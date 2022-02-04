УКР
Зеленський тестувався на COVID-19 перед зустріччю з Ердоганом, отримав негативний тест, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський тестувався на коронавірус перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і отримав негативний результат.

Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Перед міжнародними переговорами їхні учасники як з однієї, так і з іншої сторони роблять тести на COVID. Відповідно Володимир Зеленський тестувався вчора і на зустріч з Ердоганом йшов вже з негативним результатом", - пояснив він.

Раніше повідомлялось, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19.

За даними джерел "УП", заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі, яка мала місце 26 січня. Прессекретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на COVID-19 кілька днів тому.

Також читайте: Наступного тижня Макрон відвідає РФ та Україну, - Bloomberg

Зеленський Володимир (25515) Єрмак Андрій (1426) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Сергій Никифоров (163)
Той же результат дав тест на IQ
А "тест" проходив знову у отого пєтушари Пальчевського?
А "тест" проходив знову у отого пєтушари Пальчевського?
Той же результат дав тест на IQ
Він таке слово як IQ не знає. В кварталі вимір в АЙ КУ.😂😂
Тююю! Та навіть при тестуванні на "УМ" в нього тест видасть негативний результат. Теж мені новина😂😂
а как стул
А коксу нюхнув для хоробрості цей шкет?
🤢🤡Наверно ,как Брежнев и путлер ср… в секретный чемоданчик
Єрмак просто "пішов тихонько в ліс"
Зачем нам это знать ?
Яка цiкава новина.
- Вова, у тебя есть хоть что-то положительное ?
- Да ! Реакция Вассермана....
причем делал этот тест тот вассерман,который дедушка-девственник
Зараза до зарази не чіпляється . .
а на содержание наркоты?
святоє не трожь!
У нього и на IQ негативний тест
Соответствено положительный на ИИ (интеллектуальную инвалидность).
так шо...дерьмак выпал из объятий преЗЕ на несколько дней???
блин...без поводыря оно ж такое навытворяет...
А покакать не забыл?
Зачем нам такая информация. Вы бы еще опубликовали анализы кала и мочи зеленского, хотя мочи и надо, чтоб узнать причину зашквара в его выступлениях)))))
Как здорово что наркозависимость не передается воздушно капельным путем. А то бы бедный Эрдоган....
А справка од нарколога?!
А на IQ тест здавал? Судя по происходящему там тоже негативный результат стоит ожидать
Правильно сделал, нормальная процедура.
