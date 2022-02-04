Квін пояснила, що має зробити Київ перед вступом до НАТО: "Україна на цьому шляху, але ще не в кінцевій точці"

Для вступу в НАТО Україні ще потрібно провести реформи оборонного сектора та сил спецоперацій.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За її словами, приєднання до Євросоюзу, НАТО або інших західних організацій дипломат - процес нелегкий, проте Україна вже пройшла "довгий шлях до членства і має Національну річну програму, за якою працює з НАТО кожного нового року, і яка каже: тут такі спільні тренування та навчання ми проводимо, там таку взаємодію матимемо…".

Нещодавно Україна стала партнером розширених можливостей НАТО, що дозволяє "навіть більшу інтеграцію, із натівськими системами, а також дозволяє проводити більше спільних тренувань та інших взаємодій".

"Також є деякі реформи, які ще чекають, і вони стосуються не тільки оборонного сектора, а також сил Спеціальних операцій та інших секторів. Тому Україна на цьому шляху, але ще не в кінцевій точці", - констатувала вона.

Квін допустила, що українці "можуть бути засмучені через те, що потрібно працювати так важко і так довго". При цьому вона запевнила, що "мета західної інтеграції варта цього".

"Я б тут заохотила Україну продовжити працювати, що приведе її до цієї мети", - додала повірена США у Києві.

Вона також повідомила, що НАТО не має вимог до потенційних членів, що "кожна проблема, яку має країна, повинна бути вирішена". Мова, за її словами, йде про непорушність кордонів. Втім, додала Квін, є традиція про те, що перед приєднанням до Альянсу "подібні речі повинні бути вирішені".

"Тому, звичайно, ми сподіваємося, що розумне вирішення щодо Донбасу буде знайдене, і що криза щодо Донбасу і російська агресія можуть бути вирішені. Щоб Україна могла приєднатися до НАТО без того, щоб мати свого роду конфлікт, що триває", - підсумувала вона.