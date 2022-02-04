США попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для вторгнення, - Кулеба

Штати попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для нового вторгнення в Україну.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомиі під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати незадовго до оприлюднення інформації (про підготовку РФ фейкового відео про нібито атаку українських військових. - Ред.) поділилися нею з нами, попередили про те, що така інформація є, ми зараз чекаємо більше деталей. Щодо української розвідки, то треба питання зараз направити їм, я поки що жодних звітів не бачив", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, Україна знала від США, що така інформація буде оприлюднена.

"В принципі, те, що було опубліковано, нас не дивує. Ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій РФ, бачили, що вони ні перед чим не зупиняються", - додав міністр.

Читайте: Держприкордонслужба спростувала фейк РФ про нібито обмеження виїзду для українців призовного віку: "Не ведіться на провокації"