У ЗСУ достатньо зброї та військових запасів для захисту від Росії, - Залужний

Залужний наголошує, що жителям прикордонних областей України не потрібно хвилюватися та піддаватися паніці.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про стан забезпеченості України військовими запасами. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, на скільки часу вистачить озброєння, яке цими днями прибуває до України, Залужний зауважив:

"Ми військові люди, ведемо мову про військові запаси, про оперативні запаси і про стратегічні запаси. На сьогоднішній день вони всі майже заповнені до тих норм, які необхідно. І цього буде достатньо, щоб провести і перші, і наступні операції".

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Залужний також зауважив, що з боку ЗСУ відслідковується вся діяльність збройних сил Росії.

"На сьогоднішній день уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають... Є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати той стан, в якому зараз ці угрупування знаходяться, то, я визнаю це як військова людина, що так, воно нас турбує", - сказав він.

Водночас Залужний зауважив, що будь-яку державу турбуватиме, якщо біля її кордонів перебуває військове угруповання.

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"Але, з іншого боку, якщо подивитися принципово, і з військової точки зору, і проаналізувати можливості до здійснення тих чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше за все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не потрібно, найголовніше, піддаватися паніці", - зазначив Залужний і закликав вірити ЗСУ та офіційній інформації.