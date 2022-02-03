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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Світ скептично сприйме будь-які заяви Росії про наступ, який начебто готує Україна, - Квін

Міжнародна спільнота буде скептично налаштована стосовно будь-яких заяв Росії, про масштабний військовий наступ України на окуповані території.

 Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усе міжнародне суспільство буде скептично налаштоване стосовно будь-яких заяв з боку Росії, що ці атаки були спровоковані чи здійснені Україною", - сказала Квін.

За її словами, всім зрозуміло, що Росія може спровокувати бій чи атаку, а тоді звинуватити Україну і використати це як привід для нападу.

"Але мені здається, що тепер Росії буде дуже тяжко провернути одну з цих операцій, яку вони вже робили в минулому", - зауважила тимчасова повірена у справах США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжуватимуть поставки Україні оборонних летальних озброєнь, - Квін

Автор: 

вторгнення (380) росія (66193) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+5
Тю...странні якісь...,ми Чорне море викопали, що б спеціально нападати на кацапів красіво на кораблях.
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04.02.2022 00:12 Відповісти
+3
Хєр з ними, з підприємствами. Краще б за ради ще на ці підприємства собі всіх жителів з окупованих територій, бо 90% з них вороги.
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04.02.2022 00:02 Відповісти
+1
Свинособаки слиты

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03.02.2022 23:56 Відповісти
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нервничают.
это хорошо.
границу, которую московия, кстати, признала, надо возващать Украине.
желательно вернуть и вывезенные предприятия
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03.02.2022 23:52 Відповісти
Хєр з ними, з підприємствами. Краще б за ради ще на ці підприємства собі всіх жителів з окупованих територій, бо 90% з них вороги.
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04.02.2022 00:02 Відповісти
"Але мені здається, що тепер Росії буде дуже тяжко провернути одну з цих операцій, яку вони вже робили в минулому"
Джерело:
Совок да, а рассейка когда уже такое чудила?
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03.02.2022 23:52 Відповісти
Окупация Грузии
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03.02.2022 23:58 Відповісти
В 1991 году? Там всё очень мутно. Да и рф как таковой тогда не было.
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04.02.2022 00:04 Відповісти
2008 год
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04.02.2022 00:37 Відповісти
Свинособаки слиты

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03.02.2022 23:56 Відповісти
Тю...странні якісь...,ми Чорне море викопали, що б спеціально нападати на кацапів красіво на кораблях.
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04.02.2022 00:12 Відповісти
пох їм на світ, головне, щоб їхні ваньки-дурачки вірили)
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04.02.2022 00:15 Відповісти
Ось бубачка як нюхне, так і піде в наступ. Він же неадекват. Нехай баяцца.
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04.02.2022 00:27 Відповісти
Аякже! Досить глянути на ЗЕ, побачити це інфантильного, розумово неповносправного, почути йогу гундосіння і навіть поверхнево проаналізувати діяльність "нєдоразумєнія" на посту Головнокомандуючого і Президента України щоб напевно знати - Україна за цього чмиря нічого не відвоює а буде тільки врачати, втрачати і ще раз втрачати...
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04.02.2022 00:45 Відповісти
США робить всю роботу по захисту України. А наша влада... А там одні клоуни. Що з них взяти? Прикол ...
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04.02.2022 01:02 Відповісти
Так осел в Омане уже о всем договорился....а тут штаты вмешались...нежданочка
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04.02.2022 01:23 Відповісти
Україна готовить наступ на Росiю? Чи на свої окупованi територiї? Рiзниця суттєва...
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04.02.2022 10:50 Відповісти
 
 