Влада "роздерибанила" ковідний фонд між своїми, понад 55 млрд "розсмокталися дорогою". На митниці та податковій увесь час змінюються "смотрящіє", - Уманський

Влада "роздерибанила" між своїми ковідний фонд, а "Велике будівництво" супроводжується системною корупцією.

Про це повідомив у фейсбуці Ігор Уманський, який раніше займав посаду міністра фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

"Два роки тому я, як і багато хто в Україні, повірив! Повірив у вікно можливостей, що тоді відкрилося. Чи не в перше за роки незалежності виникла унікальна можливість, не шукаючи політичних компромісів, провести системні зміни в усіх сферах, навести, нарешті, лад в Країні! Я повірив і почав на своїй ділянці роботи це втілювати. Провів секвестр бюджету – на 130 млрд грн – "порізав" усі (усі, підкреслюю) "хотєлки". Це багатьом не сподобалося! Побігли жалітися та скаржитися. Але я тоді на "винятки" не пішов і не "відновив" жодної "хотєлки", - перераховує Уманський свої заслуги.

"Замість цього створив ковідний фонд на 124 млрд грн. Ба більше – показав хто (!), де і у який спосіб реалізовує схеми на митниці та у податковій на загальну суму 120 млрд грн щороку! І ще у якості міністра передав відповідні матеріали до правоохоронних органів. Саме тоді уся країна дізналася, що воно таке – "скрутки", - продовжує він.

"Що зробила влада? Ковідний фонд, як ми усі знаємо, "роздерибанили" між своїми. Навіть до Верховної Ради потрапило на затвердження не 124, а вже 66 млрд грн. Решта "розсмокталася дорогою". На митниці та у податковій весь цей час лише змінюються "смотрящіє". Чи можливо б це було за міністра Уманського?", - порушує питання Уманський.

Читайте також: Україна стоїть перед загрозами, які можуть занурити її в політичний та економічний Армагеддон, - ексміністр фінансів Уманський

"За пів року, дивлячись ЯК використовуються ковідний фонд, я зібрав пресконференцію та розповів, зокрема, про системну корупцію на так званому "великому будівництві", про "Картель" із 6 компаній та розмір відкатів. Мої звинувачення були підтверджені як правоохоронними органами, так і чисельними журналістськими розслідуваннями (не тільки в Україні), а також ТСК Верховної Ради, створеною за моїми заявами. Заперечити по суті владі було нічим. Та й не було кому! Тому вдалися до старого брудного засобу – спробували устами посіпак від влади обмазати лайном мене особисто, аби дискредувати мої слова. Що з цього вийшло – ми усі бачимо", - стверджує він.

"Але бачать це не тільки в Україні! Відповідати на підплінтусні заяви я, ані тоді, ані зараз, не збираюся. Найкраще їм відповіла депутат Європарламенту Віола фон Крамон: "Вони всі там вживають наркотики?", - резюмує Уманський.

Евгений Евтушенко
Дай бог!

Дай бог слепцам глаза вернуть
и спины выпрямить горбатым.
Дай бог быть богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распятым.
Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым - но не красть,
конечно, если так возможно.
Дай бог быть тертым калачом,
не сожранным ничьею шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.
Дай бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.
Дай бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.
Дай бог лжецам замкнуть уста,
глас божий слыша в детском крике.
Дай бог живым узреть Христа,
пусть не в мужском, так в женском лике.
Не крест - бескрестье мы несем,
а как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться во всем,
Дай бог ну хоть немного Бога!
Дай бог всего, всего, всего
и сразу всем - чтоб не обидно…
Дай бог всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.
04.02.2022 10:00 Відповісти
+10
Щє 28 мільярдів гривень військового збору за 2021р десь зникли у чорну діру.
04.02.2022 10:01 Відповісти
+10
У останній приїзд в Україну зі США цей Євтушенко агітував боротись з НАЦІОНАЛЮГАМИ.Саме так і сказав-НАЦІОНАЛЮГАМИ.Російська "демократія" закінчується на українському "питанні".
04.02.2022 10:07 Відповісти
У останній приїзд в Україну зі США цей Євтушенко агітував боротись з НАЦІОНАЛЮГАМИ.Саме так і сказав-НАЦІОНАЛЮГАМИ.Російська "демократія" закінчується на українському "питанні".
04.02.2022 10:07 Відповісти
Лошара, Е Евтушенко - поэт
04.02.2022 10:25 Відповісти
лошара-це ти!!!! Останні роки життя поет Є.Євтушенко жив в США!
показати весь коментар
Жил в США, и че?
показати весь коментар
че, че? а ниче!! "У останній приїзд в Україну зі США цей Євтушенко агітував боротись з НАЦІОНАЛЮГАМИ.Саме так і сказав-НАЦІОНАЛЮГАМИ.Російська "демократія" закінчується на українському "питанні". якщо ти з цим не згоден, то ти теж - ЛОШАРА
Евгений Евтушенко
Бабий Яр

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.Мне кажется сейчас -
я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне - следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус -
это я.
Мещанство -
мой доносчик и судья.
Я за решеткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный,
оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется -
я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
«Бей жидов, спасай Россию!»-
насилует лабазник мать мою.
О, русский мой народ! -
Я знаю -
ты
По сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло,
что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется -
я - это Анна Франк,
прозрачная,
как веточка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо,
чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
обонять!
Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много -
это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся - это гулы
самой весны -
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет - это ледоход…
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я -
каждый здесь расстрелянный старик.
Я -
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому -
я настоящий русский!
1961 г.
Правильно сказал.
показати весь коментар
04.02.2022 13:14 Відповісти
Щє 28 мільярдів гривень військового збору за 2021р десь зникли у чорну діру.
показати весь коментар
04.02.2022 10:01 Відповісти
а до того часу є інформація про їх використання?
показати весь коментар
04.02.2022 10:04 Відповісти
І до мишей не було питань, що стратегічний запас зерна з'їли...
показати весь коментар
04.02.2022 19:30 Відповісти
Порошенко, уймись, хватит воровать...😀
показати весь коментар
04.02.2022 10:03 Відповісти
Не розікрали,а рятували асфальт від ковіду.
показати весь коментар
04.02.2022 10:04 Відповісти
Після цих заяв Уманського, ДБР має відкрити впровадження, як воно робить по відношенню до опозиції.
показати весь коментар
04.02.2022 10:07 Відповісти
Хто ж те впровадження відкриє?
ви забули як оте чмо казало трампу що "генпрокурор на 100% мой человек"
там схоже усі на 100% його человек
показати весь коментар
04.02.2022 10:25 Відповісти
солома


Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.

https://twitter.com/i/status/1488985024154189833

показати весь коментар
04.02.2022 10:09 Відповісти
Генадій Москаль - старий маразматик! Він ще не таке може "викрити"!
показати весь коментар
04.02.2022 10:57 Відповісти
Пока до "госпереворота 1 декабря" он не додумался...
показати весь коментар
04.02.2022 11:12 Відповісти
Не дай Бог попасть вам в руки Москаля. Он хоть и старый, но бульдожьей хватки ещё долго не потеряет. И на зелень сраную у него тоже докУменты найдутся. У него даже на Юща есть компромат по банкротству тем банка "Украина", но он их пока держит, потому что НЕКОМУ заниматься ими - круговая порука.
показати весь коментар
04.02.2022 11:48 Відповісти
ну да, ну да... Лично Вам докУменты "демонстрировал", чтоб Вы "слили" - в СМИ... .
показати весь коментар
04.02.2022 12:21 Відповісти
А что это вы так занервничали? Причастны, пани Вера?
Лично мне от Витиных проделок - ни жарко, ни холодно: виноват - отвечай. Его трюк с Овощем, когда он открыто агитировал за "дважды несудимого" и в результате взял от того "на лапу" - еще предстоит расследовать. Но пока - НЕКОМУ... Ибо - см.выше...
показати весь коментар
04.02.2022 13:42 Відповісти
нервничать? Бог с Вами! Я с Вами соглашаюсь на 100%. что Витя Ю реанимировал Витю Я. еще и т.н. "универсал" с ним подписывал... и только Юля сказала свое ФЕ ... И банк "Украина" пал, когда Витя Ю возглавлял Нацбанк... У меня хорошая память... Я о том, что Москаль -"ЭкспЭрт" несет такую пургу, что просто мерзко...
показати весь коментар
04.02.2022 14:05 Відповісти
Такие люди, как Москаль, нужны Украине. "На то и щука в речке, чтобы карась не дремал"(с).
Кому-то будет смешно до икоты, когда Гена начнёт вываливать "грязное бельё". А то, что это может произойти в обозримом будущем - х.з...
показати весь коментар
04.02.2022 14:13 Відповісти
І що?
Цьому крадівництву колись буде покладено край?
показати весь коментар
04.02.2022 10:16 Відповісти
Вони мовчання народу зараховують в "какая разица?"
показати весь коментар
04.02.2022 10:20 Відповісти
Открыл Омерику ВНЕЗАПНО

показати весь коментар
04.02.2022 10:20 Відповісти
На зміну донецьким, потім - вінницьким, прийшов клан - криворізький
показати весь коментар
04.02.2022 10:20 Відповісти
Криворізький? А яке відношення Зеля з подільниками має до Кривого рогу? Те що народилися там? Вони сформувалися у Москві на підспівках у Маслякова та Кремля. І потім цю гидоту принесли в Київ. ІМХО
показати весь коментар
04.02.2022 10:25 Відповісти
а на производство ракет ПВО денег и сейчас не выделяют твари, министр обороны Канады приехала обсудить что выделить Украине, а говорили о далнебойных шведских гранатомётах Карл Густав о миномётах с боеприпасами, но после того как Резников её даже не встретил в аэропорту а встречал зам, мадам министр не разделила такого уважения, это уже косяк Резникова и Залужного
показати весь коментар
04.02.2022 10:20 Відповісти
Просто все ушли в лес

показати весь коментар
04.02.2022 10:21 Відповісти
**
Потому что если выбрать главу САП (а победитель уже есть. Это детектив НАБУ Александр Клименко), то дела против Команды Зеленського пойдут с такой скоростью что сядут все.

Поэтому и не выбирают. ОПЯТЬ КВОРУМА НЕТ! Ну не могут люди с сентября месяца 2021 года собраться и поднять ручки и "назначить победителя конкурса".
!!!
ЕЩЕ РАЗ - Победитель конкурса УЖЕ ЕСТЬ! Его просто нужно утвердить голосованием. И ВСЕ!
!!!
Теперь расскажите мне про "любовь западных союзников к Зеленскому", ага.

https://www.facebook.com/100006136038244/posts/3138885379659299/ Mark Savchuk
показати весь коментар
04.02.2022 10:21 Відповісти
А вот не верю тебе, родимый.

Мож, фактаж у тебя и правильный - понятно, что клоуны пришли грабить страну, и другой цели у них нет и не было.
Мы это и без тебя видим - по ценникам, по коммуналке и по содержимому своих кошельков.

Но ты начал с того, что "2 года назад ПОВЕРИЛ!!!". Т.е. брехать начал сразу.

Ну не может, не может разумный человек верить в то, что клоун низшего пошиба, который потешает публику спадающими штанами и анекдотами "про тещу" - что такой клоун способен управлять весьма сложной страной во время войны.

Не верил ты.
Шел - как весь ваш квартальный кагал - чтоб поиметь, да так, чтоб "внукам хватило".

А потому не пести. Не сумел договориться, под зад получил? - иди на...й, падла квартальная.
показати весь коментар
04.02.2022 10:21 Відповісти
100%! Я уверен, что в начале 2019 г. ни один нормальный человек в трезвом уме, который дружит с интернетом, не голосовал за Гнусавого. Другое дело,что специалисты думали,что при нем тоже иожно работать и что-то сделать для страны. Но они ошибались, к власти пришла уголовная банда, в которой "любят" только "своих" и ненавидят "чужих", отношение к людям у них соответствующее, а понятие страна, Родина, нация, народ, для них вообще непонятное, из другой "галактики".
показати весь коментар
04.02.2022 11:13 Відповісти
ну правильно, а вы, лохи, платите космическую коммуналку по необоснованным тарифам, покупайте продукты дороже чем в сша и европе, покупайте подсолнечное масло собственного изготовления по 45грн в то время как в Нью-Йорке эта же бутылка стоит 1$
показати весь коментар
04.02.2022 10:24 Відповісти
А на эти деньги можно было купить примерно 6 истребителей F-16
показати весь коментар
04.02.2022 10:26 Відповісти
Обиженка

показати весь коментар
04.02.2022 10:35 Відповісти
Ага, зеленский не виноват
показати весь коментар
04.02.2022 11:04 Відповісти
нужна смертная казнь для чиновников вісоких рангов, смертная казнь чиновнику и членам их семей (совершеннолетним) ибо члені семьи, как показівает статистика, в 95% случаев действуют в сговоре с чиновником, след ОПГ. (мамі, папі, братья, сестры, бабушки, дедушки - резко становятся успешными бизнесмэнами, богатыми , при этом работая чуть ли не уборщицами всю трудовую жизнь) СМЕРТНАЯ КАЗНЬ поправит ситуацию! ДАЕШЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ЧИНОВНИКУ!!!!
показати весь коментар
04.02.2022 10:41 Відповісти
Вы фсе врёти! Это новые лица, не бывшие при власти и не запятнанные коррупцией.
показати весь коментар
04.02.2022 10:42 Відповісти
Тому єдиний вихід для зекаманди, щоб не сісти - це війна, щоб про них забули
показати весь коментар
04.02.2022 10:58 Відповісти
Є така професія синку-Батьківщину захищати! ... "Є такі професії,синку-Батьківщину розкрадати!" Які батьки,такі і дітки.
показати весь коментар
04.02.2022 10:59 Відповісти
еще один обиженный "викривач".... Меньше пить надо..., чтобы "белочки и чертики" не посещали...
показати весь коментар
04.02.2022 11:15 Відповісти
Я уверен, что в начале 2019 г. ни один нормальный человек в трезвом уме, который дружит с интернетом, не голосовал за Гнусавого. Другое дело,что специалисты думали,что при нем тоже иожно работать и что-то сделать для страны. Но они ошибались, к власти пришла уголовная банда, в которой "любят" только "своих" и ненавидят "чужих", отношение к людям у них соответствующее, а понятие страна, Родина, нация, народ, для них вообще непонятное, из другой "галактики".
показати весь коментар
04.02.2022 11:25 Відповісти
А кто конкретно кинул Уманского? Почему Уманский не называет фамилии? Судя по словам Уманского ,он чуть ли не святой.А может ли быть такое вообще,если речь идет о государственной политической должности,в украинских реалиях представление, что какой-то чиновник чуть ли не святой ,вызывает смех! Украинский чиновник ассоциируется с коррупцией,воровством,лживостю,двуличием,цинизмом,бездарностью. Уманский ,наверное исключение! Дай Бог!
показати весь коментар
04.02.2022 11:34 Відповісти
Никто его не кидал. Он как бы из другого муравейника. Насколько я помню из команды Тимошенко. Взяли его на должность на волне послевыборного романтизма, когда Зеленский еще не вышел из образа Голобородька. Потом как обычно победил дракон.

Все романтики и спецы были изгнаны. На их место поставлены совсем другие кадры
показати весь коментар
04.02.2022 11:58 Відповісти
Нет бы оставить смотрящих Уманского... Нелюди

показати весь коментар
04.02.2022 11:49 Відповісти
Найсмішніше і найстрашніше, якщо Єрмак з друзями крадуть у нас ці гроші і виводять їх в Росію...
показати весь коментар
04.02.2022 11:56 Відповісти
недавно попался аудит ковидного фонда, так там нарушений на миллиарды гривен. но главная статья растрат по дорожному фонду. Не зря МВФ именно этот сектор хотели проверить
показати весь коментар
04.02.2022 12:11 Відповісти
еще один "прозревший" зелибоб выставляет свой ценник на будущие выборы
показати весь коментар
04.02.2022 15:06 Відповісти
 
 