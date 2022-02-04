Зеленський тестувався на COVID-19 перед зустріччю з Ердоганом, отримав негативний тест, - Никифоров
Президент України Володимир Зеленський тестувався на коронавірус перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і отримав негативний результат.
Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Перед міжнародними переговорами їхні учасники як з однієї, так і з іншої сторони роблять тести на COVID. Відповідно Володимир Зеленський тестувався вчора і на зустріч з Ердоганом йшов вже з негативним результатом", - пояснив він.
Раніше повідомлялось, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19.
За даними джерел "УП", заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі, яка мала місце 26 січня. Прессекретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на COVID-19 кілька днів тому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Да ! Реакция Вассермана....
блин...без поводыря оно ж такое навытворяет...