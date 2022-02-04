Уряд Естонії склав карту готовності на випадок вторгнення Росії в Україну

Уряд Естонії на засіданні в четвер обговорив готовність країни до того, щоб упоратися з наслідками ескалації військових дій Росії в Україні та визначив завдання забезпечення повного комплексу національної оборони.

Про це повідомила пресслужба уряду країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прямої військової загрози Естонії немає, але кожна людина та організація мають бути готові до наслідків розширення бойових дій в Україні. Зосередження російських сил на кордонах України та агресивна поведінка щодо безпеки всієї Європи змушує нас ґрунтовно готуватися до кризи, що супроводжує посилення військової активності", – заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Прем'єр наголосила, що крім союзницьких відносин основою безпеки Естонії є самостійна обороноздатність та всебічна національна оборона.

"Як суспільство ми повинні бути готові до потоку військових біженців, глибокої енергетичної кризи, кібератак, а також до ширших економічних і соціальних наслідків. Уряд має план щодо підвищення готовності країни і боротьби з такими ситуаціями", - сказала Каллас.

Так, міністерство закордонних справ бачить своїм головним завданням у сфері гарантування безпеки тісне спілкування з союзниками, готовність підтримувати громадян Естонії в Україні та активно працювати у міжнародних організаціях.

Для реалізації цілей у галузі військової національної оборони уряд додатково виділяє 380 млн євро, попереду напружений період навчань як на суші і в повітрі, так і на морі.

Головним завданням місцевих органів влади має стати забезпечення у кризових ситуаціях основних послуг і засобів для існування людей на місцях. Міністерству економіки та комунікацій доручено запобігання та усунення збоїв у безперервності послуг і наслідків кризи для економіки країни. Підвищена увага має бути приділена кібербезпеці, вважає уряд.