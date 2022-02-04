Україна та Туреччина досягли історичної домовленості - про повну лібералізацію автоперевезень, - Кубраков

Угода про ЗВТ, підписана між Україною і Туреччиною 3 лютого, передбачає поглиблення співпраці та реалізацію нових проєктів у галузі інфраструктури.

Про це у Facebook написав очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"Підписано Угоду про зону вільної торгівлі між нашими країнами. Документ містить також і інфраструктурну частину, домовленості в рамках якої стануть основою для поглиблення співпраці та нових інфраструктурних проєктів", - зазначив він.

Серед іншого, домовленості в рамках угоди стосуються повної лібералізації автомобільних перевезень, співпраці на морі, розширення географії авіаперельотів між країнами та туризму.

Так, наприклад, досягнуто історичну домовленість – про повну лібералізацію автомобільних перевезень.

"Невдовзі буде знято обмеження для українських автоперевізників на ринку Туреччини, зокрема це стосується і в’їзду порожнього транспорту. Тобто фури зможуть заїжджати порожніми та повертатися з товарами. Стратегічно наша мета – максимальне зняття обмежень для українських перевізників", - пояснив міністр.

Він підкреслив, що наразі триває спільна робота над угодою про співробітництво у сфері морського пошуку та рятування у Чорному морі, підписання якої дасть можливість усунути інсинуації з боку країни-агресора щодо невиконання Україною своїх міжнародних обов’язків.

Окремо міністр акцентував увагу на розширенні співпраці України та Туреччини у дорожній галузі. Олександр Кубраков зауважив, що низка турецьких компаній вже залучені до будівництва ключових доріг у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво": М-30 Стрий – Ізварине, Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта тощо. Саме турецькі компанії будують мости у Кременчуці та Запоріжжі.

Кубраков також висловив сподівання на участь турецьких партнерів та інвесторів в українських проєктах з розбудови та розвитку морських і гірськолижних курортів, готельних комплексів та іншої туристичної інфраструктури.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг.

