"Вже 2 засідання Київради задля "Союзу меча та орала". Може почнемо питання Києва нарешті вирішувати?" - "слуга народу" Маріковський

"Вже 2 засідання Київради задля "Союзу меча та орала". Може почнемо питання Києва нарешті вирішувати?" - "слуга народу" Маріковський

Упродовж двох засідань Київради міська влада вирішує питання власного піару.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "Слуги народу", заступник голови Комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді Олександр Маріковський, передає Цензор.НЕТ.

"Учора у мене вийшов трохи схвильований, трохи сумбурний, трохи перегнутий, але дуже щирий спіч. Цей спіч до Київської міської ради і особисто до Віталія Кличка. Ми з командою "Слуга Народу" були на засіданні, де ми представляли інтереси, на мій погляд, меншості киян. У нас тут невеличка, але дуже бойова фракція "Слуга Народу - Команда Зеленського у Києві. Ми представляли меншість киян, яких насправді хвилює інфраструктура міста, розвиток доріг і мостів в місті, метро і автобусів, парковок, екології, інвестицій і так далі", - пише він. 

"Тому що я не розумію, чому якщо виборців "УДАР" у Київраді, "УДАР Віталія Кличка" та їх політичних партнерів "Європейська Солідарність - Київ" хвилюють усі важливі питання НАШОГО РІДНОГО МІСТА КИЇВ, чому ми тоді дозволяємо їм вирішувати питання ПОЛІТИЧНОГО ПІАРУ за наші з вами київські бабки, сплачені нами – киянами до місцевого бюджету Києва? Бо інакше я не зрозумію, навіщо проводити вже 2 засідання Київради задля "Союза меча та орала" створеного Віталієм Володимировичем та Петром Олексійовичем? Може почнемо питання Києва нарешті вирішувати?", - порушує питання він.

"(А телеграм-канал Джокер таки некрасиво поводиться. Віталій Кличко відповідав мені на запитання дуже красиво та інтелігентно. Коли він сказав про "відходи", просто загубилася думка. Таке буває. У мене також таке буває. Але коли ви - мер, міряєтесь крутизною зі звичайним киянином із Виноградаря і при цьому ви не провели ще Метро до Виноградаря, то думка іноді втрачається, бо не знаєш що на це відповісти.) Вам треба зосередитися на проблемах не моїх…Ви маєте зосередитися на проблемах Києва та киян", - резюмує Маріковський.

Читайте також: "Слуги народу" заявляють, що Київрада пробила дно через підтримку Порошенка

Вже 2 засідання Київради задля Союзу меча та орала. Може почнемо питання Києва нарешті вирішувати? - слуга народу Маріковський 01

Київрада (811) Кличко Віталій (3560) УДАР (93) Маріковський Олександр (18)
СН ПНХ!!!

Уж не слугам Коломойского рассказывать про популизм и пиар.
Хтось призвища ціх покидьків запом'ятає ? Маріковський, певно думає що за ним ніхто ганятися не буде.
"Вчера у меня получился немного взволнованный, немного сумбурный, немного перегнутый, но очень искренний истеричный спич."

завоняло горелой ЗЕ-лнью
Телепко- депутат не зрозумів ще, що Київ не шапіто
Слеза умиления мишает мне гаварить....(сарказм)
Юзика смотрящім по Киеву і буде порядок!
лише після того, як три раунди вистоїть в рингу з Віталієм Кличком🤣🤣🤣🤣🤣
Ставлю що 30 секунд не вистоїть.
Зелені чмирі не повинні вмішуватись в місцеве самоврядування своїми загребущими ручками
Зелебобики совсем охренели. Дают указания кому и чем заниматься.
Це від безкарності!
кияни зробили свій вибір !

ЗЄ-лень геть із столиці !
різниця між Кличком і Слугами народу така, що після наступних виборів Кличко буде в політиці, а ці наркомани, корупціонери, алкоголіки і сосни корабельні під брендом Слуга народу будуть забуті, як страшний сон, тому що будуть на політичному сміттєзвалищі, а більшість з них, надіюсь, під шконкою.
Вважаю, що окрім політичної відповідальності повинна бути і кримінальна.
Я про шконку написав) я дуже надіюсь, що всі слуги, поголовно, будуть нести кримінальну відповідальність
там нет политики и политической ответственности не может быть априори - только криминальная поголовно
Як зворушливо, блдь.))
Чергового маріковсько-каломойського забули спитати, що робити Кличку, з яким проводять офіційні зустрічі впливові політики Заходу.
да что вам там всё кличко да кличко....? вы о стране думайте .о армии .о инфляции .остановите цены уж как нибуть на продукты первой необходимости и овощи..это капец что с ценами и лекарствами....(( зато пакетики маечки оценили до 2.50 грн штука... это не забыли о экологии....а о людях подумали.куда они будут продукты ложить....? стирать снова пакеты и сушить, или за пазуху ложить...)) если скупиться нормально всяко разного овощи и фрукты и сыпучку так блин одних получится пакетов на 100 грн....((
А куди ви діваєте використані пакети?
ну у меня они как бы свои есть в бабинах.... я кое что в интернете продаю мелочовку всякую , то книги, идёт на упаковку.. и выбрасываем после котика туалета песок использованый с лотка в эти пакеты а потом в мусорку. ясно что не на улицу .както так...
тоесть продукты выкладывали а пакеты шли на мусор кота . но ясно что буду ходить со своими пакетами майками . не нужно забывать что пакеты ещё и с макарон и хлеба много. все на это идут а остальные просто накапливаются в большой пакет. а там поживём увидем что они придумают....))
Ви вважаєте, що пакети з кошачим гівном буде хтось перебирати? Його викинуть в ПРИРОДУ і вони там будуть розкладатись біля 200 років. Використані пакети треба утилізовувати, а не складати в них гівно. Коли до вас дійде. ЗІ Дружина була Тайланді, зайшла в море, щось заплуталось в ногах - думала медузи. Ніт. Велика купа пакетів. Можливо вони були вашими, просто гівно вимилось, а пакети спокійно плавають по океанам століттями.
тоесть мои пакеты уже в таиланде....(( какашки в унитаз а скомканый сгранулированый песок в пакеты так будет точнее и в мусорное ведро чтобы запаха не было а не высыпать так просто и пока мусор вынесешь так мочой вонять что ли по вашему .делаем так как считаем нужным и удобным . если я ещё маечку буду сортировать то что с этого будет? как есть...
а ти, мудило, чим думало, коли вибирало потерпідара, гвалтівників, аферистів, рекетирів, ********, фотографів, шаурмистів на такі відповідальні посади????? що вони за тебе думати будуть? так вони і думають. за тебе, а не про тебе
слышишь ты чучело... ты что берега попутал а....? ты то откуда шизоид бешенный знаешь кого я выбирал а ...или ты ясновидящий? сходи к врачу дурачок....((
Мариковский,а ты кто **** такой!
Не тебе Кличку указывать что делать,тварь ЗЕленая.
А ви що не бачите хто він такий? Це типовий представник мохнорилої зе-піздоти( по Кузьмі сказано).
Зелені чмирі настирно хочуть вмішуватись й паралізовувати роботу київської, законної влади... ідіть на вибори, "слуги сатани", здобувайте владу в Києві і будути рулити... а так, пшли нах.
Ще один ЗЕноунейм. Кияни обрали Кличка, а ти ніхто і звати тебе ніяк
https://ru.slovoidilo.ua/promise/23483.html 16 мая 2014 Кличко обещает Киеву через 5 лет метро на Троещину!
https://focus.ua/politics/356230 31 августа 2016 Мэр Киева пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" примерно через год
https://news.bigmir.net/capital/4721697-klicko-v-e-tom-godu-nacnem-stroit-metro-na-vinogradar 1 февраля 2017 Кличко: В этом году начнем строить метро на Виноградарь. Стоимость проекта составит около 5 миллиардов гривен.
Единственный мер Киева, который умудрился потратить все деньги при 3х кратном бюджете и не построить ни одной станции метро в Киеве! Переплюнул даже Черновецкого.
Значит на выборах мэра Киева у него нет шансов,не так ли?🤷
От "умных людей" отбоя нет. Пару лет назад таких 73% было. Кто у власти? Обещалкины и воры.
Прочитал и запомнилось только - тяв-тяв-тяв-тяв!
Этот мариковский должен сосредоточиться на своей работе в ВР. Получать конвертики от дерьмака. Какое ему дело до Киева?
"В двух словах":
- Плохой Кличко не дает зафигачить "Велике Крадивництво" на территории Киева.
Маріковський може вже вистачить шмарклі дγπγ лизати !
Выступил...Совесть перед преЗЕдентом чиста...можно и конвертик получить...
Цікаво, а скільки з "адвокатів" Віталі, що висловилось вище, є киянами?
Ни одного.
порохоскотобаза спілкується один з одним, не заважайте
Оскільки чувак на посаді Верховного займається чим завгодно, тільки не своєю роботою, то її, ту роботу, доводиться виконувати іншим (і мерам теж), тим більше, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком.
я даже немного удивлен. по моему прогнозу за принадлежность к бренду "слуга народа" должны бы уже с начала года начинать бить по морде, но пока нет, еще держатся.
тоема в надвисокій толерантності українці
Ми переживаємо якраз найвеличнішу аферу століття. В якій приймають участь Беня , квартал95
та вумний нарід України. Зараз почалась фаза коли вумний нарід почав щось підозрювати..
В зв'язку з цим аферисти почнуть красти як перед смертю.
Поки ще працює прикриття - Венедіктова, Монастирський, Баканов, Ситник - будуть розтягувати хто куди скільки зможе.
Завершальна фаза - це поли ми прокинемось - а аферистів і слід здимів.
Разом з кварталом95.
Будемо їх бачити в Ізраїлі, коли прем'єр-міністр буде їх нагороджувати орденами та медалями. Ставити в приклад.
В коментарях прямо пір порохоскоту, всі вже забули який з кличка мер і що він фірташівська креатура
Ну если слуга урода кипишует, значит всё нормально
Як Слуги за столицю переживають . Хочуть чимось порулити, бажано якимось фондом
Вся Украина уже увидела зелёных проФФесионалов в деле. За что не возьмутся то обязательно развалят и разворуют. В городах где у зелёной саранчи нет большинства всё нормально. Даже Харьков не собирается сдаваться карле кремлёвскому как ему пророчил главный ЗЕЛЕСРАЧ.
А когда там Верховная Рада соберется? Уже два месяца отдыхаете!
почему мы тогда позволяем им решать вопросы ПОЛИТИЧЕСКОГО ПИАРА за наши с вами киевские бабки, уплаченные нами - киевлянами - в местный бюджет Киева Источник:

Это говорит зеленая погань, которая на бюджетные деньги скупает телеканалы и пиариться там день и ночь.
Та пошліть і цього "слугу" по тихому в ліс.
При виборах в київраду--було гасло СН відновити районні ради. А тепер борються проти відновлення районних рад Бояться дати самостійність місцевій владі,а щоб правив цар-самодур. Дуже показова брехня і цинізм.
на словах вы лев толстой, а на деле мы уже видим, слуги...
Стоп, стоп, стоп. То есть депутат Верховной Ради приперся в Горсовет не для пиара? Дол...б, відправляйся на своє робочє місто та працюй, а вне по меріям шастай.
гнати сраниx слуг 3відусіль бо це шкідники нові вибори
