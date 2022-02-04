Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну, - Держдепартамент США
За даними американської розвідки Росія планує інсценувати атаки українських військових як привід для нового вторгнення в Україну. В одному зі сценаріїв російська розвідка може створити фейкове відео з жертвами.
Про це повідомив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У США є інформація, що Росія планує інсценувати сфабриковані атаки українських військових або спецслужб як привід для подальшого вторгнення в Україну", – заявив він.
За його словами, одним із сценаріїв, які розглядає РФ, є створення фейкового відео, повністю сфабрикованого російськими спецслужбами.
На цьому відео можуть бути зображені графічні сцени фейкових вибухів, загиблих, скорботних, руйнувань чи військової техніки, зазначив Прайс.
Спікер Держдепу окремо наголосив: сценарій з відео – лише один із варіантів. "Ми не знаємо, чи обов'язково Росія скористається тим чи іншим варіантом найближчими днями", – додав він.
Спікер Держдепу наголосив: США оголошують цю інформацію, щоб оголити масштаби дестабілізуючих дій Росії проти України та відмовити РФ від цієї небезпечної кампанії та військової атаки.
"Ми знову закликаємо Росію припинити свою деструктивну та дестабілізуючу кампанію з дезінформації, знизити напруженість та приступити до дипломатії та діалогу для мирного вирішення", – підсумував Прайс.
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Гляйвіцька провокація і майнільський інцидент - казус беллі Гітлера і Сталіна - https://www.youtube.com/watch?v=ZKVGskc-uO8&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Официальным поводом к войне стал Майнильский инцидент. 26 ноября 1939 года советское правительство обратилось к правительству Финляндии с официальной нотой, в которой заявлялось: «26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнём. Всего было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться провокации, воздержались от ответного обстрела». Нота была составлена в умеренных выражениях и требовала отвода финских войск на 20-25 км от границы во избежание повторения инцидентов. Тем временем финские пограничники спешно провели расследование инцидента, тем более что пограничные посты были свидетелями обстрела. Ответной нотой финны заявили, что обстрел был зафиксирован финскими постами, выстрелы были произведены с советской стороны, по наблюдениям и оценкам финнов с расстояния около 1,5-2 км на юго-восток от места падения снарядов, что на границе у финнов есть только пограничные войска и нет орудий, тем более дальнобойных, но что Хельсинки готов приступить к переговорам об обоюдном отводе войск и начать совместное расследование инцидента. Ответная нота СССР гласила: «отрицание со стороны правительства Финляндии факта возмутительного артиллерийского обстрела финскими войсками советских войск, повлёкшего за собой жертвы, не может быть объяснено иначе, как желанием ввести в заблуждение общественное мнение и поиздеваться над жертвами обстрела. <…> Отказ правительства Финляндии отвести войска, совершившие злодейский обстрел советских войск, и требование об одновременном отводе финских и советских войск, исходящие формально из принципа равенства сторон, изобличают враждебное желание правительства Финляндии держать Ленинград под угрозой». СССР объявил о своем выходе из Пакта о ненападении с Финляндией, мотивируя это тем, что сосредоточение финских войск под Ленинградом создаёт угрозу городу и является нарушением пактаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)#cite_note-68 [68] .
И спросила кроха:
Две полоски - хорошо?
Папе стало плохо...
Рабы - без чести и совести с засранными ,по самое нехочу мозгами!!!
Ихтамнет....
бы США...