Влада "роздерибанила" ковідний фонд між своїми, понад 55 млрд "розсмокталися дорогою". На митниці та податковій увесь час змінюються "смотрящіє", - Уманський
Влада "роздерибанила" між своїми ковідний фонд, а "Велике будівництво" супроводжується системною корупцією.
Про це повідомив у фейсбуці Ігор Уманський, який раніше займав посаду міністра фінансів, інформує Цензор.НЕТ.
"Два роки тому я, як і багато хто в Україні, повірив! Повірив у вікно можливостей, що тоді відкрилося. Чи не в перше за роки незалежності виникла унікальна можливість, не шукаючи політичних компромісів, провести системні зміни в усіх сферах, навести, нарешті, лад в Країні! Я повірив і почав на своїй ділянці роботи це втілювати. Провів секвестр бюджету – на 130 млрд грн – "порізав" усі (усі, підкреслюю) "хотєлки". Це багатьом не сподобалося! Побігли жалітися та скаржитися. Але я тоді на "винятки" не пішов і не "відновив" жодної "хотєлки", - перераховує Уманський свої заслуги.
"Замість цього створив ковідний фонд на 124 млрд грн. Ба більше – показав хто (!), де і у який спосіб реалізовує схеми на митниці та у податковій на загальну суму 120 млрд грн щороку! І ще у якості міністра передав відповідні матеріали до правоохоронних органів. Саме тоді уся країна дізналася, що воно таке – "скрутки", - продовжує він.
"Що зробила влада? Ковідний фонд, як ми усі знаємо, "роздерибанили" між своїми. Навіть до Верховної Ради потрапило на затвердження не 124, а вже 66 млрд грн. Решта "розсмокталася дорогою". На митниці та у податковій весь цей час лише змінюються "смотрящіє". Чи можливо б це було за міністра Уманського?", - порушує питання Уманський.
"За пів року, дивлячись ЯК використовуються ковідний фонд, я зібрав пресконференцію та розповів, зокрема, про системну корупцію на так званому "великому будівництві", про "Картель" із 6 компаній та розмір відкатів. Мої звинувачення були підтверджені як правоохоронними органами, так і чисельними журналістськими розслідуваннями (не тільки в Україні), а також ТСК Верховної Ради, створеною за моїми заявами. Заперечити по суті владі було нічим. Та й не було кому! Тому вдалися до старого брудного засобу – спробували устами посіпак від влади обмазати лайном мене особисто, аби дискредувати мої слова. Що з цього вийшло – ми усі бачимо", - стверджує він.
"Але бачать це не тільки в Україні! Відповідати на підплінтусні заяви я, ані тоді, ані зараз, не збираюся. Найкраще їм відповіла депутат Європарламенту Віола фон Крамон: "Вони всі там вживають наркотики?", - резюмує Уманський.
ви забули як оте чмо казало трампу що "генпрокурор на 100% мой человек"
там схоже усі на 100% його человек
Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.
https://twitter.com/i/status/1488985024154189833
Лично мне от Витиных проделок - ни жарко, ни холодно: виноват - отвечай. Его трюк с Овощем, когда он открыто агитировал за "дважды несудимого" и в результате взял от того "на лапу" - еще предстоит расследовать. Но пока - НЕКОМУ... Ибо - см.выше...
Кому-то будет смешно до икоты, когда Гена начнёт вываливать "грязное бельё". А то, что это может произойти в обозримом будущем - х.з...
Цьому крадівництву колись буде покладено край?
Потому что если выбрать главу САП (а победитель уже есть. Это детектив НАБУ Александр Клименко), то дела против Команды Зеленського пойдут с такой скоростью что сядут все.
Поэтому и не выбирают. ОПЯТЬ КВОРУМА НЕТ! Ну не могут люди с сентября месяца 2021 года собраться и поднять ручки и "назначить победителя конкурса".
!!!
ЕЩЕ РАЗ - Победитель конкурса УЖЕ ЕСТЬ! Его просто нужно утвердить голосованием. И ВСЕ!
!!!
Теперь расскажите мне про "любовь западных союзников к Зеленскому", ага.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/3138885379659299/ Mark Savchuk
Мож, фактаж у тебя и правильный - понятно, что клоуны пришли грабить страну, и другой цели у них нет и не было.
Мы это и без тебя видим - по ценникам, по коммуналке и по содержимому своих кошельков.
Но ты начал с того, что "2 года назад ПОВЕРИЛ!!!". Т.е. брехать начал сразу.
Ну не может, не может разумный человек верить в то, что клоун низшего пошиба, который потешает публику спадающими штанами и анекдотами "про тещу" - что такой клоун способен управлять весьма сложной страной во время войны.
Не верил ты.
Шел - как весь ваш квартальный кагал - чтоб поиметь, да так, чтоб "внукам хватило".
А потому не пести. Не сумел договориться, под зад получил? - иди на...й, падла квартальная.
Все романтики и спецы были изгнаны. На их место поставлены совсем другие кадры