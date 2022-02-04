YouTube видалив і заблокував низку каналів "органів ЛДНР" та окупаційних "ЗМІ"
Відеоспільнота Youtube видалила низку каналів окупаційних "ЛДНР", а також їхніх "ЗМІ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на окупаційні ЗМІ.
Так, YouTube заблокував канали "Міністерства інформації" та "Управління Народної міліції ДНР".
Окупанти також повідомляють про блокування каналу "Луганського інформаційного центру", акаунтів "Державної телерадіокомпанії" та "пресслужби управління народної міліції ЛНР".
Журналіст Денис Казанський зазначив: "Здається, боротися зі США в американських соцмережах було не дуже гарною ідеєю".
+28 Максім ХОЙ #398010
+18 Rino Onix
+16 5 копійок
мид ордло уже отправил "ноту протеста" Молдове и лично мэру г.Бендер
в якому році почалась друга світова війна?
чому дорожчає сонячна олія?
Чому Україна заблокувала мокшанські соціальні мережі де українці могли висказувати свої думки зомбірованим мокшанам але не заблокувала пропогандиські телеканали мокшан як на інтернетпросторі так і на теле-радіоканалах які транслюються на Украхну?
Блокувати ті помийки немає сенсу. Навіть навпаки- за бездарне витрачання грошей російських платників податків "журналістам линири та динири" потрібно нагороди роздавати))