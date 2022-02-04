УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6119 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 473 16

ЄС готує "потужні" санкції проти РФ у разі її вторгнення до України, - фон дер Ляєн

ЄС готує "потужні" санкції проти РФ у разі її вторгнення до України, - фон дер Ляєн

Європейський союз склав "потужний і всеосяжний" набір санкцій проти Москви, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми підготували потужний і всеосяжний пакет фінансових та економічних санкцій", - зазначила вона, додавши, що вони включають "обмеження доступу до іноземного капіталу" і "контроль за експортом, особливо щодо технічних товарів".

Фон дер Ляєн заявила, що газопровід "Північний потік-2" також є частиною пакету санкцій. За її словами, те, чи зможе газопровід запрацювати, залежить "від поведінки Росії".

"Люди, близькі до Путіна й олігархи, звісно, можуть бути чутливими (до санкцій. - Ред.)", - додала фон дер Ляєн.

Також читайте: Голова Єврокомісії фон дер Ляєн обговорила з Дудою російську загрозу стосовно України

Автор: 

росія (67841) санкції (12746) Євросоюз (14162) фон дер Ляєн Урсула (882)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
04.02.2022 10:57 Відповісти
+2
Спасибі, звичайно союзникам, але якось дивно звучить фраза: "у разі вторгнення.."
Все-таки вісім років, як напали ((:
показати весь коментар
04.02.2022 10:57 Відповісти
+1
А за Крым адских санкций не будет?то шо ес продлевает каждый год абы отстали,как мертвому припарка,и никак не влияет на Мордор
показати весь коментар
04.02.2022 11:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибі, звичайно союзникам, але якось дивно звучить фраза: "у разі вторгнення.."
Все-таки вісім років, як напали ((:
показати весь коментар
04.02.2022 10:57 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 10:57 Відповісти
Фейк, а ты напротив русских нарисуй себя с лозунгами,,,,,, за виллу Ахметова, за оффшоры Коломойского, за шоколад порошенко, металл пинчука, за лондонский недвиж приЗЕдента... и проч.. твои (патриотические) заманухи.
показати весь коментар
04.02.2022 11:16 Відповісти
иди домой водки нет
показати весь коментар
04.02.2022 11:23 Відповісти
А за Крым адских санкций не будет?то шо ес продлевает каждый год абы отстали,как мертвому припарка,и никак не влияет на Мордор
показати весь коментар
04.02.2022 11:06 Відповісти
С Крымом ********* поступила как с плохо лежащей вещью.
показати весь коментар
04.02.2022 11:23 Відповісти
Простые люди требуют закрыть мураевскую помойку ТК "НАШ", но зеленую власть все устраивает. Эти "слуги" дома навести порядок не хотят, остается надеется только на союзников по борьбе с рашизмом
показати весь коментар
04.02.2022 11:10 Відповісти
Друже, простым людям пох.. та мураевская помойка, точно так же как пох... ахметовская, порошенковская и коломойская помойки. Простым людям хочется покупать олию не по 50 грн, бенз не по 35 и чтобы уровень жизни был чуть выше чем в Афгангистане и Сомали.
показати весь коментар
04.02.2022 11:13 Відповісти
Ясно. "Какая разница". Одни, в Крыму и в Донецке, уже погнались за халявой. Им тоже мозги промывали ТВяшиком
показати весь коментар
04.02.2022 11:27 Відповісти
Похоже это самый МОЩНЫЙ список. Раньше была только озабоченность. Следующий список назовут смертельным и мегаопасным для Путена. Спасибо ЕС.....
показати весь коментар
04.02.2022 11:10 Відповісти
Вже було.....
показати весь коментар
04.02.2022 11:11 Відповісти
Економіка Швабростанії і так летить в прірву, якщо вони почнуть вторгнення - це середина кінця (початок кінця був в 2014, коли пітарахи вирішили вєрнуть істарічєскіє зємлі). Вже одні розмови наносять збитки, а при нових санкціях, як-то кажуть, остаточне прощавай
показати весь коментар
04.02.2022 11:13 Відповісти
Друже, а с чего ты взял что в швабростане все летит в тар -тарары???? Что, разве 5 млн. твоих земляков-гастарбайтеров уже ломанулись обратно со строек подмосковья и уборки лука под Ставрополем??? А может Европа уже хавает дешевый и пахнущий лавандой украинский газ, а не покупает вонючий россеянский по 2000 баксов за 1 тыс. кубов??? А может Европа уже демонтировала росеянские автозаводы собирающие форды,, шкоды, мерсы, пежо и тойоты и перевела хоть одно производство в Запорожье и Козятин??? Или уже Рф не 8 экономика мира, а 149 после Украины??? Поясни, с чего это ты наваял такой бред?? Или для тебя 1 апреля (день дурака ) наступил на 2 месяца раньше???
показати весь коментар
04.02.2022 11:23 Відповісти
капец, уже так напугали пуйла будущими санкциями, шо тот войска за Байкал отвёл и уже ордло хочет передать Украине...
показати весь коментар
04.02.2022 11:14 Відповісти
це соромно чути від Вас, пані баронессо, як від колишнього керівника бундесверу(((
показати весь коментар
04.02.2022 11:17 Відповісти
Судя по затяжному процессу, там самые главные принципы - и ********* сильно не обидеть, и себя особо не обделить. В идеале же всё просто - полное экспортно-импортное эмбарго, финансовая и дипломатическая изоляция.
показати весь коментар
04.02.2022 11:20 Відповісти
 
 