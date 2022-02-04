Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну, - Держдепартамент США

За даними американської розвідки Росія планує інсценувати атаки українських військових як привід для нового вторгнення в Україну. В одному зі сценаріїв російська розвідка може створити фейкове відео з жертвами.

Про це повідомив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У США є інформація, що Росія планує інсценувати сфабриковані атаки українських військових або спецслужб як привід для подальшого вторгнення в Україну", – заявив він.

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За його словами, одним із сценаріїв, які розглядає РФ, є створення фейкового відео, повністю сфабрикованого російськими спецслужбами.

На цьому відео можуть бути зображені графічні сцени фейкових вибухів, загиблих, скорботних, руйнувань чи військової техніки, зазначив Прайс.

Спікер Держдепу окремо наголосив: сценарій з відео – лише один із варіантів. "Ми не знаємо, чи обов'язково Росія скористається тим чи іншим варіантом найближчими днями", – додав він.

Спікер Держдепу наголосив: США оголошують цю інформацію, щоб оголити масштаби дестабілізуючих дій Росії проти України та відмовити РФ від цієї небезпечної кампанії та військової атаки.

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"Ми знову закликаємо Росію припинити свою деструктивну та дестабілізуючу кампанію з дезінформації, знизити напруженість та приступити до дипломатії та діалогу для мирного вирішення", – підсумував Прайс.