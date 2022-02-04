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Новини Коронавірус і карантин
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Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ

За добу 3 лютого в Україні зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 03 лютого в Україні:

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 381, медпрацівників – 873);

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 01 75 304 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця року Україна, ймовірно, вийде з фази пандемії на фазу локальних спалахів COVID-19, - Комаровський

Також за минулу добу:

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 4 328 осіб;

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 174;

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 9 497 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 213 675 осіб;

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 660 351 особу;

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 100 983

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 18 404 417.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень", - розповіли в МОЗ.

Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 10
Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 11
Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 12
Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ 13

Автор: 

МОЗ (5402) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Да, есть. Да, болеют. Сейчас и я и жена (в легкой форме). Болеют как привитые так и не привитые многие знакомые. Но, почти все, в легкой или ближе к средней форме. Не так, как в предыдущие волны.

Согласен с коментарием выше, у нас лидирующие места в мире по заболеваемости и смертности от СС заболеваниям, онко, туберкулезе, СПИДу.

Где методы по оздоровлению нации? Секции и кружки для детей (доступные!), пропаганда и мотивация спорта, зож?

В той же Швеции, одна из самых здоровых наций в мире! А нашим правителям + аптечно-фармацетическим компаниям не выгодна здоровая нация. Увы
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04.02.2022 08:52 Відповісти
+4
Все! Ковід повністю вбив і грип, і ГРЗ, і ГВВІ, і ще щось там подібне! Тільки ковід - і нічого іншого! А ціни в аптеках - дай боже! Швеція відмінює всі обмеження. не дивлячись на 40 тис. випадків діагностування ковіду!
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04.02.2022 08:43 Відповісти
+4
и это при отсутствии бесплатных тестов..., блин, а что было бы, если бы тесты были бесплатными? смело можно умножать на 3...
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04.02.2022 08:57 Відповісти
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04.02.2022 08:14 Відповісти
Здобули!
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04.02.2022 09:17 Відповісти
40 тисяч зараз. Таке відчуття, що в Києві хворіє кожний другий. В класах нема половини дітей, також хворіють вчителі. Заміняти нема кому, учні пропускають матеріал. Це не навчання! Чому Кличко не відправив дітей на дистанційну освіту - секрет. Не дай Бог, щось трапиться з школярем чи педагогом, то можна йти в суд. Омікрон перекинувся на дітей, які непривиті і ще невідомо, як поведе себе вірус в дитячому організмі.
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04.02.2022 09:54 Відповісти
... ребятушки из Авеню-95, в мире намечается тенденция отмены всех ограничений, а у вас по темника опять сцрака🤪
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04.02.2022 08:35 Відповісти
Все! Ковід повністю вбив і грип, і ГРЗ, і ГВВІ, і ще щось там подібне! Тільки ковід - і нічого іншого! А ціни в аптеках - дай боже! Швеція відмінює всі обмеження. не дивлячись на 40 тис. випадків діагностування ковіду!
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04.02.2022 08:43 Відповісти
Швеція відміняє всі обмеження, бо на 40 тис у них за 7 останніх днів в середньому помирало 11 соловік, а у нас, при такій же захворюваності - по 153.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/3/7133485/ "Наближається час, коли можна знову "відкривати" Швецію", - зазначила прем'єрка Магдалена Андерссон. "Ми можемо почати повертатися до нормального життя. Але уряд продовжить пильно стежити за тим, як далі буде розвиватися пандемія", - зазначила міністерка охорони здоров'я і соціальних питань Лена Халленгрен. Надалі зберігається рекомендація залишатись вдома і уникати контактів з іншими людьми, якщо людина має симптоми, схожі на симптоми Covid-19. Особам, які з певних причин не щеплені, рекомендується уникати перебування серед великої кількості людей.
Понад 83% дорослих в країні повністю вакциновані від коронавірусу і вже майже 50% отримали підсилюючу третю дозу. З урахуванням підлітків, в країні повністю щеплені 86,5% населення віком від 12 років.
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04.02.2022 10:07 Відповісти
Спочатку годували казочкою про те, що щеплення запобігають захворюванням на ковід, потім, що потрібно робити друге і третє щеплення. А відтепер вся та ж казка, що щеплення запобігає важкому перебігу хвороби! Прищеплюйтесь і будете здоровенькі! Ну, майже такі. А казочка продовжується і далі В Швеції 83% двічі щеплених і 40 тис. випадків короновірусу. А те, що шведська нація здоровіша за українську в наш час - так сперечатися немає сенсу.
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04.02.2022 10:41 Відповісти
Не бреши. То була не казочка, а результат випробувань вакцини на штамах Альфа та Бета. А зараз вже Омікрон. Самі шведи пов"язують відміну обмежень з вакцинацією. І самі ж вони попереджають https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/3/7133485/ Особам, які з певних причин не щеплені, рекомендується уникати перебування серед великої кількості людей.
По-твоєму що, нещеплені там не шведи?
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04.02.2022 10:49 Відповісти
Собаки брешуть! Особливо, коли дивляться на таких, як ти! Я не проживаю в Швеції і не збирався перед ким завгодно детально освітлювати ситуацію в цій країні. 2 факти: відміна всіх заборон, пов"язаних з ковідом і 40 тис. нових випадків в цій країні. І мені інші факти не потрібні. А те, що ти намагаєшся скривлювати і випрямляти свою єдину звивину, та й ту що поміж сідниць знаходиться, так роби це краще в туалеті, під-час акту дефекаціі!
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04.02.2022 12:20 Відповісти
По смертності від ковіду ми в 14 разів обігнали Швецію при тій же добовій захворюваності. Бо шведи не розповідають страшилки про "жижу". В Швеції понад 83% дорослих в країні повністю вакциновані від коронавірусу і вже майже 50% отримали підсилюючу третю дозу. З урахуванням підлітків, в країні повністю щеплені 86,5% населення віком від 12 років.
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04.02.2022 10:09 Відповісти
По смертності від ковіду на добу
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04.02.2022 10:14 Відповісти
Якби твоя видумка була б правдою, то смертність від всіх причин в доковідний період (2019 і раніше) була б такою ж або трохи вища (бо чисельність населення України знижується) за смертність від всіх причин в 2020 і пізніше. А в 2020 вона помітно більше, а в 2021 ще більша.
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04.02.2022 11:16 Відповісти
Очень поверхностные рассуждения. Умирают в основном люди пожилого возраста, и если ввести коэффициенты на уничтоженную в Украине медицину, как таковую, отсутствие своевременного медицинского обслуживание в связи с коронабесием, постоянное психологическое воздействие на стариков с экранов зомбоящиков, - вот и получаем тот прирост смертей, о котором ты говоришь. Только за последний год количество пенсионеров уменьшилось на 300 000...
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07.02.2022 18:26 Відповісти
Очень поверхностные рассуждения.
Різке скорочення кількості пенсіонерів відбувається тому що по новому законодавству на пенсію ряд категорій громадян стали виходити пізніше.
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07.02.2022 18:42 Відповісти
Я тебе о смертности следи граждан, которым за 60, а ты мне какую-то дурню об увеличении пенсионного стажа... По пенсионному стажу за последние три года там пока еще нет каких-то существенных колебаний численности тех граждан, которые оформили пенсии в 2019-2021г.г., недалекий ты наш.
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08.02.2022 06:33 Відповісти
Кожного року в Україні помирало 560-580 тич чоловік в рік. В основному це пенсіонери. І приблизно стількі ж виходило на пенсію. Але потім все змінилося. Причина тут
https://www.pfu.gov.ua/pl/197125-zminy-z-1-kvitnya-2021-roku-ostatochne-pidvyshhennya-pensijnogo-viku-dlya-zhinok/ У межах змін, ухвалених у 2011-му році, вік виходу на пенсію для жінок упродовж десятиліття зростав на півроку і 1 квітня 2021 року досяг 60-ти років. Ті жінки, що народилися у період із 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961 року, до 1 квітня п.р. могли виходити на пенсію у 59,5 років. А вже ті, хто народився 1 квітня 1961-го і пізніше, йтимуть на пенсію у 60. Таким чином, пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні став однаковим. У 2017-му році пенсійна реформа продовжилася, і за нею на призначення пенсії став впливати не лише вік, а й страховий стаж - період, за який сплачувалися внески на обов'язкове державне пенсійне страхування. У 2021 році мінімальний страховий стаж становить 28 років. Надалі необхідна тривалість стажу зростатиме на один рік, поки 2028-го не досягне 35 років. Для того, щоб 2021-го стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати щонайменше 28 років страхового стажу. Окрім того, цього року зможуть піти на пенсію 63-річні українці зі стажем від 18-ти до 28 років, а також 65-річні, які мають стаж від 15-ти до 18 років.
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08.02.2022 08:14 Відповісти
Ну ты что совсем тупой? Я тебе о том, что за последний год людей, которым за 60 резко стало на 300 000 меньше, а ты мне опять об увеличении пенсионного стажа. Дело не в том, что сейчас людям за 60 стало более проблематично получить пенсию, а том, что эта категория граждан благодаря усилиям ЗЕбильной власти интенсивно вымирает.
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08.02.2022 08:47 Відповісти
Не бреши. Ось дослівно те, що ти написав "Только за последний год количество пенсионеров уменьшилось на 300 000..."
Так що давай посилання де ти знайшов ту інфу, бо брехунам віри немає.
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08.02.2022 09:50 Відповісти
Да, есть. Да, болеют. Сейчас и я и жена (в легкой форме). Болеют как привитые так и не привитые многие знакомые. Но, почти все, в легкой или ближе к средней форме. Не так, как в предыдущие волны.

Согласен с коментарием выше, у нас лидирующие места в мире по заболеваемости и смертности от СС заболеваниям, онко, туберкулезе, СПИДу.

Где методы по оздоровлению нации? Секции и кружки для детей (доступные!), пропаганда и мотивация спорта, зож?

В той же Швеции, одна из самых здоровых наций в мире! А нашим правителям + аптечно-фармацетическим компаниям не выгодна здоровая нация. Увы
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04.02.2022 08:52 Відповісти
Оздоровляют не кружки, а физические упражнения, желательно на свежем воздухе. Стадионов возле школ и спортплощадок возле домов пока хватает. Вот только желающих заниматься там с гулькин хрен.
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04.02.2022 10:52 Відповісти
и это при отсутствии бесплатных тестов..., блин, а что было бы, если бы тесты были бесплатными? смело можно умножать на 3...
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04.02.2022 08:57 Відповісти
Тест 35 грн у мене в сімейного лікаря
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04.02.2022 09:01 Відповісти
Я, в поликлинике, бесплатно делал.
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04.02.2022 09:27 Відповісти
мне в поликлинике сказали сразу - тестов нет и не будет, хотите - делайте за свой счет...
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04.02.2022 10:44 Відповісти
Зупинити на 99% пандемію можна ввівши обмеження, як на олімпіаді в Китаї. Але це не реально. Відповідно все буде, як є. Поки смертність не стане на рівні такої, для грипа і інших ГРВІ до пандемії. Тоді обмеження будуть, як під час тих часів. Люди, яким треба захищатися від ковід, онкохворі, віл, тощо, можуть, крім вакцинації, носити респіратор ffp 2 чи 3, решта нехай просто не обтирає об ручки шмарклі в громадських місцях і закривається, коли чхає, чи кашляє. Але це мабуть також важко для декого робити..для більшості.
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04.02.2022 09:01 Відповісти
та то все фігня, головне ДОРОГИ!...
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04.02.2022 09:06 Відповісти
і це ще мене не зараховано(і таких як я думаю багато),зараз валяюсь з температурою 38,полюбом це Мікронушка в мене.в лікарню не ходив аби не заразити інших по дорозі так як поки що почуваю себе задовільно і нема сенсу напрягати і так нашу нещасну медичну систему)
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04.02.2022 09:12 Відповісти
Тебе б там затоптали б в натовпі, і заразили б ОРВі на додачу.
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04.02.2022 09:29 Відповісти
Омікрон небезпечний не так своїм перебігом ,як ускладненнями
після хвороби ,пильнуйте за легенями та серцем .
Здоров"я !
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04.02.2022 13:16 Відповісти
Из этих 20тыс вакцинованых, процентов 20 антипрививочных, с липлвыми справками.
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04.02.2022 09:29 Відповісти
а 80 процентов значит привитые?
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04.02.2022 09:45 Відповісти
Заразу разносят в основном в очередях к семейному врачу
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04.02.2022 09:55 Відповісти
Заразу разносят в основном в общественном транспорте и в магазинах.
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04.02.2022 10:12 Відповісти
В коммерческих клиниках соблюдается назначенный пациенту
термин - время приёма у врача .
В очереди к семейному и по записи и живая очередь ,больные ,
выздоравливающие , те у кого болезнь ещё под вопросом все
вперемешку . К тому же часовые ожидания.
Эта очередь - один из очагов заражения .
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04.02.2022 13:22 Відповісти
Наплевать на твое мнение
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04.02.2022 10:18 Відповісти
Так ,так...вмерли,одужали...Подивіться обкладинку the Economist на 22 рік.Один шприць показує кристалічну решітку з чорним елементом(мітка звіра?),другий символізує тих людей,які її не прийняли.Пвсля цього голосніше смійтесь над антиваксерами,називайте їх" темними неуками".І коліться далі, нехай щастить!
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04.02.2022 18:36 Відповісти
 
 