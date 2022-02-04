УКР
Україна втратила 5 пунктів у Індексі сприйняття корупції, опустившись на 122 місце серед 180 країн, - екснардепка Острікова

За результатами 2021 року Україна посіла 122 місце зі 180 країн у новому Індексі сприйняття корупції, опустившись на 5 пунктів порівняно з 2020 роком.

Про це пише у фейсбуці екснардепка Тетяна Острікова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А ось і "визнання" великих результатів боротьби з корупцією. Вийшов новий Індекс сприйняття корупції за 2021 рік, де Україна поруч з Есватіні, Замбією та Непалом…100 балів значить немає корупції, 0 балів - надзвичайна корупція", - пояснює екснардепка.

За її словами, Україна набрала 32 бали та зайняла 122 місце серед 180 країн, опустившись у рейтингу на 5 пунктів порівняно з минулим роком, коли займали 117 сходинку.

"Чим вища сходинка, тим краще", - ще раз акцентує увагу Острікова.

Крім того, вона зазначає, що не тільки в загальному списку ми "пасемо задніх", а й з-поміж сусідів, гірше тільки в РФ:

-  Польща – 56 балів і 42 місце (без змін відносно 2020 року);

-  Словаччина – 52 бали (+3 бали відносно 2020 року, 56 місце);

-  Румунія – 45 балів (+1 бал відносно 2020 року, 66 місце);

-  Угорщина – 43 бали (-1 бал, 73 місце);

-  Білорусь – 41 бал (-6 балів, 82 місце);

-  Молдова – 36 балів (+2, 105 місце).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст Ніколов перелічив 12 найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні

"Це тут, мабуть, повпливало і необрання керівника САП, і звільнення від відповідальності за недостовірне декларування, і затримка із судовою реформою, і ціна кілометра доріг за програмою "Велике будівництво", і раптові родичі-мільйонери народних депутатів. Вже четверта весна на носі, а все ніяк "посадити" не можуть!", - продовжує вона.

Із позитивних моментів Острікова відмічає те, що попри високий рівень корупції в Україні, добре, що хоч формується середовище із представників ЗМІ, бізнесу, громадськості, яке не мовчить та висвітлює всі ці скандали.

"Які Ваші прогнози на 2022 рік щодо нашого місця в Індексі сприйняття корупції ?" - резюмувала екснардепка.

корупція (4794) Острікова Тетяна (45)
+14
показати весь коментар
04.02.2022 09:07 Відповісти
+12
Ну шо зєлєбобіки, побороли ви корупцію з вашим зєнаркоманом?
показати весь коментар
04.02.2022 09:12 Відповісти
+9
А 70% за импичмент.
показати весь коментар
04.02.2022 09:11 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 09:07 Відповісти
А 70% за импичмент.
показати весь коментар
04.02.2022 09:11 Відповісти
прийдеться Зеленському "потихому в ліс піти" якого він посадив. А ліс то густий з 1 мрд дерев
показати весь коментар
04.02.2022 09:20 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 09:21 Відповісти
Оооон там бачиш цікава гойдалка така на каштані висить... От до неї ти і підеш.
А твої зелені виборці тебе підтримають, щоб ти не впав.
показати весь коментар
04.02.2022 09:33 Відповісти
Ну шо зєлєбобіки, побороли ви корупцію з вашим зєнаркоманом?
показати весь коментар
04.02.2022 09:12 Відповісти
Брехня' ще Гончарук повністю прихлопнув корупцію в вищіх ешалонах влади
показати весь коментар
04.02.2022 09:14 Відповісти
Это с учетом тех 150 штук с которые у чувака который в лес собирался спетлять в сумке лежали... или нет???
показати весь коментар
04.02.2022 09:21 Відповісти
байден опять в штаны величайшему тайно нагадил
показати весь коментар
04.02.2022 09:21 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 09:24 Відповісти
Верещук: неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні
показати весь коментар
04.02.2022 09:24 Відповісти
Это результат борьбы зеленского с коррупцией.
показати весь коментар
04.02.2022 09:26 Відповісти
Подскажите, этот результат лучше, чем 29 баллов в 2017?
показати весь коментар
04.02.2022 10:34 Відповісти
Для того, що звик обсиратись зеленим гімном:

Якщо тупий і не розумієш, то поясню: ДО 18-го року бали зростали, тобто йшло зростання, а от з 19-го почався спад. 2012-го року 28 балів, тобто, НАЗАД, до 15-16-го. Чому так треба пояснювати, а чи може само допреш?
показати весь коментар
04.02.2022 17:17 Відповісти
2021-го року стало 28.
показати весь коментар
04.02.2022 17:19 Відповісти
"Для того, що звик обсиратись зеленим гімном" - сочувствую. Попробуйте препараты от диареи.
показати весь коментар
04.02.2022 17:43 Відповісти
Так это только середина каденции Зефилитика
показати весь коментар
04.02.2022 09:30 Відповісти
якщо нам не пощастить, то навіть не 30%
показати весь коментар
04.02.2022 15:57 Відповісти
Барыгу убрали и стали еще больше воровать. Тогда вопрос может не убрали, а выбрали?
показати весь коментар
04.02.2022 09:34 Відповісти
Информация не очень правильная. Пять пунктов - место в рейтинге, а не количество баллов. Баллов столько же, сколько и было.
показати весь коментар
04.02.2022 10:10 Відповісти
Не мешайте манипулировать данными.
Видите, как возбудились массы?
показати весь коментар
04.02.2022 10:35 Відповісти
Что за спешка? Ещё не кончилась эпоха бедности, а вы уже хотите эпоху конца коррупции? Не, так не бывает. Только после второго срока. И миллиарда деревьев!
показати весь коментар
04.02.2022 10:14 Відповісти
в щоб там не казали, РФ там на 136 місці
показати весь коментар
04.02.2022 10:28 Відповісти
Та херня это все. Главное чтоб не Петя.
показати весь коментар
04.02.2022 10:40 Відповісти
приходит третья весна а посадок нет))) только откатываемся еще дальше
показати весь коментар
04.02.2022 10:48 Відповісти
Индекс восприятия коррупции от Transparency International это скорее идеологический инструмент. Несчастные украинские сотни тысяч смехотворны по сравнению с коррупционными триллионами которые крутятся в США. Чего стоит только узаконенное взяточничество в промышленных масштабах типа лоббизма. Просто у совков какая-то мания посыпать голову пеплом.
показати весь коментар
04.02.2022 10:52 Відповісти
Единственная возможность выжить и вернуть территории - экономическая и политическая победа, с одновременным отсеканием РФ от продажи ресурсов в ЕС. А экономическая победа невозможна без перехода в первую тридцатку рейтинга.

Тут у меня меньше вопросов к **********, а больше к народу, которому не важны ни мутные назначения генпрокуроров, ход реформы, или конкурсы антикор органов. На улицу можно выходить исключительно за платежки, низкие налоги и отсутствие контроля, и отдельных личностей с историей работы с рыгами и провала реформ.
показати весь коментар
04.02.2022 12:28 Відповісти
Борьба с коррупцией успешно продолжается!😁
показати весь коментар
04.02.2022 12:38 Відповісти
 
 