Путін пожалівся Макрону, що Київ робить "провокаційні заяви, які йдуть у розріз з мінськими домовленостями"
Президент Франції Еммануель Макрон перед дзвінком до президента України Володимира Зеленського поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Кремля.
Під час розмови сторони обговорили ситуацію навколо України та питання пов'язані з ультиматумом Росії щодо гарантій безпеки.
Згідно з заявою російського ресурсу, незмінний господар Кремля не відступив від традиції, що полюбилася, поскаржитися на Україну, цього разу звинувативши Київ у "провокаційних заявах, що йдуть урозріз з мінськими домовленостями".
За підсумками переговорів Макрон та Путін домовилися про подальші особисті контакти.
Топ коментарі
+15 Jimmy Hill
показати весь коментар04.02.2022 02:15 Відповісти Посилання
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар04.02.2022 01:52 Відповісти Посилання
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар04.02.2022 05:24 Відповісти Посилання
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НЕ СТОИТ СТЕСНЯТЬСЯ В ЭПИТЕТАХ - **** надеется на чужую интеллигентность .
ДУСЬКИ - ВСЮ ПРАВДУ В СМИ , статей побольше
****- ГААГУ !!!!
Не "президент", ***** - МЕЧТА...))))
Яке воно нікчемне, то х..... Й..о!
СЦИКЛО!
Завдяки придурку пуцкіну Україні дають летальну зброю.
Покажіть мені нормального мужика, який ботокс собі качає в морду ?! Це просто треш, богатир ростом 1.60 см на підборах із ботоксною мордяшкою!
макарон уже увидел уши гэбни..