Ніхто з партнерів не змушує Україну виконувати мінські угоди у російському трактуванні, - Кулеба

Ніхто з міжнародних партнерів не змушує Україну виконувати Мінські домовленості у російському трактуванні, адже наша держава, не сприйме такого тиску.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що Мінські домовленості є основою врегулювання, це беззаперечний факт. Але є російська інтерпретація Мінських домовленостей, яка не відповідає інтересам України. Були випадки, коли нам там щось намагалися нав’язати. Зараз ніхто не нав’язує нам виконання Мінських домовленостей на російських умовах і не буде нав’язувати, тому що Україна не така держава, і президент Зеленський не така людина, аби сприйняти тиск у цих питаннях", - сказав Кулеба.

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За його словами, українська влада пояснює кожному іноземному гостю бачення нашою країною імплементації Мінських угод, яке відрізняється від російського. Водночас, зауважив міністр, уявлення, що "хтось приїжджає і починає тиснути на Україну; виконуйте отак Мінські домовленості, або ось так, - цього немає, це все чутки".

"Я запевняю вас, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких - прямий діалог між Україною і ОРДЛО, який нам нав’язують і який, я можу вам підтвердити, на всіх зустрічах на всіх рівнях дуже чітко відкидається. І в тому числі це зробив Андрій Єрмак на останній зустрічі (радників лідерів "нормандської четвірки". – ред.) у Парижі", - зазначив очільник МЗС.

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