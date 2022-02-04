"Ні Табачнику 2.0": студенти Києво-Могилянської академії пікетують Кабмін з вимогою відставки Шкарлета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 лютого, студенти Києво-Могилянської академії пікетують Кабінет Міністрів України з вимогою відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Студенти тримають плакати зі своїми вимогами. Вони періодично скандуть "Шкарлет - геть!", "Краща освіта!" Також мітингувальники озвучують в мікрофон свої вимоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії

"Жоден міністр освіти не переживав битви з Могилянкою. Могилянка завжди перемагала. Краща освіта завжди перемагала", - заявили учасники мітингу.



















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

4 лютого Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії.