Влада "роздерибанила" ковідний фонд між своїми, понад 55 млрд "розсмокталися дорогою". На митниці та податковій увесь час змінюються "смотрящіє", - Уманський

Влада "роздерибанила" між своїми ковідний фонд, а "Велике будівництво" супроводжується системною корупцією.

Про це повідомив у фейсбуці Ігор Уманський, який раніше займав посаду міністра фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

"Два роки тому я, як і багато хто в Україні, повірив! Повірив у вікно можливостей, що тоді відкрилося. Чи не в перше за роки незалежності виникла унікальна можливість, не шукаючи політичних компромісів, провести системні зміни в усіх сферах, навести, нарешті, лад в Країні! Я повірив і почав на своїй ділянці роботи це втілювати. Провів секвестр бюджету – на 130 млрд грн – "порізав" усі (усі, підкреслюю) "хотєлки". Це багатьом не сподобалося! Побігли жалітися та скаржитися. Але я тоді на "винятки" не пішов і не "відновив" жодної "хотєлки", - перераховує Уманський свої заслуги.

"Замість цього створив ковідний фонд на 124 млрд грн. Ба більше – показав хто (!), де і у який спосіб реалізовує схеми на митниці та у податковій на загальну суму 120 млрд грн щороку! І ще у якості міністра передав відповідні матеріали до правоохоронних органів. Саме тоді уся країна дізналася, що воно таке – "скрутки", - продовжує він.

"Що зробила влада? Ковідний фонд, як ми усі знаємо, "роздерибанили" між своїми. Навіть до Верховної Ради потрапило на затвердження не 124, а вже 66 млрд грн. Решта "розсмокталася дорогою". На митниці та у податковій весь цей час лише змінюються "смотрящіє". Чи можливо б це було за міністра Уманського?", - порушує питання Уманський.

"За пів року, дивлячись ЯК використовуються ковідний фонд, я зібрав пресконференцію та розповів, зокрема, про системну корупцію на так званому "великому будівництві", про "Картель" із 6 компаній та розмір відкатів. Мої звинувачення були підтверджені як правоохоронними органами, так і чисельними журналістськими розслідуваннями (не тільки в Україні), а також ТСК Верховної Ради, створеною за моїми заявами. Заперечити по суті владі було нічим. Та й не було кому! Тому вдалися до старого брудного засобу – спробували устами посіпак від влади обмазати лайном мене особисто, аби дискредувати мої слова. Що з цього вийшло – ми усі бачимо", - стверджує він.

"Але бачать це не тільки в Україні! Відповідати на підплінтусні заяви я, ані тоді, ані зараз, не збираюся. Найкраще їм відповіла депутат Європарламенту Віола фон Крамон: "Вони всі там вживають наркотики?", - резюмує Уманський.



