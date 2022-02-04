УКР
Кулеба на каналі Коломойського заявив про "втому України від партнерів". Невже ОП змусив міністра розганяти антизахідний наратив? - Шабунін

Телеканал 1+1 просуває антизахідні наративи в ефірі.

Про це у Telegram повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

На питання ведучої Мосейчук про "втому" від уваги Заходу, Кулеба відповів: "Ви зараз створили тектонічний зсув у свідомості українців. Тому що до вашої фрази я постійно чув лише одне – про втому іноземних партнерів від України. Нарешті хтось почав говорити про втому України від партнерів!".

"Розмова йшла про втому від уваги західних партнерів на тлі їх постійних попереджень про напад Росії! На тлі втоми Коломойського і української влади від західних партнерів вчора прибув сьомий літак з військовою допомогою від США", - наголосив Шабунін.

Також читайте: Антикорупційний суд засудив за хабар екссуддів Білика і Новака до 7 і 7,5 років в'язниці з конфіскацією майна, - Шабунін. ФОТОрепортаж

Глава ЦПК нагадав, що з 22 січня США відправили вже 600 тонн амуніції. Так само постачання такої необхідної Україні протитанкової зброї почала Британія та інші західні партнери.

"Від уваги яких Коломойський і Зеленський відчувають втому", - зазначив Шабунін.

За словами глави ЦПК, Коломойський переконаний, що Європейський союз й НАТО ніколи не візьмуть Україну до свого складу: "Немає користі у витраті часу на пусті розмови. Тоді як Росія залюбки візьме нас у новий Варшавський договір". Олігарх стверджує, що Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб ослабити свого геополітичного суперника: "Війна проти Росії. До останнього українця".

"Пане міністре, може ви просто помилилися в тій цитаті? Вся ваша попередня діяльність доводить, що це була обмовка. Ну, обмовились - з усіма буває. Було би мудро про це сказати. Ви і без мене знаєте, що ваші слова побачать в усіх столицях наших західних партнерів (увагою яких так втомлений Коломойський). Чи це була не помилка? І ОП змусило вас допомагати підсанкційному олігарху розганяти антизахідний наратив в час, коли допомога партнерів є критично необхідною?" - підсумував Шабунін.

Читайте: Заблокувавши призначення переможця конкурсу головою САП, Зеленський "плюнув під ноги американцям і в обличчя українцям", - Шабунін

Автор: 

Шабунін Віталій (612) Кулеба Дмитро (3606)
Топ коментарі
+70
Є втома українців від Коломойського , його іграшки -клоуна , та кодли ФСБ-шників на керівних посадах .
04.02.2022 10:45 Відповісти
+54
Якщо Кулеба втомився, то хай складає повноваження. З дибілом поведешся в дибіла наберешся.
04.02.2022 10:45 Відповісти
+42
Вот же сссуки! -- не дают бубочке расслабиться, на югах с семейством оттянуться.
А тут еще этот лезет --
04.02.2022 10:44 Відповісти
Твари
04.02.2022 12:09 Відповісти
Как устал украинский народ от этой власти, слуг Коломойского
04.02.2022 12:30 Відповісти
Неужели и этот продался этой воровской власти?
04.02.2022 12:34 Відповісти
Да, при чем давно уже.
04.02.2022 15:31 Відповісти
Видимо за спиной Украины эта банда во главе с Коломойским договорилась пинать страну в сторону путлеровской мрази. Т.к. эту мерзоту никуда не пускают в мире, он гадит все время с помощью зеленых мерзавцев, продавшихся врагу.
04.02.2022 12:41 Відповісти
"Стыдоба!" Джавелины и Стингеры Беня и Зеля хоть не продали еще?
04.02.2022 14:10 Відповісти
Антизападный нарратив слышен от Зеленского всё время еще со времен квн.
04.02.2022 14:12 Відповісти


Сдаемсу?
04.02.2022 14:13 Відповісти
