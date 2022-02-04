На боротьбу з COVID-19 у 2021 витрачено 46,4 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

У 2021 році загальні видатки коштів держбюджету на протидію пандемії COVID-19 становили 46,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Ці кошти використали на:



- оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, а також послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 22,4 млрд грн;

- закупівлю вакцин від COVID-19 – 11,4 млрд грн;

- забезпечення лікарень киснем, діагностичним обладнанням, експрес тестами та витратними матеріалами для тестування – 2,5 млрд грн;

- доплати до зарплат медичним працівникам – 0,5 млрд грн;

- інші заходи у сфері охорони здоров’я – 0,1 млрд грн;

- соціальну підтримку ‒ загалом використано 7,7 млрд грн, із них: на виплати по безробіттю та частковому безробіттю – 2,2 млрд грн; на заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину – 3 млрд грн; на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") – 2,5 млрд грн;

- на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти ‒ 0,9 млрд грн;

- на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень.

