Світ скептично сприйме будь-які заяви Росії про наступ, який начебто готує Україна, - Квін

Міжнародна спільнота буде скептично налаштована стосовно будь-яких заяв Росії, про масштабний військовий наступ України на окуповані території.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усе міжнародне суспільство буде скептично налаштоване стосовно будь-яких заяв з боку Росії, що ці атаки були спровоковані чи здійснені Україною", - сказала Квін.

За її словами, всім зрозуміло, що Росія може спровокувати бій чи атаку, а тоді звинуватити Україну і використати це як привід для нападу.

"Але мені здається, що тепер Росії буде дуже тяжко провернути одну з цих операцій, яку вони вже робили в минулому", - зауважила тимчасова повірена у справах США.

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