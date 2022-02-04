УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6642 відвідувача онлайн
Новини
5 048 17

YouTube видалив і заблокував низку каналів "органів ЛДНР" та окупаційних "ЗМІ"

YouTube видалив і заблокував низку каналів "органів ЛДНР" та окупаційних "ЗМІ"

Відеоспільнота Youtube видалила низку каналів окупаційних "ЛДНР", а також їхніх "ЗМІ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на окупаційні ЗМІ.

Так, YouTube заблокував канали "Міністерства інформації" та "Управління Народної міліції ДНР".

Окупанти також повідомляють про блокування каналу "Луганського інформаційного центру", акаунтів "Державної телерадіокомпанії" та "пресслужби управління народної міліції ЛНР".

Журналіст Денис Казанський зазначив: "Здається, боротися зі США в американських соцмережах було не дуже гарною ідеєю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший Незалежний", які потрапили під санкції РНБО

YouTube видалив і заблокував низку каналів органів ЛДНР та окупаційних ЗМІ 01

YouTube видалив і заблокував низку каналів органів ЛДНР та окупаційних ЗМІ 02
YouTube видалив і заблокував низку каналів органів ЛДНР та окупаційних ЗМІ 03
YouTube видалив і заблокував низку каналів органів ЛДНР та окупаційних ЗМІ 04
YouTube видалив і заблокував низку каналів органів ЛДНР та окупаційних ЗМІ 05

Автор: 

YouTube (244) окупація (6860) Донбас (22366) блокування (692)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Соловйова заблокуйте,кацапи там зума посходять ломка почнеться так що один на одного кидатись почнуть)
показати весь коментар
04.02.2022 09:23 Відповісти
+18
Гордона, Шарія... заблокуйте
показати весь коментар
04.02.2022 09:29 Відповісти
+16
Бандерівський Ютуб.
показати весь коментар
04.02.2022 09:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Соловйова заблокуйте,кацапи там зума посходять ломка почнеться так що один на одного кидатись почнуть)
показати весь коментар
04.02.2022 09:23 Відповісти
Бандерівський Ютуб.
показати весь коментар
04.02.2022 09:25 Відповісти
хуже! русофобный бЕндеровский!
мид ордло уже отправил "ноту протеста" Молдове и лично мэру г.Бендер
показати весь коментар
04.02.2022 09:30 Відповісти
Гордона, Шарія... заблокуйте
показати весь коментар
04.02.2022 09:29 Відповісти
Яка сумна новина!
показати весь коментар
04.02.2022 09:32 Відповісти
Давно пора. Они же за диктатуру и противсвободы слова и НАТО а значит против Youtube! Против айфона, Ауди, БМВ, Боинга и всего что из НАТЫ ненависной
показати весь коментар
04.02.2022 09:34 Відповісти
На чебур-нэт переходите вата ... ибо нече буржуйские удобства пользовать...🤣👍🏻
показати весь коментар
04.02.2022 09:36 Відповісти
А чому тільки тепер?
показати весь коментар
04.02.2022 09:37 Відповісти
чому ми не в нато?
в якому році почалась друга світова війна?
чому дорожчає сонячна олія?
показати весь коментар
04.02.2022 09:41 Відповісти
🤔...Тому що сонце взимку мало світить і майже не гріє?
показати весь коментар
04.02.2022 09:52 Відповісти
Ті ,,чому,, можна продовжувати до безкінечності.
Чому Україна заблокувала мокшанські соціальні мережі де українці могли висказувати свої думки зомбірованим мокшанам але не заблокувала пропогандиські телеканали мокшан як на інтернетпросторі так і на теле-радіоканалах які транслюються на Украхну?
показати весь коментар
04.02.2022 10:31 Відповісти
на фейсбуке все наоборот. марик обнаглел
показати весь коментар
04.02.2022 09:40 Відповісти
Є нюанс. У кожного з відео на тих "каналах" по 40-60 переглядів. І половина з них- працівників СБУ
Блокувати ті помийки немає сенсу. Навіть навпаки- за бездарне витрачання грошей російських платників податків "журналістам линири та динири" потрібно нагороди роздавати))
показати весь коментар
04.02.2022 09:43 Відповісти
До сих пор бандеровцы работали плохо.Слишком некреативно. А Президент и Данилов оказались настоящими бандеровцами.
показати весь коментар
04.02.2022 09:44 Відповісти
Шмария еще заблокируйте
показати весь коментар
04.02.2022 09:45 Відповісти
Крупнокалиберный переполох заблочьте лучше
показати весь коментар
04.02.2022 10:26 Відповісти
Мураєва і Шарія тепер треба під санкції і заблокувати!
показати весь коментар
04.02.2022 10:57 Відповісти
 
 