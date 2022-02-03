Ніхто з партнерів не змушує Україну виконувати мінські угоди у російському трактуванні, - Кулеба
Ніхто з міжнародних партнерів не змушує Україну виконувати Мінські домовленості у російському трактуванні, адже наша держава, не сприйме такого тиску.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Те, що Мінські домовленості є основою врегулювання, це беззаперечний факт. Але є російська інтерпретація Мінських домовленостей, яка не відповідає інтересам України. Були випадки, коли нам там щось намагалися нав’язати. Зараз ніхто не нав’язує нам виконання Мінських домовленостей на російських умовах і не буде нав’язувати, тому що Україна не така держава, і президент Зеленський не така людина, аби сприйняти тиск у цих питаннях", - сказав Кулеба.
За його словами, українська влада пояснює кожному іноземному гостю бачення нашою країною імплементації Мінських угод, яке відрізняється від російського. Водночас, зауважив міністр, уявлення, що "хтось приїжджає і починає тиснути на Україну; виконуйте отак Мінські домовленості, або ось так, - цього немає, це все чутки".
"Я запевняю вас, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких - прямий діалог між Україною і ОРДЛО, який нам нав’язують і який, я можу вам підтвердити, на всіх зустрічах на всіх рівнях дуже чітко відкидається. І в тому числі це зробив Андрій Єрмак на останній зустрічі (радників лідерів "нормандської четвірки". – ред.) у Парижі", - зазначив очільник МЗС.
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Тому цими фіговими документами йде велика дипломатична гра. В якій гірше всіх - *****. Ну, і погано українській владі, яка бере участь в цій грі. Підкреслюю: погано нашій чинній владі, що попередній, що нинішній. Уточнюю: погано владі тільки іміджево, голоси виборців втрачаються (переходять таким популістам, як тягнисрак чи жулька; чи то до 2020-го були слуги уродів з головкою ЄрЗе). Але власне, Україні, якщо не на краще; то, принаймі, гірше не стає - бо на касапів ллються санкції.
Всьок?
Нічпуя вони не фігові. Або такі ж як і "Будапештський меморандум". Тут треба було дивитись, на що тиснути в першу чергу. А не лапки підіймати. А сєпарам давати свободу волевиявлення - так хай те дамбвабве краще згорить.
А дипломатія - це лише частина політики. Так що якщо переважно на нашу користь узгоджені ті документи - то нема чого присікуватися до бруду в них. То наша територія і ми її доїти маємо!
Все.
ЗІ: а будапештський меморандум - це справді "лапки догори", перед сильними світу цього. За його невиконання непередбачено жодних санкцій. На відміну від мінських документів.
Добробати анархізму показали себе у всій "красі" при поході на Зугрес, який закінчився іловайським котлом.
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Единственное, что сейчас может положительного для Украины сделать Порошенко, это официально, с трибуны ВР признать, что это подписание им Минских протоколов было стратегической ошибкой, сделанной под давлением Путина, что надо было сразу обращаться к формату Будапештского Меморандума, который согласно международной Венской конвенции является МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРОМ, так как его подписали главы государств (в отличии от Минских ПРОТОКОЛОВ, а протокол - это НЕ ДОГОВОР)
Да, это крест на его политической карьере, но тогда уже и Зеленский НЕ СМОЖЕТ протянуть их в ВР - сделал ошибку, так устрани её.
Гейм пока не Овер...