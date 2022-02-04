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Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну, - Держдепартамент США

Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну, - Держдепартамент США

За даними американської розвідки Росія планує інсценувати атаки українських військових як привід для нового вторгнення в Україну. В одному зі сценаріїв російська розвідка може створити фейкове відео з жертвами.

Про це повідомив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У США є інформація, що Росія планує інсценувати сфабриковані атаки українських військових або спецслужб як привід для подальшого вторгнення в Україну", – заявив він.

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За його словами, одним із сценаріїв, які розглядає РФ, є створення фейкового відео, повністю сфабрикованого російськими спецслужбами.

На цьому відео можуть бути зображені графічні сцени фейкових вибухів, загиблих, скорботних, руйнувань чи військової техніки, зазначив Прайс.

Спікер Держдепу окремо наголосив: сценарій з відео – лише один із варіантів. "Ми не знаємо, чи обов'язково Росія скористається тим чи іншим варіантом найближчими днями", – додав він.

Спікер Держдепу наголосив: США оголошують цю інформацію, щоб оголити масштаби дестабілізуючих дій Росії проти України та відмовити РФ від цієї небезпечної кампанії та військової атаки.

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"Ми знову закликаємо Росію припинити свою деструктивну та дестабілізуючу кампанію з дезінформації, знизити напруженість та приступити до дипломатії та діалогу для мирного вирішення", – підсумував Прайс.

Автор: 

Держдепартамент США (1651) провокація (786) росія (66193) фейк (749) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+39
Світ не знає такої мерзоти, яку б не можна було очікувати від мокшів.
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04.02.2022 08:37 Відповісти
+33
Навіщо щось видумувать нове.

Официальным поводом к войне стал Майнильский инцидент. 26 ноября 1939 года советское правительство обратилось к правительству Финляндии с официальной нотой, в которой заявлялось: «26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнём. Всего было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться провокации, воздержались от ответного обстрела». Нота была составлена в умеренных выражениях и требовала отвода финских войск на 20-25 км от границы во избежание повторения инцидентов. Тем временем финские пограничники спешно провели расследование инцидента, тем более что пограничные посты были свидетелями обстрела. Ответной нотой финны заявили, что обстрел был зафиксирован финскими постами, выстрелы были произведены с советской стороны, по наблюдениям и оценкам финнов с расстояния около 1,5-2 км на юго-восток от места падения снарядов, что на границе у финнов есть только пограничные войска и нет орудий, тем более дальнобойных, но что Хельсинки готов приступить к переговорам об обоюдном отводе войск и начать совместное расследование инцидента. Ответная нота СССР гласила: «отрицание со стороны правительства Финляндии факта возмутительного артиллерийского обстрела финскими войсками советских войск, повлёкшего за собой жертвы, не может быть объяснено иначе, как желанием ввести в заблуждение общественное мнение и поиздеваться над жертвами обстрела. <…> Отказ правительства Финляндии отвести войска, совершившие злодейский обстрел советских войск, и требование об одновременном отводе финских и советских войск, исходящие формально из принципа равенства сторон, изобличают враждебное желание правительства Финляндии держать Ленинград под угрозой». СССР объявил о своем выходе из Пакта о ненападении с Финляндией, мотивируя это тем, что сосредоточение финских войск под Ленинградом создаёт угрозу городу и является нарушением пактаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)#cite_note-68 [68] .
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04.02.2022 08:39 Відповісти
+31
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04.02.2022 08:41 Відповісти
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Ну на мультики для касабів ***** гаразд.
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04.02.2022 08:35 Відповісти
Світ не знає такої мерзоти, яку б не можна було очікувати від мокшів.
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04.02.2022 08:37 Відповісти
Більшою мерзотою є ті, хто бачить у очах мерзоти-Пуйла мир та "вєлічіє" .
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04.02.2022 09:30 Відповісти
Якщо терористи хочуть щоб ми на них напали, то потрібно напасти, але самим обрати час і місце і нанести найбільш болючих втрат і звільнити Донбас та Крим.
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04.02.2022 11:09 Відповісти
вже пора почати обговорення про зони відповідальності країн-сусідів, в т. ч України, територій ерефії при її розпаду
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04.02.2022 08:46 Відповісти
МРАЗЬ!
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04.02.2022 09:07 Відповісти
Где Россия - там и беда!!! 🤕 Украина без России - нет проблем!!!
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04.02.2022 08:35 Відповісти
ніц нового - все копіюють

Гляйвіцька провокація і майнільський інцидент - казус беллі Гітлера і Сталіна - https://www.youtube.com/watch?v=ZKVGskc-uO8&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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04.02.2022 08:37 Відповісти
Навіщо щось видумувать нове.

Официальным поводом к войне стал Майнильский инцидент. 26 ноября 1939 года советское правительство обратилось к правительству Финляндии с официальной нотой, в которой заявлялось: «26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнём. Всего было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться провокации, воздержались от ответного обстрела». Нота была составлена в умеренных выражениях и требовала отвода финских войск на 20-25 км от границы во избежание повторения инцидентов. Тем временем финские пограничники спешно провели расследование инцидента, тем более что пограничные посты были свидетелями обстрела. Ответной нотой финны заявили, что обстрел был зафиксирован финскими постами, выстрелы были произведены с советской стороны, по наблюдениям и оценкам финнов с расстояния около 1,5-2 км на юго-восток от места падения снарядов, что на границе у финнов есть только пограничные войска и нет орудий, тем более дальнобойных, но что Хельсинки готов приступить к переговорам об обоюдном отводе войск и начать совместное расследование инцидента. Ответная нота СССР гласила: «отрицание со стороны правительства Финляндии факта возмутительного артиллерийского обстрела финскими войсками советских войск, повлёкшего за собой жертвы, не может быть объяснено иначе, как желанием ввести в заблуждение общественное мнение и поиздеваться над жертвами обстрела. <…> Отказ правительства Финляндии отвести войска, совершившие злодейский обстрел советских войск, и требование об одновременном отводе финских и советских войск, исходящие формально из принципа равенства сторон, изобличают враждебное желание правительства Финляндии держать Ленинград под угрозой». СССР объявил о своем выходе из Пакта о ненападении с Финляндией, мотивируя это тем, что сосредоточение финских войск под Ленинградом создаёт угрозу городу и является нарушением пактаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)#cite_note-68 [68] .
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04.02.2022 08:39 Відповісти
не пойму кацапов тупорылых зачем мучаться снимать запустили ролик из сериала Миссия невыполнима.. и точка.. взрыв Кремля что еще может вдохновить мошканских жаб и вурдалаков на борьбу с Хохлами... и Америкосами...

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04.02.2022 08:39 Відповісти
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04.02.2022 08:41 Відповісти
К Папе дочка подошла,
И спросила кроха:
Две полоски - хорошо?
Папе стало плохо...
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04.02.2022 14:57 Відповісти
До зустрічі бурятів готові!
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04.02.2022 08:41 Відповісти
👍👍👍
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04.02.2022 08:53 Відповісти
Попереджають світову спільноту не вестися на заяви і дії рашки, тобто не вірте чокнутим.
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04.02.2022 08:43 Відповісти
А зачем фейковое, русня с радостью как обычно своих обстреляет и свалит все на нас
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04.02.2022 08:46 Відповісти
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04.02.2022 08:49 Відповісти
...а в цей час чеченці помітили , що всі боєздані частини десь здриснули до українського кордону. І всьо завертє....
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04.02.2022 08:50 Відповісти
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04.02.2022 08:53 Відповісти
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
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04.02.2022 09:00 Відповісти
Кацапы так постоянно делают. Финскую войну они так же начали. На что то новое у лаптеголовых мозгов не хватает.
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04.02.2022 09:01 Відповісти
РОСІІЙСЬКО-ФАШИСТСЬКА НАВОЛОЧ, ЯК ЗАВЖДИ, В СВОЄМУ РЕПЕРТУАРІ.
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04.02.2022 09:04 Відповісти
У скрепоносцев одна из главных скреп - " Можем повторить!". Только IRL из этого получается повторить нищету, ГУЛАГ, пакт Риббентропа-Молотова и вот - Майнильский инцидент. Тойоту и Фалкон-9 повторить мозгов, очевидно, не хватает.
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04.02.2022 09:06 Відповісти
роздуми Зеленського про підтримку України
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04.02.2022 09:08 Відповісти
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04.02.2022 09:11 Відповісти
Аменция и кретинизм!
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04.02.2022 09:45 Відповісти
Та ні, у нього зараз https://ua.korrespondent.net/world/4443590-v-arhentyni-17-luidei-pomerly-vid-otruienoho-kokainu паніка.
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04.02.2022 09:50 Відповісти
А може ломка?
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04.02.2022 17:11 Відповісти
В 2014 -2015гг бьіл не один фейковьій "видосик" от российской военной пропагандьі. Мне запомнился один , с " казнью беременной женьі ополченца бойцами Правого Сектора" . Тетку с подушкой на животе как бьі вешали , как Зою Космодемьянскую . Но снято бьіло ненатурально, ролик бьістро исчез из Ютуба .
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04.02.2022 09:09 Відповісти
Отряды ФСБ уже переодели в бандеровцев?
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04.02.2022 09:10 Відповісти
попросите кацапа что то выучить на мове челюсть сломается..... а если на диалекте Западной Украины то мозг вспыхнет и через проктологию дымом выйдет...
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04.02.2022 09:36 Відповісти
За деньги выучат, будут ещё и молится прилюдно на Бандеру.
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04.02.2022 10:58 Відповісти
Что бы кацапня не придумывала,в любом случае при вторжении в Украину для всего мира она будет агрессором. Неужели винторогим не понятно? Реально,дичь таёжная.
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04.02.2022 09:14 Відповісти
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04.02.2022 09:16 Відповісти
********* тоннами вливаетикаждый день через соцсети дезинформацию и ведёт подрывную деятельность против Украины. Кремлевская саранча которая ничего не производит, а только качает недра и питается кровью, ничего не может дать миру кроме опустошения.
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04.02.2022 09:19 Відповісти
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04.02.2022 09:20 Відповісти
Российские военные - в детстве было для меня что то сильное и доброе!!! Пока я не попал в армию РФ да еще и в первую Чеченскую!!!
Рабы - без чести и совести с засранными ,по самое нехочу мозгами!!!
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04.02.2022 09:24 Відповісти
Особый отдел военной контрразведки !
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04.02.2022 10:29 Відповісти
Чернокозово? Ханкала?
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04.02.2022 12:04 Відповісти
Новосибирск Уазик!!!
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04.02.2022 12:20 Відповісти
А ты походу не служил.
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04.02.2022 11:36 Відповісти
Походу нет , против хода служил!!! Все по ходу , а я против!!!
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04.02.2022 12:24 Відповісти
Пентагон оприлюднює ці дані, для того , щоб саме це не сталося. Це один із способів усунення небезпечних дій. От тільки зі слів наших "зебілів" це звучить як "бачите Пентагон лякає, а воно не відбулося". Вони і не зрозуміють, що саме через оприлюднення інфи події не сталися.
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04.02.2022 09:35 Відповісти
Немає сенсу звертати увагу на кацапські "приводи" - головне їм вже ніхто не повірить, а якщо захочуть загострити ситуацію, то для цього є МВС, СБУ, армія.
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04.02.2022 09:52 Відповісти
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04.02.2022 09:53 Відповісти
Они на РПГ - 7 напишут белой краской по руски, чтобы понятно было зомбакам, "Джевилин" и пройдёт, учитывая про мессеры и тигры на плакатах про победу в ВОВ.
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04.02.2022 11:41 Відповісти
ще не набридло брехати з 2014 ой ой російський спецназ у борисполі а американці тим часом сіли на шию запрягли і зверху батогом одним словом бандеровські укравівці
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04.02.2022 11:00 Відповісти
свинособако, пішов до **********, тут водки нема!
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04.02.2022 12:06 Відповісти
Такого рода заявления разведки США позволят при реальной атаке ВСУ на ЛДНР тут же заявить, что это не атака, а провокация спецслужб самой России. Однако, палка о двух концах: если РФ действительно быстро включит свои войска в помощь ЛНР, то обвинения могут помочь "наезду" Запада на РФ, если же атака захлебнется из за сопротивления боевиков ЛДНР без привлечения армии РФ, то будет время показать разрушения и убитых разного рода международным свидетелям и миссии ОБСЕ, тогда дело обернется против Украины.
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04.02.2022 11:07 Відповісти
Хто такой ЛДНР?
Ихтамнет....
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04.02.2022 13:38 Відповісти
Кацапські виродки - вони такі. А нам треба тримати порох сухим
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04.02.2022 12:23 Відповісти
В случае нападения нужен удар по москве
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04.02.2022 13:39 Відповісти
Держдеп : " закликаємо Росію припинити деструктивні дії ..." , деструктивні дії Московії-Росії це її суть ! Москва і створювалась Ордою як противага Великому Князівству Литовському , і вся історія Москви це деструктив і кров , мабуть дійсно настав момент коли всьому світу потрібно об'єднатися і знищити Мордор.
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04.02.2022 14:01 Відповісти
таке враження в нього чи зи здоров'ям кранти що він перед кінцем хоче всим насрать по максимуму, чи йому потрібно принести в жертву людей побільше щоб прожить побільше, в Россії постійно щось горить та взривається, як жертвоприношення якесь.
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04.02.2022 14:05 Відповісти
Ну, это как Гватемала или Гондурас атаковали
бы США...
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04.02.2022 15:03 Відповісти
Добре, якщо така ситуація, то чому в такому становищі як ми є зараз Україна виробляє так мало вітчизняної зброї? Чому не підіймають теми недофінансування тероборони? Чому тему підняття зарплат нашим хлопцям оборонцям підіймає лише Тимошенко?
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06.02.2022 17:20 Відповісти
Навіщо виготовляти якщо можна купити за кордоном і нагріти на цьому руки, так для них вигідніше!!!
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06.02.2022 17:21 Відповісти
Ото ж бо і воно, війна та розруха, а вони ще і влаштовують собі канікули літом і зимою. Абсолютна безвідповідальність. То може досить чекати колапсу?
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06.02.2022 17:25 Відповісти
Ну, відпочинок відпочинком, теж інколи треба перезагрузку робити
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06.02.2022 18:30 Відповісти
Та скільки ж можна відпочивати, вони по 10 раз на рік у відпустки їздять? А робити коли щось будуть??
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06.02.2022 18:45 Відповісти
Пхах, відпочивати за наші з вами кошти багато розуму не потрібно, а от робити щось це вже інше діло, брали би приклад з Юлії Володимирівни, вона стільки всього нового розробляє і лише пропонує свою допомогу
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06.02.2022 18:45 Відповісти
Хмм, тут погоджусь, вона підіймає теми, які дійсно важливі для людей
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06.02.2022 18:46 Відповісти
Просто вона грамотний і досвідчений політик і знає що робити в тій чи іншій ситуації
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06.02.2022 18:47 Відповісти
Слугам в неї ще вчитись і вчитись
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06.02.2022 18:47 Відповісти
Вчитись... Вони для початку хоч би до її пропозицій і допомоги дослухались, вже буде непогано
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06.02.2022 18:48 Відповісти
👍👍👍
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06.02.2022 18:49 Відповісти
мені цікаво інформацію штати прямо з генштабу росії отримують чи їх керівництво московії по спецзвязку інформує
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06.02.2022 21:37 Відповісти
 
 