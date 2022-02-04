Кулеба на каналі Коломойського заявив про "втому України від партнерів". Невже ОП змусив міністра розганяти антизахідний наратив? - Шабунін

Телеканал 1+1 просуває антизахідні наративи в ефірі.

Про це у Telegram повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

На питання ведучої Мосейчук про "втому" від уваги Заходу, Кулеба відповів: "Ви зараз створили тектонічний зсув у свідомості українців. Тому що до вашої фрази я постійно чув лише одне – про втому іноземних партнерів від України. Нарешті хтось почав говорити про втому України від партнерів!".

"Розмова йшла про втому від уваги західних партнерів на тлі їх постійних попереджень про напад Росії! На тлі втоми Коломойського і української влади від західних партнерів вчора прибув сьомий літак з військовою допомогою від США", - наголосив Шабунін.

Глава ЦПК нагадав, що з 22 січня США відправили вже 600 тонн амуніції. Так само постачання такої необхідної Україні протитанкової зброї почала Британія та інші західні партнери.

"Від уваги яких Коломойський і Зеленський відчувають втому", - зазначив Шабунін.

За словами глави ЦПК, Коломойський переконаний, що Європейський союз й НАТО ніколи не візьмуть Україну до свого складу: "Немає користі у витраті часу на пусті розмови. Тоді як Росія залюбки візьме нас у новий Варшавський договір". Олігарх стверджує, що Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб ослабити свого геополітичного суперника: "Війна проти Росії. До останнього українця".

"Пане міністре, може ви просто помилилися в тій цитаті? Вся ваша попередня діяльність доводить, що це була обмовка. Ну, обмовились - з усіма буває. Було би мудро про це сказати. Ви і без мене знаєте, що ваші слова побачать в усіх столицях наших західних партнерів (увагою яких так втомлений Коломойський). Чи це була не помилка? І ОП змусило вас допомагати підсанкційному олігарху розганяти антизахідний наратив в час, коли допомога партнерів є критично необхідною?" - підсумував Шабунін.

