Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії

Наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 р. № 24-к скасовано наказ МОН від 02 лютого 2022 р. № 23-к "Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Це рішення ухвалено за результатами узгоджувальної наради під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за участю голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, народних депутатів України, представників Національного університету "Києво-Могилянська академія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

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Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

4 лютого біля стін Кабміну відбудеться акція протесту. Студенти Києво-Могилянської академії вимагатимуть відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.