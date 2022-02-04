За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 3 лютого, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 4 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби, 3 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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