УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9436 відвідувачів онлайн
Новини
870 30

Ніхто з партнерів не змушує Україну виконувати мінські угоди у російському трактуванні, - Кулеба

Ніхто з партнерів не змушує Україну виконувати мінські угоди у російському трактуванні, - Кулеба

Ніхто з міжнародних партнерів не змушує Україну виконувати Мінські домовленості у російському трактуванні, адже наша держава, не сприйме такого тиску.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що Мінські домовленості є основою врегулювання, це беззаперечний факт. Але є російська інтерпретація Мінських домовленостей, яка не відповідає інтересам України. Були випадки, коли нам там щось намагалися нав’язати. Зараз ніхто не нав’язує нам виконання Мінських домовленостей на російських умовах і не буде нав’язувати, тому що Україна не така держава, і президент Зеленський не така людина, аби сприйняти тиск у цих питаннях", - сказав Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія відчуває, що дипломатично вона цей раунд програє, - Кулеба. ВIДЕО

За його словами, українська влада пояснює кожному іноземному гостю бачення нашою країною імплементації Мінських угод, яке відрізняється від російського. Водночас, зауважив міністр, уявлення, що "хтось приїжджає і починає тиснути на Україну; виконуйте отак Мінські домовленості, або ось так, - цього немає, це все чутки".

"Я запевняю вас, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких - прямий діалог між Україною і ОРДЛО, який нам нав’язують і який, я можу вам підтвердити, на всіх зустрічах на всіх рівнях дуже чітко відкидається. І в тому числі це зробив Андрій Єрмак на останній зустрічі (радників лідерів "нормандської четвірки". – ред.) у Парижі", - зазначив очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неприпустимо, коли "гарантій безпеки" вимагає країна, яка здійснила збройну агресію та окупацію територій України, Грузії та Молдови, - Кулеба

Автор: 

мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
А в том варианте, который клован подмахнул не глядя в Париже?
показати весь коментар
03.02.2022 23:37 Відповісти
+4
Кулеба - один з небагатьох притомних в тому зеленому лайні. І ця його заява "Ніхто не примушує Україну виконувати Мінські домовленості у російському трактуванні" (читай: по "формулі Штанмайєра" в трактуванні ***********) означає не що інше, як попередження ЄрЗе "якщо погодитесь - то вас повішають на каштанах, а я з вами поруч висіти не хочу"
показати весь коментар
04.02.2022 00:44 Відповісти
+3
Хто писав мінські договорняки і ратифікував у раді? Зебобіку вони залишились у спадок від найвеличнішого безальтернативного гетьмана-ріфарматора.
показати весь коментар
03.02.2022 23:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить змушують.
показати весь коментар
03.02.2022 23:33 Відповісти
А в том варианте, который клован подмахнул не глядя в Париже?
показати весь коментар
03.02.2022 23:37 Відповісти
Хто писав мінські договорняки і ратифікував у раді? Зебобіку вони залишились у спадок від найвеличнішого безальтернативного гетьмана-ріфарматора.
показати весь коментар
03.02.2022 23:52 Відповісти
не бреши, зелесос, не ратифіковані вони. Та й і не можуть бути ратифіковані, бо навіть з нашої сторони "Протокол..." підписав неуповноважена Законом на міжнародні угоди особа; (та й з касапського боку - також). "Протокол..." це лише план врегулювання конфлікту/війни, і не більше того. А https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_19_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F Меморандум про виконання положень Протоколу - не виконується касапами, за що вони і отримують санкції
показати весь коментар
04.02.2022 00:51 Відповісти
А що тоді щороку продовжує рада? І про особливі статуси дамбвабве? Тоді, коли ******* це приймали, був великий кіпіш. Бо це - реально зрада інтересів України. Ну от відведуть кацапи війська і що робитемемо по всіх інших пунктах з даунлугандонами?
показати весь коментар
04.02.2022 01:05 Відповісти
Так, якби ***** виконував свою частину протоколу і меморандуму - тоді б виконання отого тимчасовго щорічного Закону на постійній основі було би злом для України. Але ***** не потрібно, щоб він вступився з окупованого Донбасу (і він і не вступиться!); йому потрібно поневолити всю Україну.
Тому цими фіговими документами йде велика дипломатична гра. В якій гірше всіх - *****. Ну, і погано українській владі, яка бере участь в цій грі. Підкреслюю: погано нашій чинній владі, що попередній, що нинішній. Уточнюю: погано владі тільки іміджево, голоси виборців втрачаються (переходять таким популістам, як тягнисрак чи жулька; чи то до 2020-го були слуги уродів з головкою ЄрЗе). Але власне, Україні, якщо не на краще; то, принаймі, гірше не стає - бо на касапів ллються санкції.
Всьок?
показати весь коментар
04.02.2022 01:15 Відповісти
"цими фіговими документами"

Нічпуя вони не фігові. Або такі ж як і "Будапештський меморандум". Тут треба було дивитись, на що тиснути в першу чергу. А не лапки підіймати. А сєпарам давати свободу волевиявлення - так хай те дамбвабве краще згорить.
показати весь коментар
04.02.2022 01:29 Відповісти
запам'ятай: політика - це цинічна і брудна штука; навіть нехай політика спрямована на інтереси держави, патріотичного суспільства в цій державі.
А дипломатія - це лише частина політики. Так що якщо переважно на нашу користь узгоджені ті документи - то нема чого присікуватися до бруду в них. То наша територія і ми її доїти маємо!
Все.

ЗІ: а будапештський меморандум - це справді "лапки догори", перед сильними світу цього. За його невиконання непередбачено жодних санкцій. На відміну від мінських документів.
показати весь коментар
04.02.2022 01:39 Відповісти
Де ж на нашу корись?!!! Де в тій капітуляції, хоч щось на нашу користь?!!! Та якби не добробати, волонтери, і відповідно, згуртованість суспільства, яка вибудувала нові збройні сили України (де старі паркетні суки ще хочуть зберегти свою систему) - нічого б не було. Країна висловила свій супротив. На тому і тримаємось.
показати весь коментар
04.02.2022 01:49 Відповісти
як же вас всіх лжепатріотів клинить на ленінсько-сталінській пропаганді "красноармейскіє отрядьі установілі совецкую власть".
Добробати анархізму показали себе у всій "красі" при поході на Зугрес, який закінчився іловайським котлом.
показати весь коментар
04.02.2022 02:54 Відповісти
Тупое дебильное вранье.

показати весь коментар
04.02.2022 01:26 Відповісти
Лавров: Порошенко - лучший шанс, который есть у Украины - Puer
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixge_Z2OT1AhUDt4sKHeT6Bu0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1491&bih=826&dpr=1.1#imgrc=RtqOSQLZRfGOuM https://puer.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/1429634.jpg
показати весь коментар
04.02.2022 01:36 Відповісти
але Порох хотелок ***** не виконав. Тобто: лавруша педальна навіть не знала, що він хвалить українського патріота.
показати весь коментар
04.02.2022 01:42 Відповісти
Та да...Не виконав і не дали виконати - різні речі. Хоча б опори в намкриш патріотичні бобри тупо погризли.
показати весь коментар
04.02.2022 01:50 Відповісти
опори були зруйновані з відома Генштабу, РНБО, Кабміну Яценюка і Пороха (а, може, і за наказом...). Тільки про таке не можна було говорити офіційно.
показати весь коментар
04.02.2022 02:57 Відповісти
Я понимаю, что дебилу срать, как с горки котиться. Так кто именно подписал в Париже формулу Штайнмайера? Или дебил читать не приучен, а только срать?
показати весь коментар
04.02.2022 01:50 Відповісти
А хто кричав, що ці формули єдиний мирний план? Їх що зебобік придумав? Нє... вони були ще при папірєдніках. Тоді народ (не нарід по ботофермерськи) однозначно відповів - НІКОЛИ ТАКОГО НЕ БУДЕ. Ну так і є. І НІХТО ЇХ НЕ ВПРОВАДИТЬ.
показати весь коментар
04.02.2022 02:09 Відповісти
за формули таке при попередній владі - не говорилось. За мінські документи - говорилось, я вище розтлумачив. Якщо не доходить - звиняй.
показати весь коментар
04.02.2022 02:58 Відповісти
не має сенсу диспутувати з організмами які тут копійчину відпрацьовують...згадайте коли ця публіка заполонила форум - часи хама. відтоді тут під різними ніками і зображають велику народну любов\обурення чи що там ще партія накаже.
показати весь коментар
04.02.2022 09:38 Відповісти
Та знаю, друже. Але ж і Ви інколи не стримуєтесь тицьнути стецькову ботоферму писком у власне лайно
показати весь коментар
04.02.2022 15:42 Відповісти
Не нужно тупо врать. Минские протоколы и формула Шнайнмаера - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
показати весь коментар
04.02.2022 09:58 Відповісти
Формула Штанмайера, почти точная копия договоренностей по Приднестровью, которые ПАП одобрял еще до своего президентства.

Единственное, что сейчас может положительного для Украины сделать Порошенко, это официально, с трибуны ВР признать, что это подписание им Минских протоколов было стратегической ошибкой, сделанной под давлением Путина, что надо было сразу обращаться к формату Будапештского Меморандума, который согласно международной Венской конвенции является МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРОМ, так как его подписали главы государств (в отличии от Минских ПРОТОКОЛОВ, а протокол - это НЕ ДОГОВОР)
Да, это крест на его политической карьере, но тогда уже и Зеленский НЕ СМОЖЕТ протянуть их в ВР - сделал ошибку, так устрани её.
показати весь коментар
05.02.2022 13:51 Відповісти
Вранье. Ответ выше. Не дошло - не мои проблемы.
показати весь коментар
05.02.2022 19:55 Відповісти
Так и есть. Этот кацапской наратив задолбал. Свинособаки не выполнили и первый пункт. Кацапы получают санкции за невыполнение и это норм.
показати весь коментар
03.02.2022 23:38 Відповісти
Кулебяка, не спешил бы ты с выводами...
Гейм пока не Овер...
показати весь коментар
03.02.2022 23:39 Відповісти
Штаны майора ещё не протерлись...
показати весь коментар
03.02.2022 23:41 Відповісти
т.е. зельц сам так решил?
показати весь коментар
03.02.2022 23:47 Відповісти
Кулеба - один з небагатьох притомних в тому зеленому лайні. І ця його заява "Ніхто не примушує Україну виконувати Мінські домовленості у російському трактуванні" (читай: по "формулі Штанмайєра" в трактуванні ***********) означає не що інше, як попередження ЄрЗе "якщо погодитесь - то вас повішають на каштанах, а я з вами поруч висіти не хочу"
показати весь коментар
04.02.2022 00:44 Відповісти
немає ніякого "російського трактування"! Є 1-ий пункт, де чітко сказано про зупинення вогню і Україна його виконує на 100%, що не скажеш про москалів....
показати весь коментар
04.02.2022 06:21 Відповісти
до чого тут московитська інтерпретація чи ще якась? так звані мінські домовленості це смерть для України, якщо ми їх виконаємо, Україна як держава припинить існування.
показати весь коментар
04.02.2022 09:26 Відповісти
 
 