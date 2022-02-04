ЄС готує "потужні" санкції проти РФ у разі її вторгнення до України, - фон дер Ляєн

Європейський союз склав "потужний і всеосяжний" набір санкцій проти Москви, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми підготували потужний і всеосяжний пакет фінансових та економічних санкцій", - зазначила вона, додавши, що вони включають "обмеження доступу до іноземного капіталу" і "контроль за експортом, особливо щодо технічних товарів".

Фон дер Ляєн заявила, що газопровід "Північний потік-2" також є частиною пакету санкцій. За її словами, те, чи зможе газопровід запрацювати, залежить "від поведінки Росії".

"Люди, близькі до Путіна й олігархи, звісно, можуть бути чутливими (до санкцій. - Ред.)", - додала фон дер Ляєн.

Також читайте: Голова Єврокомісії фон дер Ляєн обговорила з Дудою російську загрозу стосовно України