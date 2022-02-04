Путін пожалівся Макрону, що Київ робить "провокаційні заяви, які йдуть у розріз з мінськими домовленостями"

Президент Франції Еммануель Макрон перед дзвінком до президента України Володимира Зеленського поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Кремля.

Під час розмови сторони обговорили ситуацію навколо України та питання пов'язані з ультиматумом Росії щодо гарантій безпеки.

Згідно з заявою російського ресурсу, незмінний господар Кремля не відступив від традиції, що полюбилася, поскаржитися на Україну, цього разу звинувативши Київ у "провокаційних заявах, що йдуть урозріз з мінськими домовленостями".

За підсумками переговорів Макрон та Путін домовилися про подальші особисті контакти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Макроном активізацію переговорів у нормандському форматі