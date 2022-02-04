Україна втратила 5 пунктів у Індексі сприйняття корупції, опустившись на 122 місце серед 180 країн, - екснардепка Острікова
За результатами 2021 року Україна посіла 122 місце зі 180 країн у новому Індексі сприйняття корупції, опустившись на 5 пунктів порівняно з 2020 роком.
Про це пише у фейсбуці екснардепка Тетяна Острікова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"А ось і "визнання" великих результатів боротьби з корупцією. Вийшов новий Індекс сприйняття корупції за 2021 рік, де Україна поруч з Есватіні, Замбією та Непалом…100 балів значить немає корупції, 0 балів - надзвичайна корупція", - пояснює екснардепка.
За її словами, Україна набрала 32 бали та зайняла 122 місце серед 180 країн, опустившись у рейтингу на 5 пунктів порівняно з минулим роком, коли займали 117 сходинку.
"Чим вища сходинка, тим краще", - ще раз акцентує увагу Острікова.
Крім того, вона зазначає, що не тільки в загальному списку ми "пасемо задніх", а й з-поміж сусідів, гірше тільки в РФ:
- Польща – 56 балів і 42 місце (без змін відносно 2020 року);
- Словаччина – 52 бали (+3 бали відносно 2020 року, 56 місце);
- Румунія – 45 балів (+1 бал відносно 2020 року, 66 місце);
- Угорщина – 43 бали (-1 бал, 73 місце);
- Білорусь – 41 бал (-6 балів, 82 місце);
- Молдова – 36 балів (+2, 105 місце).
"Це тут, мабуть, повпливало і необрання керівника САП, і звільнення від відповідальності за недостовірне декларування, і затримка із судовою реформою, і ціна кілометра доріг за програмою "Велике будівництво", і раптові родичі-мільйонери народних депутатів. Вже четверта весна на носі, а все ніяк "посадити" не можуть!", - продовжує вона.
Із позитивних моментів Острікова відмічає те, що попри високий рівень корупції в Україні, добре, що хоч формується середовище із представників ЗМІ, бізнесу, громадськості, яке не мовчить та висвітлює всі ці скандали.
"Які Ваші прогнози на 2022 рік щодо нашого місця в Індексі сприйняття корупції ?" - резюмувала екснардепка.
А твої зелені виборці тебе підтримають, щоб ти не впав.
Якщо тупий і не розумієш, то поясню: ДО 18-го року бали зростали, тобто йшло зростання, а от з 19-го почався спад. 2012-го року 28 балів, тобто, НАЗАД, до 15-16-го. Чому так треба пояснювати, а чи може само допреш?
Видите, как возбудились массы?
Тут у меня меньше вопросов к **********, а больше к народу, которому не важны ни мутные назначения генпрокуроров, ход реформы, или конкурсы антикор органов. На улицу можно выходить исключительно за платежки, низкие налоги и отсутствие контроля, и отдельных личностей с историей работы с рыгами и провала реформ.