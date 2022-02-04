УКР
США в ОБСЄ: Україна має невіддільне право на самооборону, і Сполучені Штати будуть його неухильно підтримувати

США в ОБСЄ: Україна має невіддільне право на самооборону, і Сполучені Штати будуть його неухильно підтримувати

Україна має невіддільне право на самооборону відповідно до Статуту ООН, і Сполучені Штати будуть неухильно його підтримувати.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я нагадую Постійній раді, що Україна має невіддільне право на самооборону, як це відображено у статті 51 Статуту ООН, і Сполучені Штати будуть його неухильно підтримувати", - сказав він.

За словами Карпентера, США завжди готові до дипломатії, але "деякі речі не підлягають обговоренню". "Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією. Ми не послабимо свої зобов’язання щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Ми також не перестанемо висловлювати своє занепокоєння зловживаннями Росією в Криму і не припинимо наші заклики до Росії звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких вона зараз утримує", - зазначив американський посол.

Він додав, що санкції проти Росії, пов’язані з окупацією Криму, залишаться чинними, "доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом". Щодо санкцій, пов'язаних з агресією на сході України, то вони діятимуть, допоки Росія не виконає свої зобов’язання за Мінськими домовленостями.

Карпентер наголосив, що Росія продовжує загрожувати безпеці не лише України, а і Європи загалом - шляхом військової ескалації, неоголошених військових навчань, дедалі ворожішої риторики та фальшивих наративів про те, ніби Україна планує якусь провокацію із застосуванням оборонної допомоги від країн НАТО.

Ці твердження Росії є явною неправдою, наголосив дипломат. Натомість очевидним є те, що Росія розмістила понад 100 тис. військовослужбовців вздовж українського кордону, в тимчасово окупованому Криму та в Білорусі. "Загалом, біля кордонів України перебувають понад 100 тис. російських військовослужбовців, які підтримуються великою кількість літаків, безпрецедентною кількістю боєприпасів для нібито "навчань" та резервними запасами медичного забезпечення, такими як банки крові. Дійсно - все необхідне для того, щоб одна країна напала на іншу", - заявив посол США в ОБСЄ.

При цьому, вказав він, як свідчать супутникові знімки, з боку українських військ не спостерігається жодних ознак нарощування. Також СММ ОБСЄ не повідомляла про якісь суттєві зміни у розміщенні ЗСУ на сході України.

"Ми закликаємо Росію обрати шлях дипломатії та деескалації. Росія письмово окреслила свої занепокоєння та пропозиції, і Сполучені Штати також надали Москві письмову відповідь. Ми чітко дали зрозуміти, що є основоположні принципи, які ми зобов’язані підтримувати та захищати, включаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив Карпентер.

+3
Спасибо Америка!!!!
показати весь коментар
04.02.2022 09:29 Відповісти
+1
показати весь коментар
04.02.2022 09:18 Відповісти
+1
8 років умиротворення Пуйла довели, що повзання перед ним на колінках лише розпалює його апетит. А от отримавши хоча б реальну погрозу получити с диню, мокші стають якимось мягшими і проствітлівшими.
показати весь коментар
04.02.2022 09:22 Відповісти
зєленому поміж роги!)
показати весь коментар
04.02.2022 09:17 Відповісти
8 років умиротворення Пуйла довели, що повзання перед ним на колінках лише розпалює його апетит. А от отримавши хоча б реальну погрозу получити с диню, мокші стають якимось мягшими і проствітлівшими.
показати весь коментар
04.02.2022 09:22 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 09:18 Відповісти
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБЪЯВИТЬ БОЙКОТ РОССИИ !!!
показати весь коментар
04.02.2022 09:19 Відповісти
А що робити з формулою Штанмайєра яку підписало чмо зелене?
показати весь коментар
04.02.2022 09:28 Відповісти
абсолютно ясно,что формулу необходимо затасовать в очело,вопрос лишь - кому из них,либо в очерёдности сего действа..
показати весь коментар
04.02.2022 10:08 Відповісти
Спасибо Америка!!!!
показати весь коментар
04.02.2022 09:29 Відповісти
Україна незалежна країна із своєю армією яка має право як на оборонну так і на наступальну зброю,і не важливо звідки у нас ця зброя буде.Самі виготовимо,купимо чи дістанемо і вигляді допомоги.І ніхто немає права нам це заборонити так як ми діємо в межах міжнародного законодавства.
показати весь коментар
04.02.2022 09:35 Відповісти
Причем США помогают не только словами, но и поставками оружия.
показати весь коментар
04.02.2022 09:38 Відповісти
У янки слово из делом не расходится тем более что они нас только вооружают а не пытаются ввести свои войска как глаголит ***** своему деградировашему народу.
показати весь коментар
04.02.2022 09:56 Відповісти
Важно понимать то, чего не говорит ОБСЕ и весь коллективный запад.
Мощная поддержка Украины Западом происходит исключительно благодаря тому, что

- у граждан Украины есть желание и успехи в выборности власти, нежелания терпеть монополизацию власти
- в Украине активно себя ведет гражданское общество
показати весь коментар
04.02.2022 09:42 Відповісти
Да не очень то из виборностью все хорошо так как в избирательном бюлетне отсуствует графа ,,Против всех,, так что мы должны избирать исключительно из того что нам предложат или игнорировать выборы.Что и сделало большенство 53% избирателей,что привело к власти ЗЕбилов.
показати весь коментар
04.02.2022 10:01 Відповісти
зачем им говорить очевидное?
никто не обязан быть больше патриотом Украины чем граждане УКРАИНЫ.
Это аксиома для КАЖДОЙ страны.
показати весь коментар
04.02.2022 10:39 Відповісти
ОБСЄ- прорашистська контора.,котра ніколи нічого не вирішить для забезпечення миру в Україні а навпаки.В її діяльності є те,що шкодить національним інтересам України і її народу, А тому немає потреби США, щось пояснювати цій промосковській канторі.
показати весь коментар
04.02.2022 10:18 Відповісти
Друг познается в беде.
Спасибо.
показати весь коментар
04.02.2022 10:38 Відповісти
 
 