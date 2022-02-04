YouTube видалив і заблокував низку каналів "органів ЛДНР" та окупаційних "ЗМІ"

Відеоспільнота Youtube видалила низку каналів окупаційних "ЛДНР", а також їхніх "ЗМІ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на окупаційні ЗМІ.

Так, YouTube заблокував канали "Міністерства інформації" та "Управління Народної міліції ДНР".

Окупанти також повідомляють про блокування каналу "Луганського інформаційного центру", акаунтів "Державної телерадіокомпанії" та "пресслужби управління народної міліції ЛНР".

Журналіст Денис Казанський зазначив: "Здається, боротися зі США в американських соцмережах було не дуже гарною ідеєю".

