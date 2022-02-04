"Вже 2 засідання Київради задля "Союзу меча та орала". Може почнемо питання Києва нарешті вирішувати?" - "слуга народу" Маріковський

Упродовж двох засідань Київради міська влада вирішує питання власного піару.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "Слуги народу", заступник голови Комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді Олександр Маріковський, передає Цензор.НЕТ.

"Учора у мене вийшов трохи схвильований, трохи сумбурний, трохи перегнутий, але дуже щирий спіч. Цей спіч до Київської міської ради і особисто до Віталія Кличка. Ми з командою "Слуга Народу" були на засіданні, де ми представляли інтереси, на мій погляд, меншості киян. У нас тут невеличка, але дуже бойова фракція "Слуга Народу - Команда Зеленського у Києві. Ми представляли меншість киян, яких насправді хвилює інфраструктура міста, розвиток доріг і мостів в місті, метро і автобусів, парковок, екології, інвестицій і так далі", - пише він.

"Тому що я не розумію, чому якщо виборців "УДАР" у Київраді, "УДАР Віталія Кличка" та їх політичних партнерів "Європейська Солідарність - Київ" хвилюють усі важливі питання НАШОГО РІДНОГО МІСТА КИЇВ, чому ми тоді дозволяємо їм вирішувати питання ПОЛІТИЧНОГО ПІАРУ за наші з вами київські бабки, сплачені нами – киянами до місцевого бюджету Києва? Бо інакше я не зрозумію, навіщо проводити вже 2 засідання Київради задля "Союза меча та орала" створеного Віталієм Володимировичем та Петром Олексійовичем? Може почнемо питання Києва нарешті вирішувати?", - порушує питання він.

"(А телеграм-канал Джокер таки некрасиво поводиться. Віталій Кличко відповідав мені на запитання дуже красиво та інтелігентно. Коли він сказав про "відходи", просто загубилася думка. Таке буває. У мене також таке буває. Але коли ви - мер, міряєтесь крутизною зі звичайним киянином із Виноградаря і при цьому ви не провели ще Метро до Виноградаря, то думка іноді втрачається, бо не знаєш що на це відповісти.) Вам треба зосередитися на проблемах не моїх…Ви маєте зосередитися на проблемах Києва та киян", - резюмує Маріковський.

