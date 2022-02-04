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Ескалація навколо України може обернутись наймасштабнішою кризою з часів Другої світової війни, - глава МЗС Польщі Рау

Ескалація навколо України може обернутись наймасштабнішою кризою з часів Другої світової війни, - глава МЗС Польщі Рау

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що ескалація конфлікту довкола України може обернутися найбільшою кризою з часів Другої світової війни.

Про це він сказав під час слухань у Гельсінській комісії при Конгресі США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Будь-яка ескалація принесе не тільки величезні людські страждання, але й глибокі політичні, стратегічні, економічні та військові наслідки. Ситуація може дуже швидко вийти з-під контролю і втягнути Європу у величезну багатовимірну кризу безпеки в масштабах, яких не було з часів Другої світової війни", - сказав глава польської дипломатії під час відкриття слухань щодо польського головування в ОБСЄ.

Більшу частину свого виступу Рау присвятив кризі навколо України.

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Як підкреслив міністр, ставки в нинішній кризі, пов’язані з концентрацією російських військ навколо України, "не можуть бути вищими", оскільки це глобальний міжнародний порядок, заснований на принципах, закріплених, зокрема, у Статуті Організації Об’єднаних Націй.

"Якщо ми допустимо використання збройного нападу як інструменту державної політики, це може призвести до руйнування міжнародного порядку, заснованого на правилах (...) Цей порядок може бути знищений і замінений іншим, заснованим на протилежному правилі, праві сильнішого" - заявив Рау.

Він також погодився з думкою конгресмена-демократа Стіва Коена, який сказав, що "Путін має місію і не зупиниться в Києві" і що Польща, Фінляндія та країни Балтії також можуть бути під загрозою.

"Є багато вагомих причин думати, що динаміка цього конфлікту буде саме такою, як ви його описали, тому що для цього є багато військових і, перш за все, історичних аргументів", – зазначив Рау.

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Разом з тим він додав, що при єдиній позиції міжнародного співтовариства конфлікту можна уникнути. Він також зазначив, що незважаючи на напруженість, нещодавня зустріч радників лідерів Нормандського формату в Парижі щодо ситуації на Донбасі стала позитивним сигналом.

Він повідомив, що Польща організує подальші переговори в рамках тристоронньої контактної групи за участю представників Росії, України та ОБСЄ.

Автор: 

ОБСЄ (3512) росія (66193) МЗС Польщі (217) Рау Збіґнев (105)


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***** вже 20 років руйнує мировий порядок а Європа зараз вспомяталась.Ви самі зробили ***** сильним за цей час Особливо Німеччина Меркель злилась і якоби все.Нічого дядько Джо з дядьком Борисом у біді не лишть.
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04.02.2022 07:46 Відповісти
А криза вже існує,я би сказав що знову зародилися дві дерхави готові між собою розділити Европу це Германія та мокшандія із розподілом між собою країн які знаходяться між ними.
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04.02.2022 08:00 Відповісти
так рашка же чмошная про это только и мечтает про войну .они готовились как и немцы в те времена в тихаря клепали танки..корабли и другую технику тысячами и десятками тысяч пока евросоюз с нато их обучал технологиям .строил им ангары для тренировок,давали инструкторов нато для обучений всякий .помогал ,финансировал даже ....а оно получается помогали своему же врагу сопернику готовится к войне с ними...как то кратко так....((
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04.02.2022 08:12 Відповісти
Да и Германия далеко от мокшан не ушла,у нее амбиции ,,разделяй и властвуй,, за столетия никуда не делись.
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04.02.2022 08:25 Відповісти
Фельштинский (не глупый чувак) ещё в 2014 году назвал агрессию против Украины ползучее начало третей мировой....
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04.02.2022 08:20 Відповісти
Война в Украине переходит на новый уровень и становиться всего лишь причиной зарубы между рашкой и США. Но ничего. Если в итоге рашке выбьют зубы, украинцы будут рады
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04.02.2022 08:44 Відповісти
 
 