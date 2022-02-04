УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8963 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 053 32

Путін пожалівся Макрону, що Київ робить "провокаційні заяви, які йдуть у розріз з мінськими домовленостями"

Путін пожалівся Макрону, що Київ робить

Президент Франції Еммануель Макрон перед дзвінком до президента України Володимира Зеленського поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Кремля.

Під час розмови сторони обговорили ситуацію навколо України та питання пов'язані з ультиматумом Росії щодо гарантій безпеки.

Згідно з заявою російського ресурсу, незмінний господар Кремля не відступив від традиції, що полюбилася, поскаржитися на Україну, цього разу звинувативши Київ у "провокаційних заявах, що йдуть урозріз з мінськими домовленостями".

За підсумками переговорів Макрон та Путін домовилися про подальші особисті контакти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Макроном активізацію переговорів у нормандському форматі

Автор: 

путін володимир (24143) Макрон Емманюель (1518)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
04.02.2022 02:15 Відповісти
+14
А Зе надо Макрону перечислить сколько земель **** поотбирал у независимых стран . Как Чечню с землей ровнял , как дома с людьми взрывал
НЕ СТОИТ СТЕСНЯТЬСЯ В ЭПИТЕТАХ - **** надеется на чужую интеллигентность .

ДУСЬКИ - ВСЮ ПРАВДУ В СМИ , статей побольше
****- ГААГУ !!!!
показати весь коментар
04.02.2022 01:52 Відповісти
+14
Пусть вор Крым вернёт . А до того момента говорить о каких-то договоренностях просто смешно .
показати весь коментар
04.02.2022 05:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі кацапів ображають. От не дають в "ядєрний пєпел" погратись.
показати весь коментар
04.02.2022 01:39 Відповісти
А Зе надо Макрону перечислить сколько земель **** поотбирал у независимых стран . Как Чечню с землей ровнял , как дома с людьми взрывал
НЕ СТОИТ СТЕСНЯТЬСЯ В ЭПИТЕТАХ - **** надеется на чужую интеллигентность .

ДУСЬКИ - ВСЮ ПРАВДУ В СМИ , статей побольше
****- ГААГУ !!!!
показати весь коментар
04.02.2022 01:52 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 01:49 Відповісти
Путененок жалуется все его абиджают памагите....признак старческого слабоумия....
показати весь коментар
04.02.2022 01:57 Відповісти

показати весь коментар
04.02.2022 02:15 Відповісти
бабусейоб дуже йому співчуває.
показати весь коментар
04.02.2022 02:30 Відповісти
Плешивая ябеда. Кому ты еще не ныло?
показати весь коментар
04.02.2022 03:46 Відповісти
Пусть вор Крым вернёт . А до того момента говорить о каких-то договоренностях просто смешно .
показати весь коментар
04.02.2022 05:24 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 06:59 Відповісти
Обиженное, убогое и нахер никому не нужное...
Не "президент", ***** - МЕЧТА...))))
показати весь коментар
04.02.2022 07:08 Відповісти
Ху*ло - це дрібний, закомплексований покидьок, який ходить на підборах. Саме напало на сусідню державу, вбило тисячі її громадян, окупувало території, а зараз знову бреше про якісь "провокації" з боку України. Просто максимальна мразота, тьху..
показати весь коментар
04.02.2022 07:10 Відповісти
Вовк скаржиться що Ягнятко каламутить воду в потічку.
показати весь коментар
04.02.2022 07:11 Відповісти
Ябіда гавябіда! Сольоний огурєц!

Яке воно нікчемне, то х..... Й..о!

СЦИКЛО!
показати весь коментар
04.02.2022 07:40 Відповісти
Це він про заяви - "нє надо нагнєтать"? Дійсно провокативні.
показати весь коментар
04.02.2022 08:10 Відповісти
я же вже набридло читати кожного дня одне і теж...путін подзвонив макрону...макрон подзвонив путіну, шольц подзвони і так далі безкінечно *ей малий скажи малому,нехай малий малому скаже,що нехай малий мале теля прив"яже....
показати весь коментар
04.02.2022 08:17 Відповісти
ой-ой, Україна їх бідних нещасних провокує....коли вони весь світ вже так напровокували, що світ просто мав би зтерти з лиця землі таких провокаторів
показати весь коментар
04.02.2022 08:27 Відповісти
Показательный момент - ПУТЛЕР ЖАЛУЕТСЯ НА УКРАИНУ. ЗНАЧИТ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕМСЯ. РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
показати весь коментар
04.02.2022 08:46 Відповісти
А ви помітили, як змінилась риторика ***** останнім часом? Він нарешті зрозумів, що саме його зусиллями Україну озброюють найновітнішими зразками протитанкової, протиповітряної та протипіхотної оборони.
показати весь коментар
04.02.2022 08:50 Відповісти
Звичайно! Найкращий агітатор за НАТО це х...й....о!
Завдяки придурку пуцкіну Україні дають летальну зброю.
показати весь коментар
04.02.2022 08:52 Відповісти
А шо ви хочете від цього карлика ботоксного?!

Покажіть мені нормального мужика, який ботокс собі качає в морду ?! Це просто треш, богатир ростом 1.60 см на підборах із ботоксною мордяшкою!
показати весь коментар
04.02.2022 08:50 Відповісти
Це ти про Зеленського?
показати весь коментар
04.02.2022 08:54 Відповісти
Это про вашего карлика *****
показати весь коментар
04.02.2022 09:20 Відповісти
Во Франции заинтересовались контентом rtvi frence с ватным освещением протестов желтых жилетов....руссофобия агалтелая....
макарон уже увидел уши гэбни..
показати весь коментар
04.02.2022 08:57 Відповісти
Макрон может сказать путину - убирайся!!! И путин уберется!!! Им нужна Франция в 1000000 раз больше чем Украина!! Иначе нахрена все эти жулики кремлевские воруют бабло!!! В Рязани они его не потратят -ИМ НУЖЕН ПАРИЖ!
показати весь коментар
04.02.2022 09:28 Відповісти
А чому ***** не пожалівся Макрону на Байдена? Судячи з повідомлень за останні три місяці саме США є ініціаторами інформування світової громадськості про військову агресивність орди.
показати весь коментар
04.02.2022 09:46 Відповісти
Если тебя будут обижать, не обижайся. (С)
показати весь коментар
04.02.2022 10:02 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 10:42 Відповісти
...https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-407569.html .. http://www.4mark.net/story/5651663/sdkjfisdhfkwejhflkwfwfw . https://www.click4r.com/posts/g/3593444/askdaksdhlakshdkasgdhiwqugd . ....
показати весь коментар
04.02.2022 11:23 Відповісти
 
 