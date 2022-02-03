7 259 94
Планів повернення військовим шляхом Криму і окупованого Донбасу не розроблялось, - Залужний. ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спростував заяву президента РФ Володмира Путіна про те, що Україна нібито розробляє плани повернення військовим шляхом окупованого Криму і Донбасу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 1+1.
"Мушу заспокоїти і президента РФ, і жителів Росії - жодних розпоряджень, жодних розмов про те, щоб планувати військову операцію щодо входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області або тимчасово окупований Крим - не велося", - заявив Залужний.
Щоб забрати війсковим шляхом треба армія у тричі більше за кацапську. А хто тут сходив на лайно про військовий облік жінок?
Усе вірно він каже. Теріторії повернути можно й політично-дипломатичним шляхом, без втрати тисячі життів, бо Українці не кацапи- "бабьі ісчо наражают" . Засрашка розвалится й усе поверне.
У москалів купа різних варіантів..
А у нас нема плану військової операції в Криму і Донбасі?
Або брешуть, що нема (брехати не завжди - погано), чи дійсно такі недолугі?
Кстати, и основание Москвы киевскими князьями пора аннулировать...
На отаке ідуть наші податки?!
У хорошего командующего должны быть планы на любой случай.
Даже на случай нападения инопланетян!
А "новососсія " де , а хто ж зруйнував мрії ***** про "новососсію" ..... не знаєш?
План завжди має бути, навіть за розуміння, що зелений говнокомандувач його ніколи не підпише 😬
Залужний норм.👍
Тут "експерди ":
1. Школяри.
2. Кацапи- провокатори (їх задача срати на усе).
3. Ідіоти "диванні вояки".
Усі хто "хейт" коменти залишає на це висловлювання Залужного ви або кацапи-провокатори, або ідіоти.... що майже тесаме.
Він би був нерозумний аби сказав що такі плани є. ***** настягував металолому й рабоКацапов нагнав тисячі до кордонів України але з усіх помийок ***** вищать "миЗаМір, миНікамуНєУгражаєм" , "УкраінциНамБратья" .
Хто ж про такі плани відверто розповідає?!
Адміни баньте ідіотів.
Низзя раздражать Путена. Зюзя еще не заглянул ему в глаз.
Дядя Вова не беспокойтесь, нет у нас никаких планов...
Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав розробити сценарій звільнення окупованих територій із використанням усіх ******** форм озброєння та військових стратегій.
Він зазначив, що "."безпека - це не мир на умовах окупанта»
Екс-глава МВС здивований висловлюваннями про те, що Генштаб не розглядає військовий сценарій повернення окупованих територій Криму та Донбасу.
"Тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом", панове генерали, слід залишити дипломатам.
Армія зобов'язана робити СВОЮ роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх ******** форм озброєння та стратегій", - наголосив Аваков.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/773590.html
Українські Збройні сили наразі https://suspilne.media/203574-ukraina-ne-planue-zodnogo-nastupu-ani-na-donbas-ani-na-krim-minoboroni/ не планують жодного наступу ані на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, ані в Криму ,
оскільки це становило б загрозу життям українців.
Україна дотримується політико-дипломатичного шляху вирішення збройного конфлікту з РФ.
https://suspilne.media/200484-zagroza-vijskovogo-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-tekstovij-onlajn/
Весь план заключается в
Зачем так позорить нашу армию?
Испанский стыд
Охватывает вопросы теории и практики подготовки к войне, ЕЁ ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ, исследует закономерности войны, составная часть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE военного дела .
Стратегия решает вопросы, связанные с использованием для победы над врагом как вооружённых сил, так и всех ресурсов страны.
Вопросы Большой стратегии являются прерогативой высшего политического и военного руководства страны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 латинское крылатое выражение .
Наши керівники такого не слыхали? Нет?
Порох должен всегда быть сухим.