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Новини Війна
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За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 3 лютого, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 4 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби, 3 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Добре.
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04.02.2022 08:06 Відповісти
Американський журнал Time виклав на обкладинку свого майбутнього номера зображення українського військового в зимовому екіпіруванні. Боєць йде в укритті, облаштованому на бойових позиціях на сході України.

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04.02.2022 14:36 Відповісти
В розумінні дебілів саме так.
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04.02.2022 15:58 Відповісти
 
 