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Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії

Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії

Наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 р. № 24-к скасовано наказ МОН від 02 лютого 2022 р. № 23-к "Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Це рішення ухвалено за результатами узгоджувальної наради під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за участю голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, народних депутатів України, представників Національного університету "Києво-Могилянська академія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти не визнає вибори президента Могилянки

Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

4 лютого біля стін Кабміну відбудеться акція протесту. Студенти Києво-Могилянської академії вимагатимуть відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.

Автор: 

Києво-Могилянська академія (43) Міносвіти (1421) Квіт Сергій (17)


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Топ коментарі
+19
ШКАРЛЄТСТВА НЄ ПРАЙДЬОТ...
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04.02.2022 08:54 Відповісти
+17
Обосрались от страха и начали отползать назад!
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04.02.2022 09:11 Відповісти
+13
у шкарлета равно как и у шмыги неизлечимый совок в голове
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04.02.2022 08:59 Відповісти
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ШКАРЛЄТСТВА НЄ ПРАЙДЬОТ...
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04.02.2022 08:54 Відповісти
ОПГ бабломойши оборзели !

Импичмент ЗеИУДЕ. ВСЕХ ЕГО ПРИХВОСТНЕЙ В БУЦЫГАРНЮ !
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04.02.2022 09:39 Відповісти
Шкарлєтанство не пройде))
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04.02.2022 10:54 Відповісти
потеря молодежи для зеленого осла--это удар по его рейтингу,срамота !
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04.02.2022 12:48 Відповісти
у шкарлета равно как и у шмыги неизлечимый совок в голове
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04.02.2022 08:59 Відповісти
Ким підписаний наказ?
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04.02.2022 09:01 Відповісти
Так Шкарлет сам и титушек присылал на время выборов в академию.
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04.02.2022 09:05 Відповісти
Обосрались от страха и начали отползать назад!
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04.02.2022 09:11 Відповісти
І ректорство і мільйони від НАЗЯВО. І ЦЕ ТОЙ, хто розповідає нам про доброчесність. Шкура.
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04.02.2022 09:14 Відповісти
Зашкваров столько у зеленых, что решили уступить на безденежном вопросе и наверняка продумывают пропиариться на этом, чтоб вытянуть рейтинг из канализации.
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04.02.2022 09:15 Відповісти
Так це по совковому: Нам не потрібна ваша робота, нам треба щоб Ви наробились!
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04.02.2022 09:16 Відповісти
Може на НАЗяво прийде хтось більш-менш адекватний. Тільки не Винницький.
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04.02.2022 09:22 Відповісти
Зєлємойшам дійшло, що протести студентів ще більше потягнуть вниз сповзаючий рейтинг самого Зєлі та його сосен.
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04.02.2022 09:22 Відповісти
плагиатор шмарклет обоссался.
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04.02.2022 09:25 Відповісти
поки не почне народ виносити їх з кабінетів разом з кріслами, порядку не буде від тої зешобли
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04.02.2022 09:25 Відповісти
Мені дуже не подобаються і Шкарлет і Квіт. Але Шкарлет більше не подобається, як і вся зелена плесінь.
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04.02.2022 09:27 Відповісти
Какая разница. Один купив диплом другий вивчився. Аби дороги були хороші.
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04.02.2022 09:41 Відповісти
А хто з них купив диплом? Обидва доктори наук. Один з економіки інший з літератури. Так що тут навіть розмови на рахунок покупки диплома це просто абсурд.
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04.02.2022 09:53 Відповісти
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною роботу НАЗЯВО з пошуку плагіату в роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Про це повідомив голова НАЗЯВО Сергій Квіт у коментарі https://www.radiosvoboda.org/a/news-nazyaro-shkarlet-plagiat/31188091.html "Радіо Свобода" .
Раніше Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета.
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04.02.2022 10:09 Відповісти
Плагіат в декількох роботах це не значить "купив диплом". А плагіат може виникнути не тільки тому що людина плагіатила. Можна не знати що таке вже таке є і самому придумати. Але вся зелена банда має як можна скоріше зникнути.
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04.02.2022 10:18 Відповісти
Не гони дурку. Хтось за нього "вчився". Всі все прекрасно знають. Тема закрита.
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04.02.2022 10:24 Відповісти
Студенти їм шота смутно нагадували...Десь зачесалось нижче спини у Шмигаля і Шкарлета.
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04.02.2022 09:40 Відповісти
Що, риг шкарлета обпісявся, а малорос Гундос обкакався? Але студенти вимагають ще відставки шкарлета. Не почують вимоги студентів - будуть вимагати відставки уряду і президента.
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04.02.2022 09:48 Відповісти
Те що студенти вимагають відставки Шкарлета й можуть перейти на вимогу відставки Гундоса, це навіть не в виборах ректора справа. Вони є просто останньою краплею в неприйнятті людей до обнаглівшої зеленої банди. Щоб зупинити цей процес Гундосу один вихід це звільнити Шкарлета.
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04.02.2022 10:10 Відповісти
Хоча може вийти так, що і відставка Шкарлета вже не допоможе.
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04.02.2022 10:22 Відповісти
шкарлатан!!!
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04.02.2022 10:41 Відповісти
Звичайно з Шкарлета міністр як з гівна пуля, але затвердити такі "вибори", це вже, хлопці, дно. Скриньку винесли, годину щось з нею робтли, потім "випадково" знайшли і о щастя!!! вона неушкоджена. Отже можна рахувати "голоси". Казочка для дурачків. Якщо це вибори, то Могилянка- оперний театр.
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04.02.2022 10:48 Відповісти
"Шкарлатан" керує...
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04.02.2022 11:39 Відповісти
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04.02.2022 12:15 Відповісти
 
 