Україна втратила 5 пунктів у Індексі сприйняття корупції, опустившись на 122 місце серед 180 країн, - екснардепка Острікова

За результатами 2021 року Україна посіла 122 місце зі 180 країн у новому Індексі сприйняття корупції, опустившись на 5 пунктів порівняно з 2020 роком.

Про це пише у фейсбуці екснардепка Тетяна Острікова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А ось і "визнання" великих результатів боротьби з корупцією. Вийшов новий Індекс сприйняття корупції за 2021 рік, де Україна поруч з Есватіні, Замбією та Непалом…100 балів значить немає корупції, 0 балів - надзвичайна корупція", - пояснює екснардепка.

За її словами, Україна набрала 32 бали та зайняла 122 місце серед 180 країн, опустившись у рейтингу на 5 пунктів порівняно з минулим роком, коли займали 117 сходинку.

"Чим вища сходинка, тим краще", - ще раз акцентує увагу Острікова.

Крім того, вона зазначає, що не тільки в загальному списку ми "пасемо задніх", а й з-поміж сусідів, гірше тільки в РФ:

- Польща – 56 балів і 42 місце (без змін відносно 2020 року);

- Словаччина – 52 бали (+3 бали відносно 2020 року, 56 місце);

- Румунія – 45 балів (+1 бал відносно 2020 року, 66 місце);

- Угорщина – 43 бали (-1 бал, 73 місце);

- Білорусь – 41 бал (-6 балів, 82 місце);

- Молдова – 36 балів (+2, 105 місце).

"Це тут, мабуть, повпливало і необрання керівника САП, і звільнення від відповідальності за недостовірне декларування, і затримка із судовою реформою, і ціна кілометра доріг за програмою "Велике будівництво", і раптові родичі-мільйонери народних депутатів. Вже четверта весна на носі, а все ніяк "посадити" не можуть!", - продовжує вона.

Із позитивних моментів Острікова відмічає те, що попри високий рівень корупції в Україні, добре, що хоч формується середовище із представників ЗМІ, бізнесу, громадськості, яке не мовчить та висвітлює всі ці скандали.

"Які Ваші прогнози на 2022 рік щодо нашого місця в Індексі сприйняття корупції ?" - резюмувала екснардепка.