У Брюсселі започаткували новий діалог з безпеки Україна-ЄС-НАТО: агресія РФ продовжує об'єднувати наших партнерів, - посол Ченцов

У Брюсселі відбулася перша зустріч у новому форматі, яка об’єднала представників ЄС, НАТО та України для результативного пошуку виходу з безпекової кризи, що спричинена військовим нарощуванням РФ вздовж кордонів України та на її тимчасово окупованих територіях.

Про це сьогодні повідомив представник України при ЄС Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні започаткований новий формат для обговорення безпекових питань: Україна-ЄС-НАТО. Зовнішні загрози продовжують об’єднувати міжнародних партнерів України, які готові й надалі зміцнювати інституційні спроможності України для ефективної протидії викликам у безпековій сфері та агресії РФ", – повідомив український дипломат.

