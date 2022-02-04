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Новини Війна
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У ЗСУ достатньо зброї та військових запасів для захисту від Росії, - Залужний

У ЗСУ достатньо зброї та військових запасів для захисту від Росії, - Залужний

Залужний наголошує, що жителям прикордонних областей України не потрібно хвилюватися та піддаватися паніці.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про стан забезпеченості України військовими запасами. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, на скільки часу вистачить озброєння, яке цими днями прибуває до України, Залужний зауважив:

"Ми військові люди, ведемо мову про військові запаси, про оперативні запаси і про стратегічні запаси. На сьогоднішній день вони всі майже заповнені до тих норм, які необхідно. І цього буде достатньо, щоб провести і перші, і наступні операції".

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Залужний також зауважив, що з боку ЗСУ відслідковується вся діяльність збройних сил Росії.

"На сьогоднішній день уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають... Є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати той стан, в якому зараз ці угрупування знаходяться, то, я визнаю це як військова людина, що так, воно нас турбує", - сказав він.

Водночас Залужний зауважив, що будь-яку державу турбуватиме, якщо біля її кордонів перебуває військове угруповання.

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"Але, з іншого боку, якщо подивитися принципово, і з військової точки зору, і проаналізувати можливості до здійснення тих чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше за все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не потрібно, найголовніше, піддаватися паніці", - зазначив Залужний і закликав вірити ЗСУ та офіційній інформації.

Автор: 

армія (3780) кордон (4825) зброя (7545) росія (66193) ЗСУ (7681) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+11
Байрактарів багато не буває-турецька народна мудрість...
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04.02.2022 07:35 Відповісти
+6
Патрони бувають у кількості: "Мало, і ще мало, вже не можу нести."
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04.02.2022 07:42 Відповісти
+6
Якщо ви маєте пришелепкуватого сусіда, то норми запасів треба збільшувати.
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04.02.2022 07:51 Відповісти
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Байрактарів багато не буває-турецька народна мудрість...
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04.02.2022 07:35 Відповісти
Патрони бувають у кількості: "Мало, і ще мало, вже не можу нести."
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04.02.2022 07:42 Відповісти
Якщо ви маєте пришелепкуватого сусіда, то норми запасів треба збільшувати.
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04.02.2022 07:51 Відповісти
Пора уже давно маскалям навалять.
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04.02.2022 07:59 Відповісти
Судя по тому , что хранилище стрелкового оружия в соляной шахте Артемовска , где хранятся миллионьі стволов СКС , АК и АКМ , пока не распечатали для вооружения теробороньі , оружия точно хватает .
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04.02.2022 08:15 Відповісти
А они есть, эти склады? По-моему это байка сепаров, что они там откопали все снаряжение, включая танки и артилерию.
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04.02.2022 09:45 Відповісти
Сепаров туда не пустили , хотя они и пьітались в 2014г. Им не так бьіло нужно б/у стрелковое оружие , как сам факт захвата арсенала . Не получилось , и пришлось тиражировать бред о шахтах с оружием , без захвата единственной реальной шахтьі . Больше никаких складов и арсеналов с площадками хранения техники НЕ БЬІЛО на Донбассе .
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04.02.2022 10:18 Відповісти
Его (оружие) перевезли из Артёмовска.
Начали это делать, ещё в 2014 году.
Теперь в Артёмовске ПУСТЫЕ соляные шахты.
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04.02.2022 12:45 Відповісти
У першу чергу наша влада має чітко дати знати світу та нашим військам що у разі нападу мекшан ми залишаємо за собою право воювати на мокшанській території до повного знищення нападників.А то будуть гасити із своєї території та по монгольськи робити набіги на нашу територію а ми на їхню незможемо і плюнути.
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04.02.2022 08:21 Відповісти
Может генерал он и хороший но мудрости не хватает явно!Лучше промолчать и заниматься военным делом!
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04.02.2022 08:27 Відповісти
А як відносно захисту від українських гнид? Розплодилося вже дохрена!
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04.02.2022 08:29 Відповісти
От, задля цього, потрібно, ще позавчора, роздати патріотам й активістам зброю!!! Під військовий квиток, чи паспорт звичайно. Хоча розумію, що при таких верХВОЙних,потім можуть початися проблеми, як це було з добробатівцями.
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04.02.2022 08:38 Відповісти
Як правило--війскові ДОПОВІДАЮТЬ на закритих нарадах ,а не базікають на ефірах Для цього є інші базіки і брехуни.
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04.02.2022 09:29 Відповісти
Пане генерал,мене особисто як громадянина України цікавить питання, чи є у Вас план контр.наступу.Бойові дії на нашій території,це вже якоюсь мірою програш, людські та матеріальні втрати,тому завжди всі намагаються театр боїв перемістити на територію ворога.Якщо ми не будем готові нападати то нас і надалі кацапи будуть цькувати.Одне діло,що ми не збираємся нападати першими,а інше що ми не збираємся переходити у контр наступ.
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04.02.2022 09:48 Відповісти
І палива, яке весь 2021 не закуповували, теж? Його дишилось 17% від норми мирного часу
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04.02.2022 10:23 Відповісти
 
 