Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ
За добу 3 лютого в Україні зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 03 лютого в Україні:
зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 381, медпрацівників – 873);
75 304 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 328 осіб;
летальних випадків – 174;
одужало – 9 497 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 213 675 осіб;
одужало – 3 660 351 особу;
летальних випадків – 100 983
проведено ПЛР-тестувань – 18 404 417.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/3/7133485/ "Наближається час, коли можна знову "відкривати" Швецію", - зазначила прем'єрка Магдалена Андерссон. "Ми можемо почати повертатися до нормального життя. Але уряд продовжить пильно стежити за тим, як далі буде розвиватися пандемія", - зазначила міністерка охорони здоров'я і соціальних питань Лена Халленгрен. Надалі зберігається рекомендація залишатись вдома і уникати контактів з іншими людьми, якщо людина має симптоми, схожі на симптоми Covid-19. Особам, які з певних причин не щеплені, рекомендується уникати перебування серед великої кількості людей.
Понад 83% дорослих в країні повністю вакциновані від коронавірусу і вже майже 50% отримали підсилюючу третю дозу. З урахуванням підлітків, в країні повністю щеплені 86,5% населення віком від 12 років.
По-твоєму що, нещеплені там не шведи?
Різке скорочення кількості пенсіонерів відбувається тому що по новому законодавству на пенсію ряд категорій громадян стали виходити пізніше.
https://www.pfu.gov.ua/pl/197125-zminy-z-1-kvitnya-2021-roku-ostatochne-pidvyshhennya-pensijnogo-viku-dlya-zhinok/ У межах змін, ухвалених у 2011-му році, вік виходу на пенсію для жінок упродовж десятиліття зростав на півроку і 1 квітня 2021 року досяг 60-ти років. Ті жінки, що народилися у період із 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961 року, до 1 квітня п.р. могли виходити на пенсію у 59,5 років. А вже ті, хто народився 1 квітня 1961-го і пізніше, йтимуть на пенсію у 60. Таким чином, пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні став однаковим. У 2017-му році пенсійна реформа продовжилася, і за нею на призначення пенсії став впливати не лише вік, а й страховий стаж - період, за який сплачувалися внески на обов'язкове державне пенсійне страхування. У 2021 році мінімальний страховий стаж становить 28 років. Надалі необхідна тривалість стажу зростатиме на один рік, поки 2028-го не досягне 35 років. Для того, щоб 2021-го стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати щонайменше 28 років страхового стажу. Окрім того, цього року зможуть піти на пенсію 63-річні українці зі стажем від 18-ти до 28 років, а також 65-річні, які мають стаж від 15-ти до 18 років.
Так що давай посилання де ти знайшов ту інфу, бо брехунам віри немає.
Согласен с коментарием выше, у нас лидирующие места в мире по заболеваемости и смертности от СС заболеваниям, онко, туберкулезе, СПИДу.
Где методы по оздоровлению нации? Секции и кружки для детей (доступные!), пропаганда и мотивация спорта, зож?
В той же Швеции, одна из самых здоровых наций в мире! А нашим правителям + аптечно-фармацетическим компаниям не выгодна здоровая нация. Увы
після хвороби ,пильнуйте за легенями та серцем .
Здоров"я !
термин - время приёма у врача .
В очереди к семейному и по записи и живая очередь ,больные ,
выздоравливающие , те у кого болезнь ещё под вопросом все
вперемешку . К тому же часовые ожидания.
Эта очередь - один из очагов заражения .