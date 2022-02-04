УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6212 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 777 1

Уряд Естонії склав карту готовності на випадок вторгнення Росії в Україну

Уряд Естонії склав карту готовності на випадок вторгнення Росії в Україну

Уряд Естонії на засіданні в четвер обговорив готовність країни до того, щоб упоратися з наслідками ескалації військових дій Росії в Україні та визначив завдання забезпечення повного комплексу національної оборони.

Про це повідомила пресслужба уряду країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прямої військової загрози Естонії немає, але кожна людина та організація мають бути готові до наслідків розширення бойових дій в Україні. Зосередження російських сил на кордонах України та агресивна поведінка щодо безпеки всієї Європи змушує нас ґрунтовно готуватися до кризи, що супроводжує посилення військової активності", – заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Прем'єр наголосила, що крім союзницьких відносин основою безпеки Естонії є самостійна обороноздатність та всебічна національна оборона.

"Як суспільство ми повинні бути готові до потоку військових біженців, глибокої енергетичної кризи, кібератак, а також до ширших економічних і соціальних наслідків. Уряд має план щодо підвищення готовності країни і боротьби з такими ситуаціями", - сказала Каллас.

Так, міністерство закордонних справ бачить своїм головним завданням у сфері гарантування безпеки тісне спілкування з союзниками, готовність підтримувати громадян Естонії в Україні та активно працювати у міжнародних організаціях.

Для реалізації цілей у галузі військової національної оборони уряд додатково виділяє 380 млн євро, попереду напружений період навчань як на суші і в повітрі, так і на морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія застосовує до Заходу стару радянську тактику, - прем’єрка Естонії Каллас

Головним завданням місцевих органів влади має стати забезпечення у кризових ситуаціях основних послуг і засобів для існування людей на місцях. Міністерству економіки та комунікацій доручено запобігання та усунення збоїв у безперервності послуг і наслідків кризи для економіки країни. Підвищена увага має бути приділена кібербезпеці, вважає уряд.

Автор: 

армія рф (18761) вторгнення (381) росія (67841) Естонія (1714) Каллас Кая (348)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці естонці! Краще пЄрЄбдЄть! Від руSSо-фашистів марно чекати якогось милосердя! Вони накопичували ненависть до цивілізованих країн з моменту розвалу СРСР і будуть жорстко мститися. Готовий- значить озброєний.
показати весь коментар
04.02.2022 10:37 Відповісти
 
 