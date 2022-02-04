За добу від COVID-19 у Києві померли 18 осіб, виявлено 2 869 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 2 869 хворих на коронавірус, 18 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"2 869 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 18 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 558 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 375 798", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 1 588 жінок віком від 18 до 96 років та 921 чоловік віком від 18 до 88 років, а також 177 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 183 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 9 жінок від 43 до 96 років та 9 чоловіків від 65 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 118 хворих на коронавірус та 188 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 961 людина. Загалом коронавірус подолали 339 658 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 468, в Оболонському – 348 та в Дніпровському районі – 324 випадки", – зазначив Кличко.