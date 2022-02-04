УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6119 відвідувачів онлайн
Новини
4 711 16

США попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для вторгнення, - Кулеба

США попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для вторгнення, - Кулеба

Штати попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для нового вторгнення в Україну.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомиі під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати незадовго до оприлюднення інформації (про підготовку РФ фейкового відео про нібито атаку українських військових. - Ред.) поділилися нею з нами, попередили про те, що така інформація є, ми зараз чекаємо більше деталей. Щодо української розвідки, то треба питання зараз направити їм, я поки що жодних звітів не бачив", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, Україна знала від США, що така інформація буде оприлюднена.

"В принципі, те, що було опубліковано, нас не дивує. Ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій РФ, бачили, що вони ні перед чим не зупиняються", - додав міністр.

Читайте: Держприкордонслужба спростувала фейк РФ про нібито обмеження виїзду для українців призовного віку: "Не ведіться на провокації"

Автор: 

росія (67841) Кулеба Дмитро (3606) фейк (760)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
04.02.2022 11:22 Відповісти
+5
А як втомилося *****, олівці мабуть трощить. Що вже тільки не вигадує, кіно знімає, запроданці демонструють втому, а український народ не втомлюється , та не перетворюється на російських братів зомбаків. Тепер одна надія на відоси для своїх, вихованих на зненависті до України.
показати весь коментар
04.02.2022 11:32 Відповісти
+3
Устал? Курни и взбодрись.
показати весь коментар
04.02.2022 11:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уставший
показати весь коментар
04.02.2022 11:18 Відповісти
рашка ждет видосик от зеЛоха..
показати весь коментар
04.02.2022 11:29 Відповісти
кокс в помощь
показати весь коментар
04.02.2022 11:44 Відповісти
Устал? Курни и взбодрись.
показати весь коментар
04.02.2022 11:19 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 11:19 Відповісти
"втому Украины от западных партнеров"(с)зеЛох-кулеба

ишь какие.. "западные партнеры"!
достали зеленского и кулебу, мешают втихаря деребанить бюджет...
показати весь коментар
04.02.2022 11:35 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 11:22 Відповісти
А як втомилося *****, олівці мабуть трощить. Що вже тільки не вигадує, кіно знімає, запроданці демонструють втому, а український народ не втомлюється , та не перетворюється на російських братів зомбаків. Тепер одна надія на відоси для своїх, вихованих на зненависті до України.
показати весь коментар
04.02.2022 11:32 Відповісти
Смотрел его вчера. Его спрашивают почему Украина молчит о Будапештском меморандуме, почему не поднимает этот вопрос в той же ООН! А он Мороз Иванович.
Зато про Минские обсуждать они любят. С формулами Штайнмайнера...
показати весь коментар
04.02.2022 11:32 Відповісти
Що Кулеба все стращає та стращає,адже українці вже чекають вторгнення і морально готові.Тільки ось влада ще не ,,определилась так как ***** не решается,, та не надав дозвіл владі України.
показати весь коментар
04.02.2022 11:43 Відповісти
Так шо? Вовка в отставку не собирается ? А обещал паршивец.....как обкакаюсь так и всё!
показати весь коментар
04.02.2022 11:45 Відповісти
Теперь по закону жанра выход ЗЕ из высером о том что по его данным никакого вторжения не предвидится а все лучшие разведуправления мира не стоят даже пениса которым бацал по пианино.Не зря все руководство страны так срочно ушло на ,,самоизоляцию,, чтоб не мешать ***** и тем самим заработать нисхождение ***** в случае окупации Украины.А если ***** не удастся то они снова не причем так как были на ,,самоизоляции,, и ни начто не влияли.
показати весь коментар
04.02.2022 11:49 Відповісти
Мля, эти америкосы всю военную тайну постоянно сливают
показати весь коментар
04.02.2022 11:58 Відповісти
Типу-сєрліває навіть у бункєрє услишало крікі рускаязичних снігірєй, пєрєєханих вмєстє с блокпастамі бандєравцамі,мчащіміся на поєздах дружби...
показати весь коментар
04.02.2022 12:25 Відповісти
Что интересно у Адольфа был такой же сценарий. Как это зеленое говно надоело, все время одно и то же.
показати весь коментар
04.02.2022 12:25 Відповісти
 
 