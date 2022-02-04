США в ОБСЄ: Україна має невіддільне право на самооборону, і Сполучені Штати будуть його неухильно підтримувати

Україна має невіддільне право на самооборону відповідно до Статуту ООН, і Сполучені Штати будуть неухильно його підтримувати.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я нагадую Постійній раді, що Україна має невіддільне право на самооборону, як це відображено у статті 51 Статуту ООН, і Сполучені Штати будуть його неухильно підтримувати", - сказав він.

За словами Карпентера, США завжди готові до дипломатії, але "деякі речі не підлягають обговоренню". "Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією. Ми не послабимо свої зобов’язання щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Ми також не перестанемо висловлювати своє занепокоєння зловживаннями Росією в Криму і не припинимо наші заклики до Росії звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких вона зараз утримує", - зазначив американський посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відповіді США Росії також містять занепокоєння діями Кремля, - голова місії США в ОБСЄ Карпентер

Він додав, що санкції проти Росії, пов’язані з окупацією Криму, залишаться чинними, "доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом". Щодо санкцій, пов'язаних з агресією на сході України, то вони діятимуть, допоки Росія не виконає свої зобов’язання за Мінськими домовленостями.

Карпентер наголосив, що Росія продовжує загрожувати безпеці не лише України, а і Європи загалом - шляхом військової ескалації, неоголошених військових навчань, дедалі ворожішої риторики та фальшивих наративів про те, ніби Україна планує якусь провокацію із застосуванням оборонної допомоги від країн НАТО.

Ці твердження Росії є явною неправдою, наголосив дипломат. Натомість очевидним є те, що Росія розмістила понад 100 тис. військовослужбовців вздовж українського кордону, в тимчасово окупованому Криму та в Білорусі. "Загалом, біля кордонів України перебувають понад 100 тис. російських військовослужбовців, які підтримуються великою кількість літаків, безпрецедентною кількістю боєприпасів для нібито "навчань" та резервними запасами медичного забезпечення, такими як банки крові. Дійсно - все необхідне для того, щоб одна країна напала на іншу", - заявив посол США в ОБСЄ.

При цьому, вказав він, як свідчать супутникові знімки, з боку українських військ не спостерігається жодних ознак нарощування. Також СММ ОБСЄ не повідомляла про якісь суттєві зміни у розміщенні ЗСУ на сході України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну, - Держдепартамент США

"Ми закликаємо Росію обрати шлях дипломатії та деескалації. Росія письмово окреслила свої занепокоєння та пропозиції, і Сполучені Штати також надали Москві письмову відповідь. Ми чітко дали зрозуміти, що є основоположні принципи, які ми зобов’язані підтримувати та захищати, включаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив Карпентер.