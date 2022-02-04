У київських школах почали навчати, як діяти під час надзвичайної ситуації, - КМДА

Уже 1,5 тижня тривають тематичні навчання із педагогічними колективами та батьками у школах. Їх проводить спеціальний навчально-методичний центр, що створений Держслужбою України з надзвичайних ситуацій та муніципалітетом Києва.

Про це під час доповіді на засіданні Київської міської ради повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає Цензор.НЕТ.

"Розробляються інструкції для різних типів закладів та установ, як діяти, враховуючи специфіку. Ідеться про медичні заклади, школи та дитячі садки, заклади соціального захисту тощо. На кожному з цих об’єктів повинні бути відповідальні особи, які забезпечать виконання інструкцій, забезпечать правильні оповіщення та евакуацію людей", – сказав Петро Пантелеєв.

Також він поінформував, що у Києві вдосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. Минулого року розроблено і запроєктовано нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво виділено з бюджету майже 11 млн грн.

"Я переконаний, що виконання цих та інших завдань неможливе, якщо наші зусилля і дії не будуть скоординовані, не буде взаємодії та співпраці. Зараз ми повинні без вагань віддати перевагу інтересам національної безпеки перед усіма іншими інтересами. Лише за таких умов ми впораємося", – зазначив заступник голови КМДА.