.02.2022 12:09 Відповісти
на белом верблюде с белым флагом
показати весь коментар
04.02.2022 13:28 Відповісти
Коломойский : Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян/ Путин умный человек, можно договориться. Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. - Шефир/ Зеленский о Израиле: вы образец. А образец : Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям./ Залужный это украинский Штирлиц в штабе врага и его слова "ложь, оправданная благими целями" . Залужный знает: Другого выхода из вооруженного конфликта кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев.
показати весь коментар
04.02.2022 09:14 Відповісти
Мене, як громадянина України зовсім не заспокоює, те що ЗСУ не розробляють плани звільнення територій держави від ворога. Вони це мають робити, наа те і Збройні Сили. Війну можна припинити двома шляхами Перемога або капітуляція. Іншого історія не знає.
показати весь коментар
04.02.2022 09:42 Відповісти
Все правильно. "Іх там нєт" - і планів теж немає. Так само немає )
показати весь коментар
04.02.2022 09:56 Відповісти
ви як діти малі...ну а що він у такий ситуації повинен був сказати?
показати весь коментар
04.02.2022 10:06 Відповісти
Точно.
Тут "експерди ":
1. Школяри.
2. Кацапи- провокатори (їх задача срати на усе).
3. Ідіоти "диванні вояки".
показати весь коментар
04.02.2022 11:26 Відповісти
если это правда, значит непрофессиональный генштаб. он обязан разрабатывать планы на самые вероятные и невероятные варианты развития событий
показати весь коментар
04.02.2022 10:13 Відповісти
Ви такий наявний, досі вірять у Санту?
показати весь коментар
04.02.2022 11:25 Відповісти
Цікаво де планує зупинитися Україна в разі вторгнення мокшан?Те що ми їх погонимо як шолудивих собак уже сумнівів нема.
показати весь коментар
04.02.2022 10:50 Відповісти
Скільки ІДІОТІВ тут коментує це жах!
Усі хто "хейт" коменти залишає на це висловлювання Залужного ви або кацапи-провокатори, або ідіоти.... що майже тесаме.
Він би був нерозумний аби сказав що такі плани є. ***** настягував металолому й рабоКацапов нагнав тисячі до кордонів України але з усіх помийок ***** вищать "миЗаМір, миНікамуНєУгражаєм" , "УкраінциНамБратья" .
Хто ж про такі плани відверто розповідає?!
Адміни баньте ідіотів.
показати весь коментар
04.02.2022 11:24 Відповісти
ПО
ЧЕ
МУ
???
показати весь коментар
04.02.2022 11:55 Відповісти
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спростував заяву президента РФ Володмира Путіна про те, що Україна нібито розробляє плани повернення військовим шляхом окупованого Криму і Донбасу.

Низзя раздражать Путена. Зюзя еще не заглянул ему в глаз.

Дядя Вова не беспокойтесь, нет у нас никаких планов...
показати весь коментар
04.02.2022 12:46 Відповісти
Аваков: Україна повинна мати сценарій звільнення окупованих територій військовим шляхом

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав розробити сценарій звільнення окупованих територій із використанням усіх ******** форм озброєння та військових стратегій.

Він зазначив, що "."безпека - це не мир на умовах окупанта»

Екс-глава МВС здивований висловлюваннями про те, що Генштаб не розглядає військовий сценарій повернення окупованих територій Криму та Донбасу.

"Тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом", панове генерали, слід залишити дипломатам.

Армія зобов'язана робити СВОЮ роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх ******** форм озброєння та стратегій", - наголосив Аваков.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/773590.html
показати весь коментар
04.02.2022 12:55 Відповісти
Україна не планує наступу на Донбасі - Резніков
Українські Збройні сили наразі https://suspilne.media/203574-ukraina-ne-planue-zodnogo-nastupu-ani-na-donbas-ani-na-krim-minoboroni/ не планують жодного наступу ані на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, ані в Криму ,
оскільки це становило б загрозу життям українців.
Україна дотримується політико-дипломатичного шляху вирішення збройного конфлікту з РФ.

https://suspilne.media/200484-zagroza-vijskovogo-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-tekstovij-onlajn/
показати весь коментар
04.02.2022 13:01 Відповісти
У наших керівників ВСУ вряд ли і політико-дипломатичні плани по освобождению Украины имеются.

Весь план заключается в

Токо надо перестать стрилять и
Заглянуть в глаз Пу
показати весь коментар
04.02.2022 13:05 Відповісти
Заявлять такое на весь мир - это позорище.
Зачем так позорить нашу армию?
Испанский стыд
показати весь коментар
04.02.2022 13:09 Відповісти
Военная стратегия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. στρατηγία, стратегиа - «искусство полководца») - наука о ведении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 войны , одна из областей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE военного искусства , высшее его проявление.

Охватывает вопросы теории и практики подготовки к войне, ЕЁ ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ, исследует закономерности войны, составная часть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE военного дела .

Стратегия решает вопросы, связанные с использованием для победы над врагом как вооружённых сил, так и всех ресурсов страны.

Вопросы Большой стратегии являются прерогативой высшего политического и военного руководства страны.
показати весь коментар
04.02.2022 13:15 Відповісти
Si vis pacem, para bellum - ХОЧЕШЬ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B) МИРА - ГОТОВЬСЯ К https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 ВОЙНЕ »-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 латинское крылатое выражение .

Наши керівники такого не слыхали? Нет?
показати весь коментар
04.02.2022 13:22 Відповісти
А вот это совершенно напрасно...
Порох должен всегда быть сухим.
показати весь коментар
04.02.2022 15:14 Відповісти
 
 