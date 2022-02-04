УКР
Новини
У Брюсселі започаткували новий діалог з безпеки Україна-ЄС-НАТО: агресія РФ продовжує об'єднувати наших партнерів, - посол Ченцов

У Брюсселі відбулася перша зустріч у новому форматі, яка об’єднала представників ЄС, НАТО та України для результативного пошуку виходу з безпекової кризи, що спричинена військовим нарощуванням РФ вздовж кордонів України та на її тимчасово окупованих територіях.

Про це сьогодні повідомив представник України при ЄС Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні започаткований новий формат для обговорення безпекових питань: Україна-ЄС-НАТО. Зовнішні загрози продовжують об’єднувати міжнародних партнерів України, які готові й надалі зміцнювати інституційні спроможності України для ефективної протидії викликам у безпековій сфері та агресії РФ", – повідомив український дипломат.

а проти кротів, мадяр та хорватів збираєтесь щось робити?
04.02.2022 10:28 Відповісти
хорваия не враг,народ хорватии с нами,а президент -это не народ.Если бы наши президенты-********** были пожестче с врагами нации,то у нас не было бы врагов,а одни сторонники.А так наши ********** думают только о том как ограбить страну,а не защитить.
04.02.2022 11:15 Відповісти
во всей этой ситуации удивляет слепота или злой умысел всех лидеров европы и америки. все упорно не замечают китай. а китай занял выжиддательную позицию, согласно доктрине ведения войны Лао Дзы. Китай стравливает рашу с америкой и европой используя украину,а сам выжидает,когда истощатся эти регионы,а потом следуя примеру путина, оторвет пол параши,до урала,себе,а остальную часть параши отдаст на растерзание штатам и европе. Но при этом украина--шахматная доска,на которой все будет происходить. и украине непоздоровится. Это моя субъективная точка зрения. Китаю нужно перекрывать все рынки европы и америки. тут они зарабатывают весь капитал,а не в африке и параше. А сейчас китай на стороне параши и помогает ей .Весь мир на гране всемирной войны и глобального передела.Украину нужно вооружать ядерным оружием,а не рогатками.все договора про ограничения и запреты выброшены в унитаз. В европе многоликой,разношерстной и разноголосой нет и не будет никогда единного мнения.Это не монолит, это даже не муравейник,а скорее общежитие беженцев или психдиспацер.Лебедь Рак иЩука. Вот и вся проблема.Плюс страх и жадность.
04.02.2022 11:32 Відповісти
Вы сначала разберитесь с вашими мадьярами епаными. Пока они все будут блокировать,все диалоги бесполезны.
04.02.2022 12:29 Відповісти
 
 