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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Євросоюз закликав Росію повністю виконувати Мінські угоди: "РФ чітко взяла на себе відповідальність за мирне врегулювання конфлікту"

Євросоюз закликав Росію повністю виконувати Мінські угоди:

Євросоюз засуджує агресивні дії та погрози Росії стосовно України та запевняє, що будь-яка подальша військова агресія матиме величезні наслідки й ціну для Москви.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Європейський Союз засуджує подальші агресивні дії та погрози Росії проти України. Неприйнятні вимоги, висунуті Росією, супроводжуються підвищеною тональністю заяв її політиків і вищих посадовців, а також нарощуванням військ та їх переміщенням біля кордону з Україною, на незаконно анексованому Кримському півострові та в Чорноморському регіоні. Ми також стурбовані широкомасштабним розгортанням російських військ у Білорусі, у тому числі поблизу її кордону з Україною", - зазначається у заяві.

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Євросоюз закликає Росію до деескалації, дотримання норм міжнародного права та конструктивної участі у діалозі через наявні міжнародні механізми: "Разом із нашими трансатлантичними партнерами та однодумцями ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки та ціну. Це включає широкий спектр секторальних, фінансових та індивідуальних обмежувальних заходів".

У заяві вказується на цілковиту підтримку мирних зусиль у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі, однак висловлюється жаль, що "Росія все ще намагається просувати спотворений наратив, стверджуючи, що вона є лише посередником конфлікту".

"Як член "Нормандської четвірки" і підписант Мінських угод РФ чітко взяла на себе відповідальність за мирне врегулювання конфлікту. Ми закликаємо Росію як сторону конфлікту брати конструктивну участь у переговорах і повністю виконувати Мінські домовленості", - наголошується у заяві.

У ЄС також підтвердили рішучу підтримку основних принципів, на яких будується європейська безпека, закріплених у Гельсінському Заключному акті та Паризькій хартії, зокрема: суверенітету та територіальної цілісності держав; непорушності міжнародно визнаних кордонів; право країн самим вирішувати свою зовнішню політику й обирати власні механізми забезпечення безпеки; утримання від погрози силою або її застосування.

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"Ці принципи не підлягають ані обговоренню, ані перегляду чи повторному тлумаченню. Їх порушення є найбільшою перешкодою для спільного, неподільного простору безпеки в регіоні ОБСЄ", - переконані у Євросоюзі.

Окрім цього, наголошується на "важливості оновленого та змістовного діалогу відповідно до ключових принципів, які лежать в основі європейської безпеки" та зазначається, що ОБСЄ є найбільш відповідною та інклюзивною платформою для цього.

Автор: 

ОБСЄ (3512) росія (66193) Євросоюз (13707) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+4
Конфлікт буде вичерпаний після повернення Криму і Донбасу. Інакше будемо воювати поки не знищимо РФ
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04.02.2022 08:16 Відповісти
+3
Про окупований Крим вже забули?
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04.02.2022 08:00 Відповісти
+3
Что может взять на себя ЕС если у них нету единства относительно агресии мокшандии.Это только сотрясение воздуха и равноценно любвьи в резинке.
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04.02.2022 08:29 Відповісти
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Про окупований Крим вже забули?
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04.02.2022 08:00 Відповісти
Россия - сторона конфликта . Раньше так не говорили , до 2019г точно !
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04.02.2022 08:09 Відповісти
завжди вони говорили,що раша є стороною конфлікту
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04.02.2022 08:27 Відповісти
Зебил, а ЗА ЧТО санкции против рашки введены?)
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04.02.2022 08:49 Відповісти
Так при головпетріоті ж їх підписали,зразу після Іловайська.......їж,шоколадом не вдавися!
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04.02.2022 11:04 Відповісти
И? Кто отрицает, что они тогда подписаны? Сказать то что хотел? Ты их читал? Или так, мимо пробегал?) Какие претензии к ним?
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04.02.2022 11:18 Відповісти
Претензія Дуже велика та принципова -замість загальної мобілізації країни -такий собі договорнячок....
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04.02.2022 13:50 Відповісти
Конфлікт буде вичерпаний після повернення Криму і Донбасу. Інакше будемо воювати поки не знищимо РФ
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04.02.2022 08:16 Відповісти
Что может взять на себя ЕС если у них нету единства относительно агресии мокшандии.Это только сотрясение воздуха и равноценно любвьи в резинке.
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04.02.2022 08:29 Відповісти
Евросоюз осуждает.... без единства в Европе вы импотентны как структура ... вам угрожают а вы осуждаете..
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04.02.2022 08:34 Відповісти
Призывалы призывают людоеда перестать убивать и есть людей
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04.02.2022 08:56 Відповісти
Заклики до смиренності, порядності, виконання взятих зобов*язаннь - марна трата часу. Тактика лояльності Заходу і США до авторитарної Росії привела до анексії Криму, окупації частини території Донецької і Луганської обдластей, до кабальних мінських знущань над жертвою агресії. Уникнути всього цього можна було своєчасними практичними діями по примусу Росії до виконання зобов*язань по Будапештському меморандуму. Достатньо було направити кораблі США, Британії і НАТО для навчань в Азовське море, район Керчі, прибережжя Криму, щоб не дати розпоясатися "зеленим чоловічкам" Путіна. Мали на це повне право, як гаранти Безпеки України, скористатися допомогою ООН. Залишили країну на одинці з ворогом. Залишили, та хоча б сиділи тихо. Так ні, вирішили "розрулити" ситуацію, знизити напругу жалюгідними залякуваннями про загрозу ядерної війни, заклинаннями"не стрілять,"т.є. здатися без супритиву.
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04.02.2022 17:09 Відповісти
 
 