США дадуть відповідь на спроби іноземних компаній пом'якшити наслідки можливих санкцій проти Росії, - Держдеп

Держдеп виступив із попередженням на адресу іноземних компаній, у тому числі китайських, що Вашингтон застосує щодо них ряд інструментів у разі, якщо ті спробують пом'якшити наслідки можливих санкцій США щодо Росії.

"У нас, у США та наших союзників, є низка інструментів, які ми можемо застосувати у разі, якщо побачимо, що іноземні компанії, у тому числі в Китаї, роблять все можливе для того, щоб ухилитися від заходів США (щодо Росії - ред) щодо експортного контролю", - заявив офіційний представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Співробітник Ради нацбезпеки Білого дому Пітер Харрелл кілька днів тому заявив, що США в пакеті санкцій, що готується на випадок "вторгнення" РФ в Україну, наголосили на заходах, які призведуть до зниження російського промислового потенціалу.

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Він зазначив, що "серйозні фінансові витрати понесуть великі російські фінансові установи", планується також "запровадити низку досить жорстких заходів експортного контролю, які призведуть до зниження промислового потенціалу Росії у середньостроковій та довгостроковій перспективі", а також "знизять здатність Росії здійснювати промислове виробництво в кількох ключових секторах".

Раніше цього тижня представник Білого дому Джен Псакі заявила, що США підготували санкції щодо низки осіб із російської еліти та членів їхніх сімей на випадок подальших кроків Росії щодо нападу в Україну. Як зазначила Псакі, деякі з осіб, на яких націлені санкції, особливо до них уразливі через "глибокі фінансові зв'язки із Заходом".

При цьому представник Білого дому наголосила, що це відображає лише частину зусиль США щодо заходів щодо Москви.

Західні союзники також працюють над рядом заходів, пов'язаних з торгівлею, що охоплюють ключові товари та сектори.

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